Inaugurare oficială a Maternității Fălticeni, în prezența ministrului Sănătății, Florian Bodog

Inaugurarea oficială a noii Maternități din muncipiul Fălticeni s-a desfășurat ieri la primele ore ale dimineții, ministrul Sănătății, Florian Bodog respectându-și promisiunea de a fi prezent la festivitate la ora 07.30. Prefectul Județului, Mirela Adomnicăi a fost de asemenea prezentă la ora propusă de ministru, la fel și președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan. Pentru că amenajarea noii locații în care a fost mutată Maternitatea din Fălticeni dintr-o clădire revendicată și retrocedată spre un spațiu aparținând comunității fălticenene a fost realizată doar prin efortul comunității locale, ministrul Florian Bodog , după vizitarea fiecărui spațiu alocat noii maternități, a apreciat efortul făcut de comunitatea locală pentru ca noua clădire a maternității să devină cât mai repede funcțională.

Primarul Cătălin Coman a trecut în revistă eforturile făcute de administrația publică fălticeneană pentru ca Maternitatea să se mute în casă nouă, managerul Spitalului Județean, Vlad Murariu oferind detalii tehnice în acest sens, arătând că aceasta va deservi o populație de peste 150.000 de oameni din municipiul Fălticeni și din localitățile din zonă.

Ministrul Florian Bodog a dorit să puncteze că evenimentul semnalat în presa locală și națională – acțiunea de mutare a incubatoarelor pentru nou – născuți spre noua maternitate cu remorca tractorului de la salubritate a însemnat ceva nesemnificativ, pentru ca “presa să aibă ce scrie”.

Ministrul Florian Bodog a precizat că este pentru a doua oară la Fălticeni, prima dată venind cu ocazia unei manifestări științifice. Transmițând “Sănătate bună”, cum se salută oamenii în județul de baștină

al ministrului – Bihor, Florian Bodog a arătat că Ministerul Sănătății a alocat bani pentru construcția Spitalului municipal din Fălticeni, în baza unor criterii foarte clare, pe care le-a descris ulterior dar și pentru conformarea spitalelor județene în vederea autorizării. “Spitalul din Suceava a primit bani pentru a-și organiza secția de sterilizare”, a explicat ministrul Florian Bodog. El a explicat că criteriile de alocare a banilor au fost foarte clare, banii fiind puțini, de aceea au fost alocați prin ordin de ministru. Ministrul Sănătății a felicitat autoritățile locale și personalul medical “pentru faptul că aveți un astfel de loc de muncă”, “așezământ în care copiii văd pentru prima dată lumina”., apreciind că “este un pas important pentru membrii comunității”. “Nu e prima dată când în jurul unei instituții medicale se naște un scandal, pentru că, mă rog, presa are nevoie de știri. Eu, când am venit la Ministerul Sănătății, primul lucru care mi s-a spus la deschiderea centrului de arși mi s-a spus că în pereți sunt bacterii, că nu s-au ar pereții înainte de a se începe construcția –reabilitarea spitalului de arși. In același timp, în fiecare noapte primeam mesaje că sun arși care nu au unde să fie preluați. Am discutat cu reprezentanții direcției de sănătate publică, i-am trimis acolo, au luat probe de nenumărate ori și am dat drumul acestei unități de arși”. “Asigurăm asistență medicală pentru arși în bucurești în condiții foarte bune”. “Lucrurile merg bine și același lucru va fi și aici”. a punctat ministrul Sănătății, Florian Bodog care s-a declarat convins că pentru primarul Cătălin Coman și pentru managerul Spitalului municipal Fălticeni, Vlad Murariu și pentru tot personalul medical de la Fălticeni, pacientul este “în centrul preocupărilor noastre și personalul medical trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre. De menționat că, pentru a preîntâmpina eventuale infecții intraspitalicești, toți participanții la evenimentul de ieri, cu excepția preoților care au oficiat slujba de sfințire cu odăjdiile din dotare, au trebuit să-și anvelopeze încălțările cu șoșonii clasici de plastic, de unică folosință și să poarte în spinare o pelerină verzuie, dotări care au trebuit predate la ieșire, inclusiv de către ministrul Sănătății, Florian Bodog, unor asistente ce s-au ocupat de recuperarea lor. Subliniem că Maternitatea de la Fălticeni, sfințită și inaugurată de ministrul Sănătății, nu va fi totuși funcțională decât după ce va obține toate avizele de la Direcția de Sănătate Publică. (Neculai ROSCA)