Incă o copilă a fost spulberată pe trecerea de pietoni din fața liceului din Dumbrăveni

O elevă în vârstă de 11 ani, din Dumbrăveni, ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni din fața liceului din localitate, a fost izbită violent de un camion ce nu i-a acordat prioritate u din fericire, copila a scăpat cu viață, alegându-se cu mai multe leziuni. Elevii din Dumbrăveni sunt permanent expuși riscului de a fi loviți de mașini în acea zonă. La acea trecere de pietoni s-au produs de-a lungul timpului mai multe accidente în care au fost implicați copii, însă nu s-au luat măsuri pentru ca astfel de nenorociri să nu se mai întâmple

Un nou accident de circulație s-a produs pe trecerea de pietoni din fața liceului din Dumbrăveni, în zona respectivă având loc tot mai multe astfel de evenimente în ultima perioadă. Autoritățile nu reușesc să găsească o soluție pentru a preîntâmpina astfel de accidente, la care sunt expuși copiii din localitate. Polițiștii susțin că amplasarea trecerii pentru pietoni este responsabilitatea Primăriei din Dumbrăveni, ei fiind cei care avizează pozitiv sau negativ propunerea cu privire la amplasarea acestor marcaje rutiere.

Ieri, în jurul orei 07.37, Viorel Piersic, de 59 ani din municipiul Suceava, în timp ce conducea camionul Ford Transit pe DN 29, în localitatea Dumbrăveni, din direcția Suceava spre Botoșani, în momentul în care a ajuns la trecerea de pietoni semnalizată prin indicator și marcaj rutier, din cauză că nu a acordat prioritate, a surprins-o și accidentat-o pe Maria C., de 11 ani, din localitate, care traversa strada regulamentar pe trecerea de pietoni. În urma impactului, camionul a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu autoturismul Volkswagen Transporter, condus regulamentar de Ion Vatmanu, de 51 de ani, din comuna Dumbrăveni.

În urma accidentului rutier a rezultat rănirea minorei, care a fost diagnosticată cu politraumatism prin accident rutier, traumatism cot stâng și genunchi stâng, precum și a lui Mihai Antoneac, de 42 de ani, din comuna Dumbrăveni, pasager pe scaunul dreapta față în Volkswagen Transporter. Cei doi au fost transportați la Spitalul Județean Suceava pentru a le fi acordate îngrijiri medicale.

Soferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele alcoolemiilor fiind zero. Cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.

In urmă cu câteva săptămâni, la data de 22 noiembrie 2016, un alt accident rutier s-a produs pe aceeași trecere de pietoni din comuna Dumbrăveni, considerată foarte periculoasă de către localnici. In jurul orei 10.00, Attila Paka, din municipiul Târgu Secuiesc, județul Co­vasna, în timp ce conducea microbuzul Iveco pe DN29, pe raza localității Dumbrăveni, din direcția Suceava către Botoșani, a surprins-o și accidentat-o pe minora Adina H., de 13 ani, localnică, angajată în traversare pe trecerea pentru pietoni. În urma accidentului rutier a rezultat rănirea fetei, care a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Județean Suceava. În urma investigațiilor medicale la care a fost supusă i s-a stabilit diagnosticul „politraumatism prin accident rutier, contuzie abdominală, contuzie bazin, escoriații”. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind alcoolemie zero.

In primăvara acestui an, un tragic accident rutier s-a produs exact în preajma aceleiași treceri pentru pietoni. Un bărbat a decedat, iar alte trei persoane au fost rănite, după ce două mașini s-au izbit în plin, chiar în fața școlii din localitate. Gheorghe Lanciu, de 58 de ani, din Dumbrăveni, care conducea autoturismul Volkswagen Polo pe direcția Botoșani – Suceava, a pătruns pe contrasens și a lovit în plin un autovehicul BMW X5 condus regulamentar de Vladimir Negrea, de 28 de ani, din Republica Moldova. In bolidul lovit se mai afla soția moldoveanului, împreună cu un copil de trei ani.

In urma impactului, șoferul care a produs accidentul a rămas încarcerat. El a fost scos de pompierii de la ISU Suceava dintre fiarele mașinii. Cei trei cetățeni moldoveni aflați în BMW au fost răniți ușor, cel mai afectat fiind șoferul în vârstă de 28 de ani. Toate cele patru victime au fost transportate la Spitalul Județean Suceava, însă din nefericire, în ciuda eforturilor făcute de medici, Gheorghe Lanciu a decedat la scurt timp din cauza leziunilor grave suferite. (Dănuț ZUZEAC)