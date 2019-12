Încurcând voit merele cu perele, Primăria Sucevița recunoaște fără să vrea că a dosit datoriile de sute de mii de euro ale pensiunilor Sofia și Dagida

OBIECTIV a scris în ultimele luni despre faptul că, după o rețetă aproape identică, Primăria Sucevița nu s-a înscris în tabelul de creanțe în cazul societăților falite SC Semtur SRL (fosta proprietară a Hotelului Sofia) și Perla Suceviței SRL (fosta proprietară a pensiunii Dagida). Săptămâna trecută, pe pagina de Facebook a Primăriei respective a apărut o postare, care poate fi atribuită primarului, în care se dau niște explicații aiuritoare și neadevărate despre cum a pierdut bugetul comunei Sucevița sute de mii de euro prin nesolicitarea la timp a datoriilor privind impozitele și taxele locale ale celor două firme. Incercarea de dezinformare nu face nimic altceva decât să înfunde și mai rău administrația comunei în propria minciună și să întărească bănuielile că acțiunile Primăriei Sucevița, prin care cele două pensiuni au fost “iertate” de sute de mii de euro, au fost premeditate

Săptămâna trecută, pe contul de Facebook al Primăriei Sucevița a apărut o postare care se vrea clarificatoare în privința neregulilor semnalate în ultima vreme de cotidianul OBIECTIV, în special a celor referitoare la sumele imense pe care, din neștiință sau din prea multă “bunăvoință”, autoritatea locală nu le-a încasat de la două societăți comerciale aflate în insolvență sau faliment.

Cum lângă textul respectiv este afișată poza primarului Dorin Pînzar, putem deduce că postarea îi aparține și, prin urmare, își asumă responsabi­litatea pentru afirmațiile din dezinformarea publicată pe Facebook.

Iată ce conține postarea alăturată pozei primarului Pînzar:

“În ziarul Obiectiv au apărut la adresa Primăriei Sucevița mai multe articole defăimătoare:

• Grupul sanitar Voievodeasa cel mai scump wc din țară , la care ziarul Obiectiv a dat dezmințire a doua zi, recunoscând neadevărul despre cele publicate.

• Referitor la datoriile societății care administrează Hotelul Sofia.

Primăria Sucevița a încasat de la SC Semtur SRL (proprietarul la acel moment al hotelului) suma de 549.397 ron care a fost virată în conturile primăriei în anul 2016. Anexez extrasele de cont care confirmă plata făcută de această societate.

• Referitor la cel mai recent articol apărut în publicația Obiectiv de Suceava prin care Primăria Sucevița ar fi făcut un cadou de cca 100.000 euro societății care deține hotel Dagida (astăzi hotel Perla), aducem la cunostința celor interesați că Primăria Sucevița a făcut toate diligențele legale și necesare care sunt solicitate pentru cazuri de insolvență.”

În afară de total inadecvata reacție publică la acuzele documentate că, din motive pe care le vor stabili organele abilitate, bugetul comunei a fost văduvit de sute de mii de euro, Primăria Sucevița nu face nimic altceva în postarea respectivă decât să evite adevărul.

Dar, din păcate pentru meșterii comunicatori de la Primăria Sucevița, “informarea” nu reușește decât să întărească bănuielile că acțiunile lor prin care cele două pensiuni au fost “iertate” de sute de mii de euro au fost premeditate.

Cum lucrurile sunt foarte ușor de înțeles pentru orice om de bunăcredință, să explicăm, pe scurt, cum încercarea de dezinformare făcută pe pagina de Facebook a Primăriei Sucevița nu face, de fapt, altceva decât să adeverească toate dezvăluirile OBIECTIV din ultimele luni.



Așadar, comunicatul care apare alături de poza primarului Pînzar începe prin a susține că OBIECTIV a dat o dezmințire “a doua zi”, “recunoscând neadevărul celor publicate” în articolul din mai 2019, intitulat “Cel mai scump WC din țară se construiește la Voievodeasa: 200.000 euro pentru toaleta unei școli cu mai puțin de 100 de elevi”. Evident că lucrurile nu stau deloc așa. După publicarea materialului nostru, Primăria Sucevița a trimis un drept la replică, în care susținea că suma de 200.000 de euro este destinată și altor investiții (chestiune însă contrazisă de anunțul de atribuire ­pos­tat pe SICAP, referitor la contractul “Construire Grup Sanitar la Şcoala Voievodeasa, comuna Sucevița, județul Suceava”) și că la școala res­pectivă învață “circa 100 de elevi”. Chiar dacă și acel text trimis redacției conținea multe dezinformări, OBIECTIV l-a publicat ca atare, menționând însă că este un “drept la replică”. Deci, nici vorbă de “dezmințire” sau “recunoașterea neadevărului celor publicate”. Mai mult, considerăm în continuare că este cel mai scump WC din țară și că Primăria Sucevița a îngropat un sac de bani într-o investiție care trebuia făcută, dar care putea fi realizată, probabil, cu cel mult 20-30.000 de euro.

