INCA UN CAMIN DE BATRANI ILEGAL: O familie din Gura Humorului, acuzată că racolează persoane vârstnice cărora le ia casele și agoniseala de-o viață

Soții Gheorghe și Viorica Miroș din cartierul Bogdăneasa, Gura Humorului, sunt acuzați că aduc bătrâni la azilul lor ilegal de ani buni. Totul s-ar întâmpla cu acordul tacit al oamenilor legii, în ochii cărora faptele soților Miroș par legale. Costel Marcu din Suceava îi acuză că l-au luat pe tatăl lui la ei, promițându-i o bătrânețe lipsită de griji, în schimb, acesta sfârșind flămând și nespălat, la cerșit. Vecinii din zonă confirmă toate aceste aspecte, ba mai mult, povestesc prin ce chinuri trec sărmanii oameni care ajung în casa Miroș. Dupa ce OBIECTIV a inceput seria dezvaluirilor despre aceste camine de batrani, Prefectura a descoperit la nivelul județului Suceava 22 de unități de asistență socială neautorizate, dar cel din Gura Humorului nu se regăsește printre ele

Mai mulți bătrâni din Gura Humorului se pare că și-au găsit sfârșitul într-un așa-zis azil care funcționează ilegal într-o casă din orașul Gura Humorului. Trist este că aceștia au fost tratați inuman în ultimii lor ani de viață, ținuți murdari, nemâncați și puși la muncă. Așa reiese din declarațiile aparținătorilor, care acuză familia Miroș Gheorghe și Viorica că vânează bătrânii singuri, îi convinge să întocmească acte de vânzare-cumpărare pe locuințe, direcționează pensia către domiciliul lor din cartierul Bogdăneasa, din Gura Humorului, după care începe chinul pentru sărmanii bătrâni. Marcu Gheorghe este unul dintre bătrânii care și-a găsit sfârșitul în casa soților Miroș. “E adevărat că după divorțul părinților nu am mai ținut foarte mult legătura cu tatăl meu. Anii au trecut, am plecat în străinătate iar de prin 2005 îmi amintesc că am început să-mi caut tatăl. La adresa de pe strada Cetății, unde știam că are o garsonieră, nu răspundea nimeni. Imi amintesc că am fost de vreo trei ori, când într-o zi o vecină mi-a povestit că tatăl meu nu mai locuiește acolo și am început să-i dau de urmă. L-am găsit și am aflat că le-a dat casa și prin ce chinuri trece. Nu puteam să vorbesc cu el, nu era niciodată singur. Imi ­a­mintesc că într-o după-amiază au venit vreo patru bătrâni la poartă, unul mi s-a părut că avea și un retard psihic. A trebuit să plec din nou din țară, iar când m-am întors am aflat de la niște vecini ai familiei Miroș că bătrânii sunt ținuți câte o zi întreagă pe străzi, nemâncați, la cerșit. Am început din nou să-l caut, dar fără sorți de izbândă. Am aflat după o perioadă că murise, dar nimeni din familia Miroș nu mi-a confirmat. Am verificat atunci la Primăria Gura Humorului și am aflat că într-adevăr murise, iar certificatul de deces a fost ridicat de Miroș Gheor­ghe”, ne-a povestit Costel Marcu, al cărui tată s-a stins în casa din cartierul Bogdăneasa din Gura Humorului. Disperarea celor din familia Miroș de a pune mâna pe garsoniera bătrânului Marcu reiese și din faptul că au dus un notar sucevean la domiciliul acestuia din Gura Humorului, pentru a se întocmi actele necesare. Din Contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de uzufruct viager cu numărul 536 din 4 martie 2003 reiese că Miroș Gheorghe a cumpărat imobilul în calitate de curator al unei nepoate, fetița având la acea dată vârsta de cinci ani, după cum reiese din certificatul de naștere al minorei. Pentru a putea face această tranzacție, Miroș Gheorghe a avut un certificat de curator, eliberat de către Primăria Gura Humorului, certificat semnat și parafat de primarul de la acea vreme, Mircea Dobre.

Ancheta jurmalistică a redactorilor cotidia­nului “Obiectiv” a scos la iveală niște adevăruri crunte. Cazul bătrânului Marcu nu este un caz izolat, în ultimii trei ani, Miroș Gheorghe devenind, el sau prin apropiați ai lui, proprietarul a opt apartamente și garsoniere, toate provenite prin contracte de vânzare-cumpărare cu clauză de uzufruct viager. Se pare că în ultimii ani afacerea a fost din ce în ce mai profitabilă. Chiar dacă vecinii sunt speriați de această familie, spunând că are relații și le pot face cu ușurință rău, oamenii știu cu ce se ocupă și cât de chinuiți sunt bătrânii care au cruda neșansă de a ajunge pe mâinile lor. “Ingroapă câte unul la câteva luni, nu știu cum nimeni din Primărie nu își pune semne de întrebare când se tot duce să ridice certificate de deces în calitate de împuternicit. Le dă la toți și îl acoperă. Acum două săptămâni a îngropat-o pe fosta profesoară Hojbotă, și ea sărmana a ajuns pe mâinile lor. I-a luat casa, aurul și tot ce mai avea. E rău să fii singur și să nu ai copii, nu știi ce te așteaptă la bătrânețe”, ne-a povestit un vecin al acestei familii. “El mai e cum e, dar ea, ­Vio­rica, este tare rea cu săracii bătrâni. Ii ­tri­mite în pădure după lemne, îi pune la treabă cât este ziua de lungă. Am auzit că iarna ii culcă, claie peste grămadă, în camera centralei, ca să nu facă foc în casă. Ii mai duce și la cerșit. Nu are nimeni curaj să spună ceva, că sunt mână în mână cu polițiștii și cu cei de la Primărie. Din ce știu, toți cei care au ajuns aici își blesteamă zilele și se roagă să moară mai repede, să scape de chin”, ne-a povestit îngrozit un bărbat care locuiește în zonă.

Contactat telefonic, reprezentantul Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Gura Humorului a refuzat să dea vreun fel de declarație, spunând că acest nume nu-i spune nimic și nu cunoaște cazul, iar pentru alte detalii așteaptă o solicitare oficială.

Din datele statistice furnizate de Prefectura Suceava reiese că la nivelul județului sunt în prezent 22 de unități de asistență socială neauto­rizate, dar cea din cartierul Bogdăneasa, din Gura Humorului nu este pe listă, ceea ce înseamnă că pe lângă cele 22 de azile clandestine din județ mai există cel puțin unul. “In ultima perioadă, Prefectura a făcut un fel de recensământ al unităților de asistență socială din județ. Cifrele au arătat că avem 125, dar la o suprapunere cu datele existente la Ministerul Muncii și Justiției Sociale a reieșit că 22 de astfel de unități nu sunt acreditate. S-a constituit o comisie mixtă formată din reprezentanți ai ISU, DSP, ITM și Prefectură, care în următoarele două săptămâni va verifica toate aceste 22 de unități”, ne-a declarat Mirela Adomnicăi, prefectul județului Suceava. (Cristina RUSTI)