In trei luni de la eliminarea taxei auto, doar 3% din masinile inmatriculate la Suceava sunt vehicule noi

Din cele 11.809 mașini înmatriculate în județul Suceava în intervalul 1 februarie 2017 – 1 mai 2017 (de la intrarea în vi­goare a legii 1/2017 și până la începutul acestei luni, n.r.) în județul Suceava au fost înmatriculate doar 382 de autovehicule noi, a transmis comisarul șef Flo­rin Chiaptanaru, șeful Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculări ale Vehiculelor (SPCRPCIV) – Suceava. Proporția este c­opleși­toa­­re în favoarea mașinilor vechi – puțin peste 3,2%. Au fost înmatriculate în intervalul luat în calcul un număr de 6.771 de mașini second-hand aduse din străi­nătate, diferența de 3.656 fiind vehicule second- hand înscrise deja în circulație în România și care au fost transcrise (reînmatriculate, n.r.), conform prevederilor legii mai sus amintite. Comparativ, aceeași perioadă a anului trecut (1 februarie – 1 mai 2016), dintr-un total de 5.742 de vehicule înmatriculate, la Serviciul de Inmatriculări Auto Suceava 401 au fost automobile noi, diferența re­prezentând mașini second hand aduse din afară – 3.491 și 851 mașini vechi reînmatriculate în țară. Se poate observa că ponderea înmatriculărilor de mașini noi în județul Suceava a scăzut de la un an la altul în primele trei luni de aplicare a Legii 1/2017 cu cinci procente în vreme ce numărul mașinilor second hand nou înmatriculate a crescut cu 100%. menționăm că este vorba despre legea privind desfiin-țarea unor taxe și impozite, votată în Parlament la începutul începutul anului și intrată în vigoare cu data de 1 februarie a.c., care vizează desființarea unor impuneri fiscale anterioare și în domeniul înmatriculării de mijloace auto, printre care cea privind timbrul de mediu, dar și taxa de înmatriculare a autovehiculelor. Aplicarea prevederilor noii legi a dus la o creș­­tere foarte mare a nu­mă­rului solicitărilor de înmatri­cu­lare în circulație a au­­to­vehiculelor în județul Su­ceava dar și în întreaga țară.

Concluzia este că suce­ve­nii nu doresc să achiziționeze mașini noi, iar Florin Chiaptanaru avansează și câteva motive: în primul rând mașinile străine, chiar la mâna a doua sunt preferate mărcilor autohtone fiindcă au un design care le fac “mai vizibile” de­cât comunele “dacii”. Iar dealerii de ma­șini noi produse de firme afara țării încă nu au reușit să convingă pe suceveni de avantajele pe cere le-a putea avea dacă vor achiziționa o mașină nouă de la mărcile de prestigiu, cu reprezentanțe la noi în județ. Pe de altă parte, eliminarea taxelor de primă înmatriculare a deschis calea spre achiziții la prețuri destul de mici a unor autovehicule din spațiul comunitar. Din alt punct de vedere, așa cum s-a mai arătat cu un alt prilej, foarte mulți deținători de automobile cumpărate la mâna a doua din spațiul european au lăsat mașinile la păstrare, fără să fie înmatriculate pentru că deținătorii lor trebuiau să achite taxe de mediu, în unele cazuri echivalente cu prețul de achiziție al acelor automobile. Comisarul șef Florin Chiaptanaru a scos în evidență și un aspect mai special pentru județul nostru, în sensul că, fără a deține cifre exacte, are știință că în județele limitrofe (Botoșani, Neamț, Iași), numărul vehiculelor nou înmatriculate este mult mai mare decât în județul nostru.

El apreciază că noul sezon al Programului “Rabla”, anunțat deja la nivel guver­na­men­tal, ar putea să revigoreze achi­zi­­ționarea și înmatricularea de mașini noi, fie de la constructorii autohtoni, fie de la distribuitorii autorizați ale unor firme care oferă spre vân­zare în Suceava mașini noi, fabricate în străinătate. (Neculai ROSCA)