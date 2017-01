In prima zi din an, la Maternitatea Suceava s-au născut doi băieți și două fetițe

In prima zi din an, la Maternitatea Suceava au venit pe lume patru copii, doi băieței și două fetițe, iar primul bebeluș născut în prima zi din 2017 a văzut lumina zilei în dimineața de 1 ianuarie, la orele 07.10 și a primit nota zece, fiind perfect sănătos, atât el, cât și mama lui, care a povestit cadrelor medicale că este extrem de fericită și emoționată. Băiețelul a fost născut pe cale naturală și cântărea la naștere 3.550 de grame. Cel de-al doilea bebeluș, tot băiat, s-a născut după jumătate de oră față de primul și are o greutate de 5.000 de grame. Așa cum reiese din declarațiile reprezentanților secției de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Județean Suceava, în ziua de Sfântul Vasile au mai venit pe lume și două fetițe, una pe cale naturală, iar cealaltă prin operație de cezariană, având o greutate de 1.780 de grame.

Dacă în prima zi a acestui an s-au născut la spitalul sucevean doi băieți și două fete, pe 2 ianuarie 2016 au venit pe lume patru fete perfect sănătoase, prima dintre ele fiind născută la orele 07.25 și cântărind peste patru kilograme. Despre copiii născuți în prima zi a anului se spune că vor avea noroc întotdeauna și vor duce o viață lipsită de griji. (C.R.)