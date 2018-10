Încă două curse charter de la Suceava spre Antalya și una spre Hurghada, din vara lui 2019

Județele Suceava și Botoșani devin tot mai atractive pentru tour operatorii din România și străinătate, odată cu redeschiderea aeroportului “Ştefan cel Mare” ca urmare a lucrărilor de modernizare. Creșterea numărului de curse charter este un indicator destul de bun în această privință iar ultimele semnale din piață arată că, din vara anului 2019, încă doi tour o­peratori vor avea câte o cursă charter de pe aeroportul din Suceava spre Antalya – o zonă preferată de români, iar unul către o stațiune de lux din Egipt.

Perspectivele cele mai sigure le oferă, cel puțin deocamdată, tour operatorul turc FIBULA care propune turiștilor un zbor charter spre Antalya începând cu 13 iunie și până pe 19 septembrie. Ziua de operarea a vacanței va fi joia, iar tarifele încep de la 516 € de persoană pentru un hotel de cinci stele în regim all inclusiv.

Al doilea tour operator care se prefigurează că va opera curse charter de la Suceava este Paralela 45 care a anunțat că are în plan un zbor spre Antalya. Inițial, agenția de turism Paralela 45 a lansat charter către Antalya, Turcia, din orașele Arad și Oradea, pentru ca în următoarele luni să deschidă curse similare și din Baia Mare, Bacău și Suceava.

Potrivit www.ziarulfinanciar.ro, din planurile agenției pentru 2019, face parte și lansarea curselor către Tunisia, dar și des­chiderea unei curse directe către Bodrum (Turcia) pornind din Cluj-Napoca.

Mai trebuie precizat că și compania Christian Tour a anunțat în această vară intenția de a opera cu un zbor de pe Suceava spre Egipt, în stațiunea Hurghada. Pe pagina de internet a celor de la Christian Tour se pot face deja ­re­zervări de la Suceava spre Hurgada, plecările fiind în fiecare zi de vineri cu începere din data de 24.05.2019 și până în data de 20.09.2019 iar tarifele încep de la 341 € de persoană.

Cel care va avea de câștigat în final va fi turistul care va avea la dispoziție oferte foarte bune pentru vacanța din vara lui 2019. Vara viitoare se anunță extrem de bună pentru turistul sucevean în condițiile în care unul dintre cei mai mari tour operatori, NEED TOUR România a anunțat pe pagina de Facebook că va continua să ofere turiștilor momente de neuitat în Antalya. Cel mai probabil vacanța propusă de NEED TOUR România va fi în weekend așa cum a fost și în acest an. Cel puțin așa rezultă din consultarea paginii de net http://b2c.needtour.com/ și unde rezultă că vor fi curse charter spre Antalya în fiecare sâmbătă, cu începere din 08.06.2019 până în 14.09.2019. Compania a avut în vedere, conform unui anunț făcut în ianuarie 2018, într-o conferință de presă la Suceava, chiar și o lansare a unor curse charter din Suceava spre stațiunea egipteană Sharm-El-Sheik și chiar spre capitala Israelului, Tel-Aviv iar intervalul – probabil pe formula cea mai optimistă – anunțat fiind cu începere din toamna lui 2018. Deocamdată însă, pe pagina de internet nu apare nimic în acest sens. (D.P.)