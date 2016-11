In timp ce șefii ACET huzuresc, lucrătorii de rând, lăsați să se târâie cu salariul minim pe economie după 40 de ani de muncă

Angajații vechi ai fostei IGO Câmpulung Moldovenesc, transformată apoi în sucursală ACET Suceava, reclamă salariile derizorii pe care le primesc. După 40 de ani de muncă, cu specializări, categorii și sporuri, angajații fostei Direcții de Servicii Publice din Câmpulung au fost retrogradați la statutul de operatori, cu 1.200 de lei pe lună. Aceștia reclamă că nu pot spera la o pensie mai mare de 650 de lei după peste 40 de ani de muncă, iar șefii lor de la Suceava și de la Câmpulung se lăfăie cu salarii de mii de lei lunar, deși habar n-au cum funcționează sistemul de alimentare cu apă câmpulungean pe care l-au întreținut zeci de ani. Mai mult, Stația de apă de la Măgura, de unde este alimentată cu apă o bună parte a orașului, păzită până acum câțiva ani în schimburi, zi și noapte, astăzi a devenit loc de băleguș pentru oi și vite

Foștii angajați au fostei IGO Câmpulung Moldovenesc, devenită ulterior Di­recție de Servicii Publice în municipiul de munte, au fost preluați în anul 2005 de către ACET Suceava prin intermediul unei sucursale – ACET Câmpulung Moldovenesc. Constantin Cozma, angajat al structurii de apă și canal din municipiul Câmpulung Moldovenesc încă din 1977, și-a asumat responsabi­litatea de a descrie drama prin care au trecut salariații de la serviciul de apă și canalizare de la Câmpulung după ce structura a fost preluată de ACET, devenită între timp operator unic pentru activitatea de apă și canal în județul Suceava. Constantin Cozma a descris modul în care au fost preluați la pachet de către ACET Suceava de la serviciile publice de apă și canal din mai multe localități urbane ale județului, inclusiv municipiul Câmpulung Moldovenesc, orașul Solca sau municipiul Rădăuți. An­gajații sistemului de apă și canal din Câmpulung și-au tot pus în ultima vreme întrebări legate despre cum se fa­ce că lucrători cu vechime de 40 de ani ai serviciilor de apă și canal din Câmpulung, cu categorii profesionale acceptate și grupe de muncă recunoscute, au ajusă să încaseze salarii la nivelul minimului pe economie.

Mai mulți angajați ai filialei ACET din Câmpulung Moldovenesc nu pot înțelege rațiunea pentru care un director numit acum două decenii șef al unei regii comunale de apă și canal municipale la Suceava a ajuns acum unul dintre cei mai bine plătiți manageri de unități economice cu capital public din România. Mai ales că oamenii lucrează de 40 de ani în sistem, au avut grijă timp de decenii întregi de alimentarea cu apă și de canalizarea orașului Câmpulung Moldovenesc și acum, la bătrânețe, dacă nu au fost dați afară ori trimiși la pensie, încasează salarii de 1.200 de lei, la nivelul salariului minim pe economie. Constantin Cozma, bărbat de 62 de ani, unul dintre angajații noului ACET condus la nivel județean de Stefan Groza, crede că după mai bine de 40 de ani de muncă nu mai are ce pierde dacă spune cum s-a deteriorat în ultimii 20 de ani activitatea de supraveghere a sistemului de alimentare cu apă a locuințelor celor peste 22.000 de locuitori din Câmpulung Moldovenesc. Constantin Cozma spune că nu are ce pierde pentru că, dacă va fi dat afară de echipa de conducere a ACET Câmpulung, condusă de la Su­ceava de super-echipa coordonată de Stefan Groza, oricum nu va primi decât o pensie umilă, de șase sute și ceva de lei lunar. Aceasta este așteptarea pentru nivelul pensiei ce o va primi după ce a aflat că o colegă de serviciu, de profesie laborant, a ieșit din câmpul muncii de la ACET cu o pensie de 650 de lei lunar, după aproape 40 de ani de muncă. Gavril Moroșan, angajat de asemenea al secției ACET Câmpulung Moldovenesc, care a ajuns și el la vârsta de 60 de ani și cu 40 de ani vechime, se află în aceeași situație –experiență în domeniu și categorii acumulate în cele patru decenii de activitate nu vor însemna, la final, decât o pensie minimă. Asta în condițiile în care, spune Constantin Cozma, echipa de conducere a filialei ACET Câmpulung Moldovenesc obține salarii între 4.000 și 5.000 de lei lunar.

