Încă o firmă din Sucevița a ajuns în raiul pensiunilor falite după ce Primăria i-a dat o pomană de 100.000 de euro

SC PERLA SUCEVITEI SRL, fosta DAGIDA EXIM, a intrat în insolvență în octombrie 2013 și este în faliment din aprilie 2015.Pe lângă multe alte datorii, firma nu avea achitate nici impozitele locale către Primăria Sucevița. Toate tabelele de creanță ale firmei respective, de la data intrării în insolvență până acum, publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență (buletine din 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 și 2019) nu conțin însă această creanță catre Primării, ajunsă la 473,939 lei. In februarie 2018, toate bunurile fostei DAGIDA au fost preluate de un creditor ipotecar și, deși legea îi permitea să-și ceară cu prioritate banii, Primăria Sucevița nu a intervenit. Acum, practic, firma debitoare a rămas fără bunuri de valoare, așa că Primăria nu mai poate, nici măcar teoretic, încasa ceva din datoriile vechi. OBIECTIV a prezentat acum câteva săptămâni un caz asemănător, când aceeași Primărie nu a solicitat firmei falimentare SEMTUR, fosta proprietară a Hotelului Sofia, impozite de 319.000 lei. La fel, “Sofia” și-a schimbat proprietarul, iar Primăria Sucevița a rămas cu paguba la bugetul local

La sfârșitul lunii octombrie, OBIECTIV a prezentat un caz “ciudat” petrecut la Primăria Sucevița, prin care bugetul localității a fost păgubit din nu se știe ce motiv, cu suma de 319.000 lei. Pe scurt, această sumă reprezintă echivalentul impozitelor locale datorate de firma falimentară SEMTUR, fost proprietara a hotelului “Sofia”, pentru o perioadă de vreo patru ani, cât timp firma s-a aflat în insolvență. Din multă bunăvoință sau neatenție Primăria Sucevița nu a solicitat banii, deși legea îi permite solicitarea și achitarea acestor impozite cu prioritate în perioada în care firma se afla în insolvență, putând solicita chiar falimentul respectivei firme în tot acest timp.

Din câte se pare situația de la Hotelul “Sofia” nu esti singulară, Primăria Sucevița arătând aceeași atitudine binevoitoare și în cazul unei alte pensiuni, cândva renumită în zonă.

Conform ultimelor date disponibile, la data de 06.03.2019 la Primăria Sucevița figura cu restanțe la bugetul local și firma SC PERLA SUCEVITEI SRL. Firma este de fapt fosta DAGIDA EXIM, care s-a aflat în proprietate familiei fostului prefect Orest Onofrei (proprietar în acte fiind un frate al acestuia). Suma totală pe care o are de achitat firma către Primărie se ridica la 473.939 lei.

SC PERLA SUCEVITEI SRL (fosta DAGIDA) este însă în insolvență începînd cu data de 22.10.2013, dispunându-se intrarea în faliment la data de 07.04.2015.

Oarecum asemănător cu cazul “Sofia”, din nou Primăria Sucevița nu este înregistrată ca avînd creanță de recuperat de la firma debitoare SC PERLA SUCEVITEI SRL. Toate tabelele de creanță ale firmei respective, de la data intrării în insolvență, până acum, publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI) (buletine din 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 și 2019) nu conțin această creanță a Primăriei. Practic, din nou, din neglijență, eroare sau bunăvoință contrară legii, Primăria nu s-a înscris ca fiind creditor în procedura de insolvență a fostei Dagida Exim SRL și, în conformitate cu articolul 3 din Legea insolvenței, nu are dreptul legal la NICIO sumă, chiar dacă am presupune că, nu se știe de unde, niște bani ar mai ateriza în contul de lichidare al debitoarei. Interesant este faptul că în evidențele interne ale Primăriei din Sucevița datoria este contabilizată, dar acest lucru nu are nicio relevanță pentru că dacă nu este înscrisă în tabelul de creanțe, datoria nu există din punct de vedere legal.

Așadar, vorbim de o pierdere totală în acest caz, banii aferenți acestor creanțe bugetare locale nemaiputându-se recupera.

Ultima șansă reală de recuperare a acestor sume a fost ratată în 2018, când creditorul ipotecar SC KRUK Romania SRL, pe 16 februarie 2018 a preluat în contul datoriei bunurile ipotecate ale firmei, și anume:

– Teren intravilan în suprafață totală de 5.225 mp, identificat sub Nr. Cadastral 30316, înscris în CF nr.30316 a comunei Sucevița, compus din: Parcela de teren intravilan în categoria folosință curți construcții în suprafața de 1.835 mp, Parcela de teren intravilan în categoria folosință fâneață în suprafața de 3.389 mp, Corp clădire C2- Casă, cu regim de înălțime P, identificat sub Nr. Cadastral 30316-C2, având următoarele suprafețe: Ac = 118mp, Acd # 118mp, Corp clădire C3- Anexe, cu regim de înălțime P, identificat sub Nr. Cadastral 30316-C3, având următoarele suprafețe: Ac = 74mp,Acd = 74mp, Teren intravilan categoria de folosință fâneață în suprafața totală de 1.900 mp, identificat sub Nr. Cadastral 30337 înscris în Cartea Funciară nr.30337 a comunei Sucevița.

Acum, practic, firma debitoare a rămas fără bunuri de valoare, așa că nu se mai poate, nici măcar teoretic, încasa ceva din datoriile vechi.

Primăria Sucevița putea să conteste acestă preluare în baza art. 121 din legea insolvenței (“1) Fondurile obținute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanții reale mobiliare ori drepturi de retenție de orice fel, vor fi distribuite în urmatoarea ordine:1. taxe, timbre și orice alte cheltuieli aferente vânzarii bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea acestor bunuri, precum și plata remuneratiilor persoanelor angajate în condițiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23 și 24;”), deorece avea prioritate la încasarea sumei, dar a ratat acest lucru.

Este interesant de văzut dacă Primăria Sucevița a încasat în 2018 și 2019 măcar impozitele de la noul proprietar (SC Kruk Romania SRL).

Aceste două cazuri identice prezentate de OBIECTIV spun multe și despre cum funcționează Consiliului Local Sucevița, care, practic, nu î[i îndeplinește atribuțiile legale privind gestiunea financiară a comunei. Consilierii locali ar trebui să studieze cu atenție art. 129 din Codul Administrativ, care îi obligă la acțiuni concrete vizând gestiunea patrimoniala a comunei (conform articolului respectiv consiliul local: a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativteritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar; c) stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii; 2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;”).

Cine și cum a profitat de faptul că Primăria Sucevița nu și-a cerut banii cuveniți în aceste două falimente ale unor pensiuni cunoscute din zonă, trebuie să stabilească oamenii legii. Deocamdată, sigur este doar faptul că de pierdut au avut doar locuitorii din Sucevița, pentru că în urma acestor două “erori”, bugetul local al comunei a fost păgubit chiar de Primăria locală cu aproape 800.000 de lei. (O.S.)