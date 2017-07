In scandalul diplomelor eliberate contra cost la Humor, seful ISJ Suceava o dă pe panseuri: “E legal. Nu se percepe taxă pentru diplomă, ci pentru eliberarea diplomei de Bacalaureat”

In timp ce ministrul Educației, Liviu Pop, i-a explicat clar că “în Legea Educației Naționale nu este prevăzută nicăieri taxa pentru eliberarea actelor de studii, fapt pentru care trebuie să respectăm Legea Educației”, Gheorghe Lazăr, șeful plantat politic în fruntea învățământului sucevean, invocă aceeași lege și susține că totul este perfect legal, iar “cazul este închis” . Inspectorul școlar general, fost director taman la liceul humorean, doctor în mușamalizarea scandalurilor care abundă în învățământul sucevean, se dă acum peste cap să nu o supere pe soția primarului din Gura Humorului, Marius Ursaciuc, care este nimeni alta decât directorul Colegiului “Alexandru cel Bun” din Gura Humorului. De menționat că nicio altă unitate de învățământ liceal din județ nu percepe taxe pentru eliberarea diplomelor de Bacalaureat

După cum cotidianul “Obiectiv” v-a prezentat și în numărul precedent, Colegiul “Alexandru cel Bun” din Gura Humorului este singura unitate de în­vățământ liceal din județ care percepe taxe pentru eliberarea diplomelor de Bacalaureat. Astfel, absolvenților care au promovat examenul de Bacalaureat li se cere suma de 35 de lei dacă doresc să primească diploma respectivă. In timp ce ministrul Edu­cației, Liviu Pop, a explicat încă de la bun început că această taxă este ilegală, Gheorghe Lazăr, șe­ful învățământului su­­­­- ce­vean, susține contra­riul și se pare că are o cu totul altă interpretare a Legii Educației. “Este o decizie la nivelul Consiliului de Administrație, care, din punctul meu de vedere, este ilegală. Asta pentru că de trei ani de zile Ministerul Educației Naționale asigură plata diplomelor pentru examenul de Bacalaureat. Nu văd un motiv din partea lor să ceară taxe suplimentare pentru eliberarea acestor acte”, a declarat miercuri, pentru HotNews, mi­-nistrul Educației Na­ționale Liviu Pop. La Suceava, însă, Legea Educației este privită în mod diferit și aplicată în funcție de interesele personale ale celui care conduce învă­țământul sucevean. Pentru a nu-și su­păra prietenii, Lazăr nu o contrazice pe Mihaela Ursaciuc, care este nimeni alta decât directorul Colegiului “Alexandru cel Bun”, soția primarului din Gura Humorului, Marius Ursaciuc, și explică diferit situația creată. “Totul este perfect legal. Nu se percepe taxă pentru diploma de Bacalaureat, ci pentru eliberarea diplomei de Bacalaureat”, a declarat profesorul Gheorghe Lazăr, inspector general în cadrul ISJ Suceava și fost director al Colegiului “Alexandru cel Bun” din Gura Humo­rului.

“Intr-adevăr, în lege se spune că școala poate percepe taxe, dar numai cele prevăzute în lege, dar în Legea Educației Nationale nu este prevăzută nicăieri taxa pentru eliberarea actelor de studii, fapt pentru care trebuie să respectăm Legea Educației”, a mai completat ministrul Educației, Liviu Pop. In timp ce reprezentanții Ministerului solicită o anchetă, șeful ISJ Suceava anun­ță că ea s-a și terminata. “Cazul este închis. Am transmis și un raport la Prefectură prin care am explicat că nu s-a încălcat legea”, a încheiat Gheorghe Lazăr.

Trebuie reamintit că Lazăr, un vechi activist al partidului de guvernământ, este ținut în funcție chiar dacă s-a făcut de râs ascunzându-se de examenele pe care trebuia să le dea pentru acest post și nu îndeplinește criteriile pentru a conduce un Inspectorat școlar județean.

Reamintim că din cei 394 de elevi care au susținut la Colegiul “Alexandru cel Bun” examenul de Bacalaureat, au obținut medie de trecere 231. Făcând o medie, dacă luăm în calcul suma de 35 de lei solicitată pentru o diplomă, în visteria liceului humorean ar urma să intre suma de 8.085 lei. (Cristina RUSTI)