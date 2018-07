Incă o medie de 10 la Bacalaureat în Suceava: Cosmina Hrițuc a primit punctul din oficiu la Limba și literatura română după contestație

Cosmina Maria Hrițuc, absolventă a Colegiului «Mihai Eminescu», a bănuit că profesorul examinator a uitat să-i acorde punctul din oficiu la proba scrisă de Limba și literatura română, fiind convinsă că nu a greșit nimic. Bănuielile sale au fost confirmate de rezultatele contestației. La afișarea primelor rezultate, Cosmina avea la Limba română nota 9,00, iar ieri a aflat că teza sa are nota 10. Absolventa Colegiului Național “Mihai Eminescu” își va continua studiile la Universitatea “Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, specializarea Ştiințe Politice și Comunicare. “Nu m-am gândit niciodată să plec din țară”, a declarat Cosmina Maria Hrițuc. Peste 1.300 de absolvenți suceveni au obținut note mai mari la Bac, după contestații

Cosmina Maria Hrițuc, absolventă a Colegiului Național “Mihai Eminescu” din Suceava, este a doua liceană din județ care a obținut media zece la examenul de Bacalaureat, doar că media ei s-a schimbat după contestație. Se pare că teza de la Limba și literatura română a Cosminei nu a primit inițial punctul din oficiu, bănuielile fetei fiind confirmate ieri. Cosmina Maria Hrițuc a absolvit specializarea Ştiințe sociale, intensiv engleză și după afișarea rezultatelor la examenul de Bacalaureat a aflat că a luat nota zece la Istorie și Logică, în timp ce la Limba și literatura română a luat inițial nota nouă. “Am fost convinsă că au uitat să-mi pună punctul din oficiu. Ştiam ce am scris și nu aveam unde să pierd un punct. Dacă lucrarea mea ar fi fost notată cu nouă și ceva, mai ziceam că așa au considerat, dar pentru că era nouă am bănuit că despre asta este vorba. Rezultatele contestației mi-au confirmat bănuiala”, a explicat Cosmina Hrițuc. Decarista de la «Eminescu» mărturisește că nu a lăsat pregătirea pentru Bacalaureat pentru ultima sută de metri, ci a învățat mereu. Ea s-a implicat pe parcursul celor patru ani în diferite activități extrașcolare și de voluntariat, aceste activități ajutând-o să se dezvolte și să se cunoască pe sine. După cum chiar ea a povestit, a fost în Italia și Germania cu bursă Erasmus și s-a implicat în organizarea mai multor evenimente derulate de Universitatea suceveană “Ştefan cel Mare”. Chiar dacă ar fi fost acceptată cu ușurință la o universitate din străinătate, Cosmina vrea să rămână să studieze și să profeseze în țară, completând că niciodată nu a luat în calcul varianta plecării. “M-am pregătit constant. Toți cei patru ani de liceu au reprezentat o pregătire continuă. M-a ajutat și faptul că am o memorie fantastică și rețin totul foarte ușor. Pe lângă orele de la școală, am învățat foarte mult și din activitățile extrașcolare în care m-am implicat. în primul rând am învățat să mă autoevaluez și așa am avut curaj să contest nota de la Limba română. Vreau să-mi continui studiile la Universitatea <<Babeș-Bolyai>> din Cluj-Napoca, specializarea Ştiințe politice și comunicare, iar în viitor, ca job, aș vrea să fac jurnalism sau organizare de evenimente. Nu intenționez să plec din țară, încă am speranța că și aici se poate trăi frumos”, a mai spus Cosmina, absolventă de zece a examenului de Bacalaureat.

Andra Tofan este cealaltă absolventă de liceu din județul Suceava care a obținut media 10 la examenul de Bacalaureat. Aceasta a fost elevă a Colegiului Național „Petru Rareș” din municipiul Suceava, la specializarea ­Mate­matică-Informatică, bilingv germană. Spre deosebire de Cosmina Hrițuc, Andra Tofan a declarat că își va continua studiile în străinătate, fiind dezamăgită de situația politică din țară.

După cum reiese din datele statistice făcute publice de reprezentanții Inspectoratului Şcolar Județean Suceava, 1.314 absolvenți de liceu au avut notele mărite în urma recorectării lucrărilor. Mai exact, din cele 1.957 de contestații depuse, 1.314 note au fost mărite, 100 au rămas neschimbate, iar 543 de note au fost micșorate. Procentul de promovabilitate, la nivelul județului Suceava, a crescut astfel de la 70,34% la 71,69%, fiind două medii de zece și 741 de medii cuprinse între 9 și 9,99. Cele mai multe medii rămân cele cuprinse între 8 și 8,99, aici încadrându-se 1.055 de absolvenți de liceu. Alți 983 de candidați au obținut medii cuprinse între 7 și 7,99, lista celor declarați admiși continuând cu 741 de medii cuprinse între 6 și 6,99. ­Rea­mintim că înainte de depunerea contestațiilor, 1.457 de absolvenți nu reușiseră să obțină media minimă 6,00, procentul de 29,66% al candidaților declarați respinși fiind modificat la 28,21%.

Pentru prima sesiune din acest an a examenului de Bacalaureat au fost înscriși 5.458 de candidați, dintre care cinci au fost eliminați pentru tentative de fraudă, iar 545 nu s-au prezentat.

Sesiunea a doua va începe pe data de 20 august, cu proba la Limba și literatura română, urmată, pe data de 21 august, de proba scrisă la Limba și literatura maternă. Proba ­obli­gatorie a profilului va avea loc pe data de 22 august, iar ultima probă, cea la alegere a profilului, se va desfășura pe data de 23 august. (Cristina RUŞTI)