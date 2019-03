Încasări din impozite și taxe cu aproape 20% mai mari la Primăria Suceava, explicabile, în parte, prin creșterea numărului de locuințe 

In ianuarie și februarie, încasările Primăriei Suceava au fost cu 19,06% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut. “Sunt mulțumit cât de cât, încasările fiind mai mari față de anul trecut. Sperăm să rămână, de asemenea, mari inclusiv la sfârșitul trimestrului întâi, la finele lunii martie. În condițiile în care – așa după cum se știe – taxele și impozitele locale din municipiul Suceava nu s-au modificat, aceasta înseamnă că se colectează mai bine”, este de părere primarul Ion Lungu. Acesta consideră că încasările mai mari de la contribuabili – persoane fizice și persoanele juridice – pot fi în relație cu dezvoltarea semnificativă din domeniul imobiliarelor. „Am luat la pas toate noile cartiere și am rămas surprins de ceea ce am văzut în zonele Aleea Dum­brăvii, Laniște și Tătărași, unde sunt construite foarte multe case”, a declarat primarul Lungu

În primele două luni din 2019, încasările Primăriei municipiului Su­ceava au fost cu 19,06% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut. Primarul Ion Lungu s-a declarat „cât de cât” mulțumit de nivelul încasărilor. „Este posibil ca, anul acesta, populația să fi plătit mai mult în luna februarie, de aceea vom vedea ce se întâmplă și în martie”, a spus primarul de Suceava. El a explicat că încasările au crescut de la 6,94 milioane de lei în ianuarie-fe­bru­arie 2018 la 8,26 milioane în ­ianu­arie-februarie 2019. La impozitul pe clădiri a fost cea mai mare creștere, de 83,8%, după cum a precizat edilul, care a adăugat că și la impozitul pe teren a fost o creștere de 15,3%, pe când la impozitul pe mijloacele de transport de 7,2%. Pentru plata integrală a taxelor și impozitelor pe proprietate, până pe 31 martie, se acordă o bonificație de 10%. „Sunt mulțumit cât de cât, încasările fiind mai mari față de anul trecut. Sperăm să ră­mână, de asemenea, mari inclusiv la sfârșitul trimestrului întâi, respectiv la finele lunii martie. În condițiile în care – așa după cum se știe – taxele și impo­zitele locale din municipiul Sucea­va nu s-au modificat, aceasta înseamnă că se colectează mai bine”, este de părere Ion Lungu.

De asemenea, edilul este de părere că încasările mai mari de la contribuabili – persoane fizice și persoanele juridice – sunt în relație cu dezvoltarea semnificativă din domeniul imobiliarelor. Astfel, în ultimii ani, în evidențele compartimentului specializat al executivului local s-au înregistrat noi proprietăți, numărul de „ROL-uri” fiind în creștere semnificativă. „Am luat la pas toate noile cartiere și am rămas surprins de ceea ce am văzut în zonele Aleea Dum­brăvii, Laniște și Tătărași, unde sunt construite foarte multe case”, a declarat Ion Lungu, primarul municipiului Suceava. (D.P.)