Mai grave sunt însă următoarele două afirmații ale celor de la Primăria Sucevița, prin care încearcă să convingă oamenii din comună că de fapt sunt nevinovați în cele două cazuri în care “au uitat” de datoriile pensiunilor Sofia și Dagida.

În cazul SC SEMTUR SRL, cei de la Primărie încearcă să manipuleze și dezinformează destul de grosier ­pu­blicul, deorece publică facsimilul unui extras de cont în care se arată încasarea sumei de 549.397 lei aferentă datoriilor istorice ale debitoarei (SC SEMTUR SRL) și cu asta consideră că subiectul SEMTUR – Sofia este închis.

De fapt, în articolul din 29 octombrie 2019, publicat în OBIECTIV, nici nu se neagă încasarea datoriilor istorice ale debitorului (datoriile de DINAINTE de intrarea în insolvență), ci se arată explicit că acestea au fost achitate integral. În schimb, am arătat în acel articol faptul că Primăria Sucevița nu a făcut niciun demers pentru încasarea datoriilor curente ale SC SEMTUR SRL (adică DUPĂ intrarea în insolvență). Acest lucru se vede foarte clar din evoluția cronologică a tabelelor de creanță ale debitoarei Semtur SRL și din acțiunile Primăriei:

După declararea falimentului SEMTUR, Primăria Sucevița depune o cerere de creanță de 651.372 lei, din care i se admit doar 319.140 lei, restul de 332.232 lei i se respinge ca fiind “calculată nejustificat. Impozit calculat ulterior vânzării imobilului proprietatea debitoarei” – (conform tabelului suplimentar al creanțelor publicat în BPI 24216/19.12.2018).

Or, în tabelul suplimentar se trec doar creanțele apărute în cursul procedurii de insolvență (cele apărute în intervalul dintre intrarea în insolvență și intrarea în faliment).

Exact acești bani (319.140 lei) a „ratat” Primăria Sucevița să îi încaseze, deși avea toate drepturile să o facă. Iar acum, după vânzarea hotelului Sofia, nu mai are nicio șansă să îi recupereze. Despre această sumă am scris în articolul “Primăria Sucevița s-a trezit cu o gaură la buget de peste 319.000 lei, după ce a “uitat” ani de zile să ceară impozitele pentru Hotelul Sofia”, iar nu despre suma fluturată în facsimilul din postarea cu poza primarului din Sucevița.

În ceea ce privește a doua consi­derație – cum că s-au făcut toate demersurile legale pentru recuperarea datoriilor de la SC Perla Suceviței SRL (fosta Dagida) -, ea nu este bazată pe niciun document; Primăria nu poate arăta măcar o singură cerere de înscriere la masa credală (în tabelul de creanțe al societății aflate în insolvență).

De altfel, nu ne poate arăta o asemenea cerere fiindcă, dacă ar fi ­e­xistat, creanța Primăriei Sucevița ar fi fost trecută în tabel, deoarece creanțele bugetare se înscriu fără verificare, cu prioritate. Acestea sunt prevederile legale. Iar acum, după preluarea pensiunii DAGIDA de către bancă, este greu de crezut că Primăria Sucevița își va mai recupera cei 100.000 de euro de care vorbeam în articolul „Încă o firmă din Sucevița a ajuns în raiul pensiunilor falite după ce Primăria i-a dat o pomană de 100.000 de euro”, publicat în data de 9 decembrie 2019.

Așadar, cu acte, afirmațiile din postarea de pe Facebook cu poza primarului de la Sucevița sunt eronate. De ce o fi recurs Primăria Sucevița la o astfel de dezinformare ușor de demontat? Nu e greu de bănuit, dar cert e că amatorismul și tupeul sunt impardonabile și demonstrează cam cum se lucrează în Primăria Sucevița.

Ar fi, sigur, mai util pentru cei din Primăria Sucevița să treacă urgent la reorganizarea activității de management al creanțelor bugetare, în loc să-și încerce talentele de comunicatori pe pagini de socializare. E drept că oricine poate scrie orice pe Facebook, dar postările, chiar cu poza primarului alături, nu au nicio valoare în fața actelor oficiale pe care organele abilitate, în frunte cu Curtea de Conturi, se bazează atunci când verifică asemenea cazuri de proastă gestionare a banilor unei comunități. (O.S.)