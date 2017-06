Incompetența ne ucide pruncii în maternitățile județului

In ultimii ani, în maternitățile sucevene au murit nou-născuți din cauza infecțiilor intraspitalicești sau zeci de bebeluși au fost la un pas de moarte din această cauză. Nimeni nu știe dacă se acordă în mod real, nu declarativ, atenția cuvenită standardelor de curățenie și igienă în unitățile spitalicești. Dovadă stau zecile de nou-născuți care au contractat în urmă cu câțiva ani stafilococul auriu în Maternitatea Rădăuți, proaspăt renovată la acea vreme. La Maternitatea Suceava s-au înregistrat în cursul anului trecut trei cazuri de deces, după ce micuții au contractat bacteria Pseudomonas. In atenția opiniei publice a intrat luna trecută Maternitatea Fălticeni, care a transportat incubatoarele pentru nou-născuți prematur, adică cei mai expuși infecțiilor, cu un tractor de la serviciul de Salubritate din cadrul Primăriei Fălticeni. Dacă ziariștii nu ar fi surprins exact momentele în care se descărcau incubatoarele din remorca de gunoi, probabil că am fi asistat la o explozie de cazuri de infecții în zonă. Pe lângă toate cazurile prezentate de presă, sunt alte zeci sau sute de copilași îmbolnăviți în maternități despre care DSP sau conducerile unităților respective fac tot posibilul să nu afle nimeni nimic

Se pare că în ultimii ani, maternitățile sucevene au adus multe lacrimi în inimile unor mămici care au născut în una dintre aceste unități spitalicești.

In decembrie 2013, la numai două săptămâni de la inaugurare, după o modernizare care a costat 80 de miliarde de lei vechi, Maternitatea din cadrul Spitalului Municipal Rădăuți a fost închisă de Direcția de Sănătate Publică, după ce a fost identificat un focar de infecție nosocomială la șase nou-născuți care au contractat stafilococul auriu.

Directorul adjunct al Direcției de Sănătate Publică Suceava, Cătălina Zorescu, a explicat la acea vreme că decizia de închidere a Maternității rădăuțene a fost luată pentru o perioadă de cel puțin zece zile. Cei șase nou-născuți infectați au fost atunci internați și tratați în Secția de Chirurgie infantilă a Spitalului Județean de Urgență Suceava. Cei șase nou-născuți aveau vârste cuprinse între șase și 22 de zile, cinci dintre ei au avut abccese cu diverse localizări, iar unul, mai grav, a suferit de osteomielită de femur (infecția osului femural). Zorescu a mai spus atunci că stafilococul auriu medicilino-rezistent este un microb specific de spital care capătă rezistență la antibioticele obișnuite, fiind necesară utilizarea unor antibiotice speciale.

In martie 2014, la Maternitatea Rădăuți au început să apară din nou cazuri de bebeluși infectați cu stafilococul auriu, de această dată ajungând la Spitalul Județean Suceava nouă copii cu aceeași infecție, Maternitatea Rădăuți fiind din nou închisă.

