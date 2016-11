In ton cu lumea mare a filmului – Festivalul “Les Films de Cannes”, între 18 și 20 noiembrie, la Suceava

După un succes imens la publicul din București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, organizatorii au decis să organizeze o ediţie pilot la Suceava, continuând iniţiativa de a aduce producţiile de la Cannes în mai multe orașe din România. Intre 18 și 20 noiembrie, la cinematograful Modern vor rula opt filme, dintre care șase premiate anul acesta la Festivalul de la Cannes

Les Films de Cannes à Bu­carest 2016 s-a bucurat de pre­zenţa a peste 20.000 de spectatori, iar la proiecţiile incluse în ediţiile Cluj-Napoca, Timișoa­ra și Iași au participat aproxima­tiv 5.000 de persoane. Festi­va­lul, care a înregistrat un nu­măr record de proiecţii cu casa închisă, va ajunge, între 18 și 20 noiembrie, la Suceava, anunţă un comunicat al organizatorilor.

Festivalul Les Films de Cannes à Bucarest, desfășurat între 14 și 23 octombrie, a adus mai mult de 20.000 de spectatori în cele patru săli care au găzduit proiecţiile.

Este ediţia cu cei mai mulţi spectatori și un număr record de proiecţii sold out: pentru 20 dintre filmele din festival, s-au epuizat toate biletele puse în vân­zare. Circa 40% dintre bile­te au fost achiziţionate online în avans, înainte de începerea festivalului.

Sălile au fost pline la filme precum ”Toni Erdmann”, in­tro­dus de regizoarea Maren Ade, ”Personal Shopper”, pro­iectat în prezenţa regizorului Olivier Assayas, ”I, Daniel Blake”, câștigătorul Palme d’Or, ”Juste la fin du monde” al lui Xavier Dolan, ”The Handmaiden”, noul film semnat de Park Chan-wook, ”The Happiest Day in the Life of Olli Mäki”, prezentat de regizorul Juho Kuo­sma­­nen, ”Album” al lui Mehmet Can Mertoğlu, invitat spe­cial al festivalului, ”Beyond the Mountains and Hills”, proiectat în prezenţa regizorului Eran Kolirin, și ”Julieta”, de Pedro Almodovar.

Cu sala plină au avut loc și discuţiile cu actriţa iraniană Mania Akbari, invitata specială a retrospectivei dedicate lui Abbas Kiarostami, precum și cele cu echipele filmelor ro­mânești ”6,9 pe scara Richter”, de Nae Caranfil, ”Bacalau­reat”, de Cristian Mungiu, ”Sie­­­ranevada”, de Cristi Puiu, ”Câini”, de Bogdan Mirică, ”Inimi cicatrizate”, de Radu Jude, ”Afacerea Est”, de Igor Cobileanski, și ”Două lozuri”, de Paul Negoescu.

Les Films de Cannes à Cluj-Napoca a avut loc în perioada 14-16 octombrie, ediţia de Ti­mi­șoara, între 21 și 22 oc­tom­brie, iar cea de la Iași, între 28 și 29 octombrie.

Cineastul francez Alain Gui­rau­die s-a întâlnit cu pu­blicul din Cluj-Napoca, la pro­iecţiile ”Rester vertical” și ”L’Inconnu du lac”, iar regizorul turc Mehmet Can Mertoğlu le-a povestit timișo­renilor despre debutul ”Al­bum”, co-produs de România.

Entuziasmului publicului a generat o nouă ediţie pilot la Suceava, la Cinema Modern, între 18 și 20 noiembrie, conti­nuând iniţiativa de a aduce producţiile de la Cannes în orașe din ţară. Programul va cu­prin­de opt filme, dintre care șase premiate anul acesta la Fes­tivalul de la Cannes. Urmează ca în curând organizatorii să anun­ţe programul exact al mani­festării.

Ediţia a șaptea a Les Films de Cannes à Bucarest a fost or­ganizată de Asociaţia Cinema­scop și Voodoo Films și reali­zată în parteneriat cu Ambasa­da Franţei și Institutul Francez din București și Muzeul Na­ţio­nal de Artă al României. Este un proiect cultural finanţat de Mi­nisterul Culturii, Centrul Na­ţional al Cinematografiei, SACD / Société des Auteurset Compositeurs Dramatiques, Cen­trul Cultural de proiecte al Pri­măriei Municipiului Bucu­rești – Arcub, în cadrul Progra­mului cultural ”București – Ora­șul in-vizibil” 2016, Insti­tutul Cultural Român, Goethe Institut și Ambasada Finlandei. (O.S.)