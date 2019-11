În județul Suceava sunt 50 de copii adoptabili, pentru care au fost depuse 30 de dosare de adopție

Aproape 2.000 de copii suceveni cresc fără părinți u aceștia se află în grija asistenților maternali, iar în majoritatea cazurilor, părinții nu pot fi decăzuți din drepturile părintești, iar micuții nu pot căpăta statutul de adoptabili. Acum sunt 50 de copii adoptabili, 24 de băieți și 26 de fete, printre acești copii fiind și patru perechi de câte doi frați. Cei mai mulți copii au vârsta cuprinsă între zero și patru ani, în această grupă de vârstă fiind 28 de micuți. De la începutul acestui an în județul Suceava au fost depuse 30 de dosare de adopție

La nivelul județului Suceava sunt aproape 2.000 de copii care trăiesc fără dragostea părintească, iar singurele mângâieri le primesc de la asistenții maternali care le poartă de grijă. În majoritatea cazurilor, părinții acestor micuți nu pot fi decăzuți din drepturile părintești, iar aceștia nu pot căpăta statut de ­adop­tabili.

De la începutul acestui an, s-au întocmit 30 de dosare de adopție, iar în cursul anului trecut au fost deschise proceduri de adopție pentru 40 de copii, dar au fost încredințați în vederea adopției doar 29 de copii, iar în cursul anului 2017 s-a deschis procedură de adopție pentru 58 de copii, fiind încredințați în vederea adopției, 35 de copii.

În prezent, în evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sunt 50 de copii adoptabili a căror procedură de adopție este încă valabilă. Este vorba despre 24 de băieți și 26 de fete, printre acești copii fiind și patru perechi de câte doi frați. Cei mai mulți copii au vârsta cuprinsă între zero și patru ani, în această grupă de vârstă fiind 28 de micuți. Se pare că vârsta mare a unui copil face mai dificilă găsirea unei familii care să-l adopte. Pe lângă vârstă, mai este un aspect, și anume că sunt grupe de frați care își doresc să crească împreună și să nu fie despărțiți.

De la an la an, sucevenii sunt tot mai descurajați de procedurile greoaie de adopție,majoritatea invocând termenul foarte lung, legislația greoaie, pentru că ei vin deja după o lungă perioadă de așteptare în care nu au putut să aibă un copil biologic. Noile reglementări aduse Legii 273/2004 privind procedura adopției, în august 2016, sunt premisele creșterii numărului de adopții. Aceste modificări vizează introducerea unor dispoziții menite să asi­gure celeritate în dobândirea statutului de copil adoptabil, flexibilizarea procedurii de evaluare a adoptatorilor și potrivirea cu copilul adoptabil, precum și acordarea unui concediu de acomodare și a unei indemnizații lunare pe perioada acestui concediu oricăruia dintre soții familiei adoptatoare, dacă realizează venituri supuse impozitului pe venit. Toate aceste modificări legislative referitoare la adopție sporesc șansele copiilor părăsiți de a crește alături de familii iubitoare. Cele mai importante schimbări au vizat scurtarea perioadei pentru demararea procedurii de adopție, precum reducerea de la un an la șase luni a perioadei în care sunt căutate rudele copilului pentru a declara dacă vor să se ocupe de creșterea și îngrijirea acestuia. Valabilitatea atestatului pentru adopție necesar viitorilor părinți a fost prelungită de la un an la doi ani, iar termenul de doi ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil a fost eliminat. Copilul păstrează acest statut până la încuviințarea adopției sau până la împlinirea vârstei de 14 ani, când își va exprima opinia cu privire la această posibilitate. În cazul unui nou-născut abandonat în spital, acesta este preluat de un asistent maternal, iar după 60 de zile încep procedurile de identificare a mamei acestuia. Dacă persoana este găsită și garantează că-și va vizita copilul, acesta nu poate fi dat spre adopție. În cazul în care, timp de șase luni, mama sau familia nu vizitează copilul, se încearcă, timp de trei luni, încredințarea acestuia unei rude până la gradul IV. Abia după această perioadă și dacă rudele refuză îngrijirea minorului și declară că sunt de acord ca acesta să fie adoptat se trece mai departe, în instanță. În acest caz, instanța declară copilul adoptabil, drepturile părintești sunt suspendate, iar părinții naturali mai pot interveni doar până în momentul adopției definitive. Cazuri în care copiii sunt abandonați în spital sunt destul de rare în județul Suceava. După ce DGASPC a declarat adoptabil copilul respectiv, urmează etapa în care își poate găsi o familie.

Dacă viitorii părinți sau părinte (căci adopția poate fi făcută și de o persoană singură) sunt deciși, în șase luni, se pare că pot avea un copil. (Cristina RUŞTI)