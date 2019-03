Inca o victima la Zidul Mortii. Un tanar de 28 de ani a murit vineri seara dupa ce s-a izbit cu masina in zidul din mijlocul DN17

Vineri seara, in jurul orei 22.30, la celebrul “Zid al Mortii”, un munte de piatra pus exact in mijlocul DN 17 la iesirea din Suceava spre Gura Humorului, un tanar de 28 de ani a murit dupa ce a scapat de sub control masina in sensul giratoriu de la Scheia. La fata locului au intervenit modulul SMURD cu autospeciala pentru descarcerare si ambulanta SMURD B2. Tanarul a murit pe loc in urma impactului, ramanand incarcerat in epava masinii.

Din primele informatii, masina, un Audi A6, circula cu viteza foarte mare, acul vitezometrului ramanand blocat la 140 km/h. (FOTO: Faceboo – Atenție Poliția !)