Infecțiile intraspitalicești au continuat să umbrească fericirea unor părinți în 2016, când trei copii născuți sănătoși la Maternitatea Spitalului Județean Suceava au murit după ce au fost infectați cu bacteria Pseudomonas. A trecut mai bine de un an de când s-au stins primii doi copilași, dar părinții acestora încă nu au primit vreo lămurire. Tragedia s-a întâmplat la începutul lunii martie a anului trecut, iar în luna august 2016 a mai murit un nou-născut. Primul dintre nou-născuți a murit la doar 27 de ore de la naștere. Acest copil a fost diagnosticat imediat după ce a venit pe lume cu bronho­pneumonie congenitală, starea sa fiind destul de delicată. A fost diagnosticat apoi cu Pseudomonas și a survenit decesul. Cel de-al doilea copil a murit la doar 11 zile de la venirea pe lume. A fost externat după trei zile de la naștere și a plecat împreună cu mama la domiciliu. A revenit la Unitatea de Primiri Urgențe după alte șapte zile, prezentând o stare septică avansată. Din cauza stării grave în care se afla, s-a luat decizia transferului copilului către Spitalul “Sf. Maria” din Iași, dar a murit la doar o zi după ce a ajuns la Iași, fiind diagnosticat cu Pseudomonas. După cum v-am relatat în numerele de anul trecut ale cotidianului “Obiectiv”, medicii ieșeni au recoltat probe de la copilul decedat la unitatea spitalicească din județul lor, probe pe care le-au trimis spre edificare la Institutul “Cantacuzino”, spre deosebire de medicii suceveni, care nu au procedat așa, considerând că nu este necesar și nu au recoltat probe de la copilul decedat la Suceava, după doar 27 de ore de viață. Singurele probe care au plecat din Suceava către Institutul “Cantacuzino” au fost cele recoltate de pe suprafețe de către inspectorii DSP, din secțiile de Neonatologie și Obstetrică-Ginecologie. Toate rezultatele au certificat o realitate cruntă – la spitalul sucevean era la acea vreme bacteria Pseudomonas aeruginosa – piocianic. Bacteria poate determina infecții cu localizări diferite în organism, până la septicemii grave. In fața unei bacterii atât de periculoase, multirezistentă la antibiotice, cei doi nou-născuți nu au avut nicio șansă. In luna august 2016, un al treilea bebeluș a pierdut lupta cu viața, având pe certificatul de deces menționat de către reprezentanții Serviciului de Medicină Legală diagnosticul de pneumonie acută și meningo-encefalită. De menționat că același diagnostic a fost trecut drept cauză a decesului și în cazul nou-născuților care au murit la sfârșitul lunii februarie, respectiv începutul lunii martie 2016 și pentru ale căror morți nu a fost găsit vreun vinovat nici în ziua de astăzi, chiar dacă rezultatele testelor emise de Institutul “Cantacuzino” au lămurit că a fost vorba despre o infectare cu un germen luat din spital, și anume Pseudomonas aeruginosa.

Pare a fi un blestem, însă mai degrabă poate fi o lipsă de responsabilitate în ceea ce privește păstrarea cu sfințenie a unor reguli clare de igienă în maternitățile sucevene.

De curând, încă o unitate spitalicească suceveană de acest fel a fost implicată într-un scandal. Este vorba despre noua Maternitate din Fălticeni, care se va deschide în zilele imediat următoare. După aproape trei săptămâni de când ministrul Sănătății, Florian Bodog, a inaugurat cu mare fast noua Maternitate a Spitalului Municipal Fălticeni, aceasta nu este încă funcțională, neavând toată do­cumentația necesară funcționării. Reamintim că rezultatele de laborator ale probelor de apă și de pe suprafețe, recoltate de inspectorii DSP, au indicat prezența bacteriilor coliforme, bacterii care pot pune serios în pericol viața bebelușilor. Aceste bacterii sunt cauza principală a infecțiilor cu E.coli și Clostridium, ambele fiind fatale pentru nou-născuți. Vă reamintim că verificările DSP la Maternitatea Fălticeni au început deoarece în pregătirea pentru inaugurarea noii maternități de la Fălticeni nu s-a mai ținut cont de reguli și protocoale, iar o mașină de la Salubritate a fost folosită pentru a muta incubatoarele de la vechea maternitate la cea nouă. După cum “Obiectiv” a relatat, conducerea Spitalului Municipal Fălticeni și-a dorit atât de mult ca totul să fie gata pentru vizita ­mi­nistrului Sănătății, programată pentru 19 mai, încât nu a mai ținut seama de faptul că poate pune în pericol viața bebelușilor care vor veni pe lume în această unitate spitalicească. Așa se face că în cursul după-amiezii de marți, 17 mai, incubatoarele pentru nou-născuți prematur au fost transportate de la vechea maternitate la cea nouă cu o mașină de la Serviciul de Salubritate din cadrul Primăriei Fălticeni, primarul Cătălin Coman menționând că i s-a solicitat din partea conducerii spitalului un ­mij­loc de transport pentru mutarea mobilierului, iar tractorul respectiv, cu care angajații de la salubritate cară mobilierul stradal și echipamentele necesare la curățenia orașului, a fost mijlocul de transport perfect pentru a muta incubatoarele pentru nou-născuți. Mai trebuie menționat că perso­nalul medical nu s-a obosit nici măcar să ambaleze corespunzător aparatura medicală pentru a scădea astfel riscul de contaminare și nici nu a considerat necesar să supravegheze transportul.

Rezultatele celui de-al doilea set de teste au ieșit conforme, ceea ce înseamnă că în zilele următoare se vor primi paciente la Maternitatea Fălticeni. Rămâne doar ca personalul să se ridice la nivelul dotărilor și să păstreze standardele de curățenie pentru ca niciun bebeluș să nu mai moară din motive de igienă precară. (Cristina RUSTI)