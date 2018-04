Incendiu intr-un apartament din centrul Sucevei

Luni seara, in jurul orei 21.00, a fost semnalat la serviciul 112 un incendiu la un apartament dintr-un bloc situat pe strada Dimitrie Onciul din municipiul Suceava. Din apartamentul de la etajul 1 al unui bloc aflat in spatele cladirii in care functioneaza BancPost vecinii au vazut iesind fum gros, iar la balcon s-au zarit flacari.

La fata locului s-au deplasat doua autospeciale ale pompierilor suceveni si o ambulanta. Pompierii au intrat cu ajutorul unei scari prin balconul apartamentului si au lichidat in scurt timp focul care cuprinsese doar o camera a locuintei. Fumul gros care s-a ridicat pe casa scarii a starnit insa panica printre vecini. Pompierii au evacuat doua persoane, un adult si un copil, iar alti 23 de vecini ( 19 adulti si 4 copii) s-au autoevacuat. Cinci persoane au necesitat acordarea unor ingrijiri medicale, doua dintre acestea, printre care se pare ca si o femeie care locuia in apartamentul cuprins de flacari, au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava.

Pompierii urmeaza sa stabileasca motivele exacte ale declansarii incendiului, printre variantele vehiculate fiind un scrutcircuit sau o lumanare uitata aprinsa. (O.S.)