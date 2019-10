In sfarsit, locurile de parcare se pot plăti si la Suceava prin sms sau cu cardul

Prin aplicație de mobil SUCEAVA PARKING vor putea fi efectuate plăți pentru locurile de parcare prin intermediul cardurilor bancare, respectiv prin sms. „Toate datele aferente cardurilor se salvează în siguranța pe serverele procesatorului NETOPIA, doar cu acordul posesorului/utilizatorului cardului”, a precizat viceprimarul Lucian Harșovschi. Plata prin SMS (aplicația fiind disponibilă pentru telefoane mobile cu sistem de operare IOS sau Android) generează costul suplimentar de 0,05 Euro + TVA, aferent transmiterii mesajului pentru utilizatorii rețelei Orange iar parcarea plătită este valabilă doar după primirea mesajului de confirmare de la serviciul de parcare

Începând cu luna aceasta, sucevenii pot să își achite simplu și ușor parcarea autovehiculelor în parcările cu plată ale municipiului, folosind o aplicație de mobil dedicată – SUCEAVA PARKING, prin intermediul cardurilor bancare, respectiv prin sms. „Suceava se află într-o etapă de tranziție către statutul de oraș inteligent, cea a includerii tehnologiei moderne în utilizarea serviciilor publice. În acest sens aplicația SUCEAVA PARKING recunoaște zona, afișează tariful aferent acesteia, emite notificări în momentul plății unui tichet, înainte cu 5 minute de expirarea lui și în momentul expirării acestuia”, a precizat viceprimarul Lucian Harșovschi. Este de menționat că SUCEAVA PARKING este disponibilă pentru telefoane mobile cu sistem de operare IOS sau Android, iar operațiunile sunt securizate, tranzacțiile fiind realizate prin intermediul unui procesator de plăți. „Se pot adăuga mai multe numere de înmatriculare și selecta doar unul, pe cel al autoturismului pentru care se face parcarea. Etapele utilizării aplicației: se descarcă aplicația SUCEAVA PARKING din Android Play Store sau din App Store; se crează un cont în aplicație folosind un utilizator valid de email; se adaugă sau selectează numărul de înmatriculare dorit; se lege zona în care se dorește parcarea; se alege perioada pentru care se dorește parcarea; se selectează metoda de plată: CARD sau SMS; se efectuează plata.”, a precizat Lucian Harșovschi.

Pentru plata cu cardul, după ce au fost selectate toate informațiile necesare creării unui tichet de parcare, aplicația va afișa tariful conform alegerilor făcute de aplicant. Tot ce mai are acesta de făcut este să apese butonul „Plătește”. Pentru a nu fi nevoit să introducă de fiecare dată informațiile de plată, pot fi salvate cardurile, poți fi redenumite sau să șterse. La plata cu cardul, se va primi un email de confirmare plată cu o factură în format electronic atașată. Această factură este accesibilă oricând și în istoricul aplicației. „Aplicația nu stochează informațiile de plată. Toate datele aferente cardurilor se salvează în siguranța pe serverele procesatorului NETOPIA, doar cu acordul posesorului/utilizatorului cardului”, a precizat Lucian Harșovschi.

Dacă a fost aleasă plata prin SMS și au fost selectate toate informațiile necesare creării unui tichet de parcare, aplicația va trimite un SMS preformatat pentru a plăti parcarea. Plata prin SMS generează costul suplimentar de 0,05 Euro + TVA, aferent transmiterii mesajului pentru utilizatorii rețelei Orange iar parcarea plătită este valabilă doar după primirea mesajului de confirmare de la serviciul de parcare.

Cei care au plătit parcarea pentru un interval orar, dar sunt ești într-o ședință sau în altă activitate și tichetul e aproape expirat, pot să extindă valabilitatea tichetului de parcare cu cât timp au nevoie, direct din aplicație, tot ce trebuie să facă e să selecteze durata și modul de plată (Card sau SMS), iar apoi să apese butonul „Plătește”.

Aplicația emite notificări în momentul plății unui tichet, înainte cu 5 minute de expirarea unui tichet și în momentul expirării tichetului de parcare.

De asemenea, aplicația asigură acces în orice moment la istoricul plăților efectuate, atât pentru plățile cu cardul cât și prin SMS, cu posibilități de filtrare. În cazul plăților cu cardul, se poate vizualiza și descărca factura aferentă fiecărei plăți.

Se poate trimite și sms normal, fără aplicație, la 7742! În acest caz, tariful diferă doar în funcție de timpul de parcare solicitat, și nu în funcție de zona în care se parchează autovehiculul. Toate detaliile referitoare la modul în care se completează sms-ul sunt afișate la loc vizibil pe o pancardă dedicată în zona de parcare. „Mesajele sunt de forma: F1P0 Numar_de_inmatriculare (Ex. F1P0 SV02FID) – pentru un timp de parcare de 30 minute; F1P1 Numar_de_inmatriculare (Ex. F1P1 SV02FID) – pentru un timp de parcare de 1 ora; F1P2 Numar_de_inmatriculare (Ex. F1P2 SV02FID) – pentru un timp de parcare de 2 ore; F1P4 Numar_de_inmatriculare (Ex. F1P4 SV02FID) – pentru un timp de parcare de 4 ore”, se precizează într-un comunicat de presă pe această temă. (Dan PRICOPE)