Inchiderea timp de trei ore și jumătate a Vămii Siret – Porubnoe, anunțată cu 48 de minute înainte

Autoritățile ucrainene au transmis polițiștilor de frontieră români, sâmbătă după-amiază, că în PTF Porubnoe se vor executa lucrări de mentenanță la sistemul informatic între orele 16.00 -19.30. In acest interval, traficul de călători prin PTF Siret – Porubnoe a fost sistat sâmbătă seară, sute de persoane rămânând blocate în vamă. Parte dintre acestea, obișnuite să aștepte cu orele trecerea prin vamă, nici nu au sesizat blocajul

Cu mai puțin de o oră înainte ca decizia să fie pusă în aplicare, călătorii români care doreau să intre în Ucraina prin Vama Siret – Porubnoe în după-amiaza zilei de sâmbătă, 3 decembrie a.c., ar fi putut afla din surse românești că în partea ucraineană traficul vamal este blocat la acest punct de trecere a frontierei vreme de trei ore și jumătate. Această informație ar fi putut să fie obținută, chiar și în acest scurt timp, doar dacă aveau contact direct cu purtătorii de cuvânt ai Poliției de Frontieră din România, care s-au grăbit, de îndată ce au aflat și în măsura posibilităților, să transmită pe toate canalele mass – media românești, informația transmisă de omologii lor ucraineni.

Comunicatul de presă transmis către mass-media și care prin intermediul acesteia ar fi trebuit să ajungă la cei interesați – românii care doreau sâmbătă după-amiază să meargă cu mijloacele proprii de transport în Ucraina – suna așa: “In data de 3 decembrie 2016, autoritățile de frontieră ucrainene ne-au informat că în PTF Porubne se vor executa lucrări de mentenanță la sistemul informatic. Astfel, între orele 16.00 – 19.30, traficul de călători prin PTF Siret – Porubnoe va fi sistat temporar. În momentul reluării traficului, ITPF Sighetu Marmației va lua toate măsurile necesare pentru fluidizarea traficului și efectuarea unui control corect și civilizat”. Despre ce mentenanță este vorba nu vom afla, poate, niciodată. Cert este că acel comunicat al Poliției de Frontieră a fost transmis în spațiul public la ora 15.12 minute, sâmbătă după-amiază, cu 48 de minute înainte ca măsura să fie luată de partea ucraineană. Un siretean care este la curent cu ceea ce se întâmplă în zona vămii româno-ucrainene a verificat a doua zi (ieri, n.r.) situația de la PTF Siret – Porubnoe și ne-a informat că traficul decurge normal dinspre România spre Ucraina. Doar maximum 10 TIR-uri așteptau să intre în vamă, iar pe banda călătorilor, aproape că nu trecea nicio mașină. Mai mult, conform aprecierilor sale, parte dintre călători, obișnuiți să aștepte cu orele intrarea în sau ieșirea din Ucraina, aproape că nu au sesizat blocajul produs.

Un semn bun, s-ar putea aprecia, fiind și o dovadă că grănicerii ucraineni au reușit să își rezolve problemele de “mentenanță”. Pe de altă parte, în presa locală, dar și în mass-media națională s-a vorbit îndelung despre orele lungi de așteptare la intrarea în Ucraina și la intrarea în România prin Punctul de Trecere al Frontierei Siret – Porubnoe. In mod curent, cozile de TIR-uri ce vor să intre în Ucraina se întind pe 2-3 kilometri, până spre ultimele case ale orașului Siret. De partea cealaltă, dinspre Ucraina spre România, cozile de automobile sunt și mai lungi, parte din cauza controalelor grănicerilor ucraineni, dar și pentru că vameșii și polițiștii români, aflați la ultima frontieră a Uniunii Europene, trebuie să își manifeste maxima vigilență pentru a împiedica intrarea în spațiul european a diferitelor mărfuri de contrabandă, dintre cele mai diverse. Tigările, votca, peștele sărat ori rochiile de mireasă sunt cele mai nevinovate provocări adresate pieței de contrabandă din România sau din UE.

In acest moment, Punctul de Trecere al Frontierei Siret – Porubnoe reprezintă cea mai importantă poartă rutieră între România și Ucraina. Cum s-a arătat și cu un alt prilej, aceasta cu greu mai poate face față traficului de mărfuri, cu atât mai puțin traficului de călători. In a doua parte a acestui an au avut loc mai multe întâlniri între oficialitățile județene din Suceava și cele regionale din Cernăuți. De fiecare dată s-a mers pe opinia comună privind necesitatea deschiderii tuturor punctelor de trecere a frontierei altcândva funcționale pentru micul trafic, de la Izvoarele Sucevei, Brodina, Vicovu de Sus, acum închise din rațiuni de modernizare. La Vicovu de Sus, lucrările asumate de partea românească sunt de mai multă vreme finalizate. Se așteaptă un anunț concret din partea ucraineană, care să aprecieze că lucrările la punctul omolog din țara vecină este gata pentru tăierea panglicii. Dacă acest anunț va veni curând, iar o parte din traficul de călători dinspre România spre Ucraina și invers se va redirecționa prin noua structură vamală, traficul ultraaglomerat din Vama Siret ar putea fi măcar în parte destins. (Neculai ROSCA)