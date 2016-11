Incă patru arestari în cazul grupării ce a obligat 14 tinere să se prostitueze îîn Suceava, Prahova, Buzău, Grecia şi Italia

O grupare specializată în trafic de minori şi persoane a fost destructurată de procurorii DIICOT Suceava. Membrii reţelei au racolat nu mai puţin de 14 tinere, şapte dintre ele minore, pe care le-au obligat să practice prostituţia atât în ţară, cât şi în ţări precum Grecia şi Italia. Fetele racolate prezentau deficienţe mintale uşoare, fiind şcolarizate în cadrul unui centru şcolar de pe raza municipiului Suceava, provenite din centre de plasament sau din familii ce le asigurau un grad redus de ocrotire. La DIICOT Suceava au ajuns 23 de persoane, iar nouă dintre inculpaţii din dosar s-au ales cu mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile. La o săptămână distanţă, alţi patru inculpaţi din dosar s-au ales cu mandate de arestare preventivă

Tribunalul Suceava a emis patru mandate de arestare preventivă în dosarul indivizilor ce au ce au obligat 14 tinere să se prostitueze în Suceava, Prahova, Buzău, Grecia şi Italia. Astfel, Daniel Fandache, de 38 de ani, din comuna Dumbrăveni, a fost arestat preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor de „constituirea unui grup infracţional organizat, în modalitatea de constituire şi iniţiere sub orice formă, a unui astfel de grup”, „trafic de minori” şi „pro­xene­tism”, Vasile – Remus Ganea, de 24 de ani, din comuna Colceag, judeţul Prahova, a fost arestat preventiv pentru „constituirea unui grup infracţional organizat, în modalitatea de constituirea şi iniţiere sub orice formă, a unui astfel de grup” şi „trafic de minori”, Andreea – Zabela Alexandru, de 22 de ani, din comuna Colceag, judeţul Prahova, a fost arestat preventiv pentru „constituire de grup infracţional organizat, în modalitatea de constituire şi iniţiere sub orice formă, a unui astfel de grup” şi „trafic de minori”, în timp ce Edison Ilie, de 24 de ani, din oraşul Urlaţi, judeţul Prahova, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „constituirea unui grup infracţional organizat, în modalitatea de constituire şi iniţiere sub orice formă, a unui astfel de grup” şi „trafic de minori”. Toţi cei patru au fost escortaţi de la Tribunalul Suceava la Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Suceava.

In urmă cu o săptămână, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava şi Ploieşti au făcut 19 percheziţii domiciliare, din care 14 pe raza judeţului Suceava şi cinci pe raza judeţului Prahova, în cadrul unei acţiuni ce a vizat destructurarea a patru grupări infracţionale organizate specializate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori şi trafic de persoane. La se­diul DIICOT – Serviciul Teritorial Su­ceava au fost aduse la audieri 23 de per­­soane, 13 dintre acestea fiind reţi­nute pentru 24 de ore.

În acest caz există suspiciunea că, în perioada 2014 – 2016, membrii gru­pu­rilor infracţionale au racolat şi exploatat se­xual 14 tinere, dintre care şapte minore, cu vârste cuprinse între 14 – 17 ani, pe care le-au obligat să se prostitueze atât pe raza judeţelor Suceava, Prahova, Buzău, cât şi pe teritoriul Greciei, în oraşul Atena.

Ca elemente de specificitate ale acti­vităţilor ilicite desfăşurate, trebuie re­ţi­nut în primul rând modalitatea tipică de racolare, practicată de către traficanţi, care au acţionat, după caz, împreună sau separat: găsirea unor minore sau majore aflate în situaţii dificile, cu experienţă de viaţă redusă, prezentau deficienţe mi­ntale uşoare fiind şcolarizate în cadrul Centrului Scolar de Educaţie Inclu­zivă, fosta Scoală Specială, provenite din Cen­­tre de Plasament din cadrul DGASPC Suceava sau din familii ce le asigurau un grad redus de ocrotire şi având o situaţie financiară precară.

Racolarea victimelor s-a făcut prin promisiunea falsă a obţinerii unui loc de muncă bine plătit în străinătate sau prin promisiunea obţinerii unor câştiguri financiare inaccesibile prin alte moda­li­tăţi, traficanţii propunându-le să practice prostituţia în folosul lor, urmând să împartă sumele de bani obţinute. Victimele acceptau propunerile, având în vedere lipsa unei alte alternative, iar în măsura în care iniţial sau ulterior deveneau ­re­­ticente, li se adresau ameninţări verbale sau erau agresate fizic sau moral.

De asemenea pentru a întări convingerea victimelor, traficanţii au adoptat metoda „loverboy” folosindu-se de ata­şamentul emoţional al acestora pentru a le determina sau a le obliga să se prostitueze în folosul lor.

În cadrul dosarului penal au fost depistate patru grupări infracţionale organizate, unii sau unul dintre membrii acestorafiind legătura cu celelalte, care au acţionat pentru diferite intervale de timp, în scopul exploatării sexuale a unei singure victime sau a mai multora.

Liliana – Lenuţa Gălătuş, Mihai Flu­erică, Mariana – Irina Chelariu, Cos­tel Mihai Onofrei, Ciprian Gînga, Se­veruş – Afin Băcilă, Constantin Ma­rius Dumbravanu, Ovidiu – Gabriel Taşcă, Adriana Sabot, Florina – Andreea Drăgoi, Leonard Cobzariu, Alberto – Ionuţ Stancu şi Ion Coman au fost prezentaţi în cursul zilei de ieri în fa­ţa judecătorilor de la Tribunalul Su­ceava cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Dintre aceştia au scăpat de mandate doar Ovidiu Taşcă, Alberto Stancu, Marius Dumbravanu şi Adriana Sabot, restul fiind reintroduşi în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al IPJ Suceava. (Dănuţ ZUZEAC)