Incă o tragedie produsă pe șoselele din județ după ce un șofer s-a urcat rupt de beat la volan

Un bărbat care a condus având o alcoolemie de 1,33 mg/l a pierdut controlul asupra vehi­culu­­lui, lovind o femeie ce mergea pe marginea drumului. Din nefericire, victima a decedat la spital. Soferul a fost reținut pentru ucidere din culpă

In seara zilei de duminică, în jurul orei 19.00, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava a fost introdus Dumitru Suhan, de 42 de ani, din orașul Liteni, care a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunii de „ucidere din culpă”. Individul este cercetat pentru că s-a urcat rupt de beat la volan și a lovit violent cu mașina o femeie, ce a decedat din nefericire la spital.

La data de 25 noiembrie 2017, în jurul orei 14.45, Dumitru Suhan, de 42 de ani, din localitatea Rotunda, în timp ce conducea autoturismul Volkswagen Passat pe strada Siliștei, din orașul Liteni, a pierdut controlul asupra volanului, a intrat pe contrasens și a accidentat-o pe Maria Vornicu, de 42 ani, localnică, care mergea pe marginea drumului. Dumitru Suhan și pasagerul Robert Lupu au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,33 mg/l alcool în aerul expirat în cazul primului și 0,77 mg/l alcool în aerul expirat în cazul celui de al doilea, după care le-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Dumitru Suhan s-a ales cu un dosar penal pe numele său.

In toamna acestui an, pe raza județului Suceava s-au produs mai multe accidente rutiere grave soldate cu moartea a peste zece persoane, după ce mai mulți indivizi s-au urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice.

Vasile Alexandru, de 42 de ani, din Sasca Nouă, șoferul ce a produs un accident mortal soldat cu șase morți în care a fost implicată familia preotului Petru Gavril, avea o alcoolemie de 2,30 mg/l alcool pur în sânge. Ilie – Vlăduț Maftei, de 20 de ani, din Râșca, cel care a intrat cu BMW într-un stâlp de electricitate, producând decesul său și a unui amic în vârstă de 19 ani, avea o alcoolemie de 2,60 mg/l. Adrian Danci, de 44 de ani, din Poiana Stampei, ce a intrat cu duba pe contrasens, izbindu-se într-un TIR, la Brăiești, avea o alcoolemie de 2,55 mg/l. Acesta și un pasager din dubă și-au pierdut viața. (Dănuț ZUZEAC)