Nemulțumirea angajaților din sistemul de apă și canal din municipiul Câmpulung Moldovenesc, câți au mai rămas dintre aceștia după ce s-a dus o politică de descurajare pentru că locul lor trebuia să fie luat de oameni noi, agreați de conducerea de la Suceava a firmei ACET, rezultă și din faptul că munca pe care o desfășurau acum 20-30 de ani era una încărcată de responsabilitate. Astfel, după anul 2005, după ce structura ce asigura activitatea de apă și canalizare din Câmpulung a fost preluată de ACET, a fost redus numărul angajaților. Ca un exemplu, dintr-un nu­­măr de patru laborante a rămas una singură, care trebuie să asigure garanția bunei calități a apei la cele două stații de alimentare cu apă, la “Sadova” și “Aeroport”. Mai mult, la stația de înmaga­zinare a apei “Măgura” lucrau înainte de 2005 patru salariați, care păzeau instalațiile, sub sancțiunile prevăzute de Decretul 400 din timpul comunismului, în ture. “Acum această stație nu mai este păzită de nimeni, a rămas în paragină, vacile și oile se odihnesc pe scări și se balegă pe unde doresc. Stația de la Măgura, de unde vine apa către o bună parte a municipiului Câmpulung Moldovenesc, nu are niciun fel de împrejmuire și niciun fel de pază”, a arătat Constantin Cozma. El a arătat că cei care au mai rămas să se ocupe de activitatea de alimentare cu apă din Câmpulung Moldovenesc – cam 17 la număr – s-au interesat la colegii lor de la ACET Suceava, de la care au aflat că aceștia au salarii de două ori mai mari. “Am întrebat ce salarii obțin colegii noștri de la Solca, de la Vicov, de la Rădăuți. Am aflat că nici ei nu sunt mai bucuroși decât noi, având salarii comparabile. Doar la Suceava și la șefii sucursalelor din județ salariile pot fi asemănate ca valoare.“

Gavril Moroșan, de profesie electromecanic, transformat ulterior în ma­și­nist, acum doar “operator”, a arătat, asemenea colegului său cu doi ani mai în vârstă, că a ajuns în câțiva ani, din meseriaș categoria a 7-a, cu toate drepturile ce decurgeau din această categorie profesională, după 42 de ani de ve­chi­me, să încaseze lunar un venit de 1.200 de lei, aferent categoriei 1 bază – cea mai mică de pe scara profesională, acum un sfert de secol. Si contribuțiile la bugetul de pensii sunt corespunzătoare acestui nivel de salarizare, iar pensia așteptată, peste doar câțiva ani, nu va depăși, dacă nu se schimbă ceva, 700 de lei lunar. “Soția are o pensie asemă­nătoare. Cum ne vom descurca la bloc, doi bătrâni, cu 1.300 de lei împreună lunar, după 80 de ani munciți la un loc, cu toate dările plătite, în Câmpulung Moldovenesc?”, este întrebarea retorică adresată de Gavril Moroșan con­­ducătorilor ACET Suceava, despre care “Obiectiv de Suceava” tocmai a arătat săptămâna trecută în ce univers își petrec huzurul.

“Obiectiv de Suceava” a arătat săptămâna trecută cum directorii SC ACET SA, care nu și-au pus nicicând problema că reprezintă o firmă furnizoare de servicii de interes public, aflată în serviciul comunității, și-au oferit în ultimii ani salarii de neconceput pentru contribuabilul de rând. Astfel, anul acesta, directorul general al societății fur­­nizoare de apă și de servicii de cana­lizare, Stefan Groza, a scris cu mâna sa pe declarația de avere aferentă anului 2015 că a încasat nu mai puțin de 17.156 lei net/lună. Rodica Nistor, directoarea economică de la ACET, a ridicat lunar 15.064 lei net. Spre com­­­­pa­­rație, omologul lui Groza de la compania de apă din Botoșani are o leafă lunară de 5.158 lei. ACET SA are drept acționari principali municipiul Suceava și Consiliul Județean, dar directorul Stefan Groza, cu largul acord al consilierilor plantați în AGA și în Consiliul de Administrație al societății, a ajuns să câștige de câteva ori mai mult ca primarul Lungu, plătit cu 3.916 lei/lună, sau ca președintele CJ, care are un salariu lunar de 4.678 lei. Prevalându-se de statutul de societate comercială pe acțiuni, adoptat parcă de ACET taman pentru a putea ascunde asemenea ma­nevre financiare, directorii societății au avut grijă să-și stabilească niște venituri uriașe. Astfel, uitând că de fapt ACET prestează un serviciu de interes public, plătit din banii oamenilor și acționarul principal al societății e orașul Suceava, acești șefi eterni ai regiei de apă și-au ascuns de ochii oamenilor, cum au știut ei mai bine, vreme de ani de zile, averile adunate de când conduc această societate.

Am arătat pe de altă parte că în județul vecin Sucevei, la Botoșani, nu se pune așa mare preț pe apă sau pe stăpânii acestora, astfel încât societatea NOVA APASERV, sora ACET din Bo­toșani, și-a plătit directorul general – conform declarației sale de avere, depusă tot vara trecută - cu doar 5.158 lei lunar. Nici vecinii din Bistrița, de la SC AQUABIS SA, n-au fost prea darnici cu directorul lor, care a încasat tot anul trecut cam de patru ori mai puțin decât omologul său sucevean. Directorii generali de la Bacău, Vaslui sau Neamț au lefuri care pot fi considerate buni­șoare de muritorii de rând, dar mult sub cele pe care le încasează directorul Groza sau chiar directoarea economică a ACET Suceava, Rodica Nistor.

In ceea ce privește faptul că directorii de la ACET au reușit performanța de a depăși de vreo patru-cinci ori și salariile șefilor administrației locale și județene constituie un fapt cu totul de neînțeles. (O.S.)