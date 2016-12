Incasări de doar 60% din taxe și impozite la Primăria Suceava, în anul 2016

Ion Lungu: “Sper că anul viitor încasările taxelor și impozitelor se vor face într-o mai mare măsură” . Primarul Sucevei a ținut să reamintească și faptul că, deși în foarte multe localități din țară s-au majorat taxele și impozitele locale cu 15-20, chiar și 30%, la nivelul municipiului Suceava, taxele pentru anul 2017 au fost aprobate în cursul acestui an, iar cetățenii vor plăti exact cât au plătit în anul 2016, “niciun leu mai mult”

Primarul Ion Lungu a anunțat ieri că, încasările impozitelor pentru anul 2017 vor începe, la sediul Primăriei Municipiului Suceava, pe data de 5.01.2017 și că speră că anul viitor încasările taxelor și impozitelor se vor face într-o mai mare măsură. Acesta a mai precizat că, deși în foarte multe localități din țară s-au majorat taxele și impozitele locale cu 15-20, chiar și 30%, la nivelul municipiului Suceava, taxele pentru anul 2017 au fost aprobate în cursul acestui an, iar cetățenii vor plăti exact cât au plătit în anul 2016, niciun leu mai mult.

“Vreau să cred că vom avea un procent de încasare mai bun în anul 2017. Așa cum se știe, în anul 2016 acesta a cam lăsat de dorit. Au fost și aceste bulversări, aș putea să le spun , cu amânări ale plății, majorări, penalități. Deși s-a încercat creșterea încasărilor prin diverse acțiuni ale guvernului, totuși nu prea s-au încasat taxe și impozite locale în anul 2016. Gradul de încasare din acest an este de aproximativ 60%, având în vedere că noi am mai redus, în ultima ședință de Consiliu Local o serie de investiții care nu se mai fac în acest din cauza faptului că nu au fost adjudecate licitațiile”, a arătat ieri Ion Lungu.

Acesta a mai spus că, “pentru anul 2017, bugetul stabilit va fi mult mai mic. Bugetul maxim pe care îl poate duce municipiul Suceava este de aproximativ 50 de milioane de euro execuție bugetară, ceea ce înseamnă 250 de milioane valoarea bugetului, comparativ cu acest an, când valoarea a fost 360-370 de milioane de lei. Astfel, bugetul pe 2016 va fi mult mai mic”.

“Noi avem gradul de împrumut 15%. Avem cinci milioane de euro datorie. Așa cum se știe, avem aprobat un credit de cinci milioane de euro pentru Sala Polivalentă, pe care nu îl mai folosim. Ipotetic, dacă noi am folosi acel credit am plăti toate datoriile și am avea datorii zero și gradul de împrumut ar urca până undeva la 17%. Sunt primării în țară care au gradul de împrumut de 60%. Ar trebui puse toate într-un context”, a declarat ieri, edilul Sucevei, Ion Lungu.

Acesta a mai spus că, deși situația realizată de Ministerul Finanțelor este una reală, totuși lucrurile nu stau chiar atât de râu, dacă ne referim la echilibrul financiar al plăților și încasărilor și că datele prezentate de Minister nu reflectă realitatea, atâta vreme cât nu sunt luați în calcul și alți factori.

“Situația realizată de Ministerul Finanțelor este una reală, avem datorii, însă situația nu este atât de dramatică din punct de vedere al echilibrului financiar, mai ales că avem de plătit cinci milioane de euro și de încasat undeva la 15 milioane de euro, ceea ce înseamnă că balanța rămâne net favorabilă încasărilor. Aceste date nu sunt puse într-o analiză economică, motiv pentru care dau o anumită imagine care nu reflectă numaidecât realitatea”, a mai arătat ieri Ion Lungu. (A.I.)