In sfârşit, se iveşte o şansă pentru reabilitarea mizerabilei Case de Cultură din centrul Sucevei

Primarul Ion Lungu a anunțat ieri că Casa de Cultură ar putea fi reabilitată prin parteneriat între Primăria Suceava şi sociația Națională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România. ANCCSR a transmis Primăriei Suceava un document care propune administrației locale un parteneriat, prin intermediul căruia municipalitatea ar putea face lucrări de reparație şi de investiții la Casa de Cultură a Sindicatelor. Ar mai fi totuşi de clarificat probleme de legalitate, fiind analizată posibilitatea ca Primăria să poată investi într-o clădire care nu este totuşi în proprietatea sa

Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, aflată într-o degradare continuă în ultimii ani, ar putea fi reabilitată prin intermediul unui parteneriat încheiat între Primăria Suceava şi Asociația Națională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România. Cu toate că documentul prevede faptul că municipalitatea poate face lucrări de reparații la acest imobil, totuşi, rămâne ca serviciul de specialitate al Primăriei să stabilească dacă Primăria are baza legală de a face astfel de lucrări la un imobil care nu se află în proprietatea domeniului public al municipiului Suceava.

“In sfârşit, avem un document din partea ANCCSR – Asociația Națională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România – în care ne propun o colaborare, un parteneriat în care ei sunt asociatul prim şi noi suntem asociatul secund. Avem foarte multe obligații. La drepturi, beneficiem gratuit de evenimente la Casa de Cultură, dar avem voie să facem lucrări de reparație, să facem lucrări de investiții şi aici sigur că am un semn de întrebare, atâta timp cât nu suntem proprietari, dacă noi putem să facem aceste lucrări de investiții. Dar, fiind o problemă atât de importantă, fiind un imobil atât de important pentru oraşul nostru şi din punct de vedere arhitectural, urbanistic, funcțional nu voi avea niciun fel de orgoliu de a găsi o soluție. Si dacă este o posibilitate, vreau să o putem exploata. S-au făcut diverse demersuri şi, în ultima discuție pe care am avut-o la Asociația municipiilor din România am ridicat personal această problemă, cu care au fost de acord toți primarii municipiilor reşedință de județ: trebuie să găsim o soluție cu Casele de Cultură ale Sindicatelor. Mai mult, aici ne propun ca profitul să îl împărțim în două şi 50% să revină Primăriei. Noi nu suntem interesați de profit, de afacere, este suficient ca această sală de cultură să aibă destinația pentru care a fost construită, şi anume o destinație culturală. Este o mică luminiță care se vede la capătul tunelului, este un răspuns din partea dumnealor, deşi este un contract pe care vrem să îl negociem, în aşa fel încât să putem prima dată respecta condițiile de legalitate. Aici am o rezervă, atâta veme cât nu suntem proprietari, suntem asociați, trebuie să vedem ce spun oamenii de specialitate, dacă noi vom putea face aceste lucrări. Conform articolului 6 din contract, unde sunt enumerate obligațiile asociatului secund: «Asociatul secund va contribui la realizarea lucrărilor de investiții, reparații şi modernizare a spațiilor ce fac obiectul asocierii». Dar în primul rând discutăm de investițiii. Pentru investiții ar trebui să fim proprietari”, a arătat ieri primarul Ion Lungu.

Acesta a mai spus că speră să se ajungă la o soluție, astfel încât să fie rezolvate problemele existente în prezent la această clădire, arătând că se primesc multe reproşuri la adresa Primăriei, referitoare la condițiile în care se află această clădire, fără ca Primăria să aibă însă, din punct de vedere legal, atribuții de a interveni. (Alexandra IONICA)