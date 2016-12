Incepând cu anul 2017, Primăria Suceava nu va mai oficia cununii civile în afara sediului instituției

Conform primarului Ion Lungu, Primăria nu mai face față tuturor solicitărilor, mai ales în lunile de vară, când se efectuează chiar și 40 de căsătorii într-o singură zi

Incepând de anul viitor, Primăria Suceava nu va mai oficia cununii civile decât la sediul instituției, întrucât, argumentează primarul Ion Lungu, Primăria nu mai face față tuturor solicitărilor.

“Am luat această decizie deoarece nu mai facem față tuturor solicitărilor. Nu mai putem. Am ajuns la limita posibilităților. S-a pornit într-un ritm, pe atunci se mai puteau plăti salariații care veneau sâmbăta și duminica să facă aceste cununii civile, astăzi nu se mai pot plăti, toată lumea face muncă patriotică, în frunte cu primarul și viceprimarii, dar suntem depășiți din punct de vedere al capacității de timp. In lunile de vară sunt zile când sunt 30-40 de cununii civile într-o singură zi și este foarte greu să ne împărțim. In unele cazuri se mai și întârzie. Din aceste motive, începând cu anul 2017 vom ține cununiile civile doar la sediul Primăriei și numai în cazuri excepționale, în care persoanele respective nu se pot deplasa la sediul municipalității, din motive medicale, putem oficia în alte locații”, a arătat ieri Ion Lungu.

Acesta a mai anunțat că, începând cu anul 2017, fiecare pereche de tineri căsătoriți va primi câte o plachetă și două pahare frumos ornate. In ceea ce privește textul care va fi inscripționat pe plachete, Ion Lungu a anunțat că sunt analizate mai multe variante. (A.I.)