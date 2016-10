In județul Suceava, doar 30% din fondurile destinate Programului de depistare a cancerului de col uterin au fost cheltuite

684 de sucevence au fost testate de la începutul acestui an, în timp ce fonduri sunt pentru aproape 2.000 de teste. Patru sucevence mor lunar din cauza acestei maladii. In rețeaua Spitalului Județean sunt înscriși doar 11 medici, în timp ce rețeaua Spitalului Fălticeni are 23 de medici de familie

Programul de depistare a cancerului de col uterin la nivelul județului Suceava pare să nu se bucure de succes, din moment ce pentru anul în curs, Ministerul Sănătății a alocat fonduri pentru efectuarea a aproximativ 2.000 de teste, dar în primele nouă luni au fost testate doar 684 de femei. Din cauza birocrației greoaie și a faptului că cei de la Spitalul Județean au întrerupt derularea acestui program în perioada în care erau încheiate acte adi­ționale cu CAS, la contractul cadru de anul trecut doar 11 medici de familie au mai rămas înscriși în rețeaua unității spitalicești și trei medici din Vatra Dornei, trei din Câmpu­lung Moldovenesc, doi din Dorna Arini și câte unul din Stroiești, Rădăuți și Fundu Moldovei, în timp ce din rețeaua Spitalului Municipal Fălticeni fac parte 23 de medici de fa­milie. Deși în județul nostru patru sucevence mor lunar din cauza acestei maladii, pentru unii nu este chiar un argument important, care să-i responsabilizeze. Anul trecut, pentru a nu se ajunge în situația de a returna din fondurile alocate pentru Programul de depistare a cancerului de col uterin, DSP Suceava a redistribuit o parte din fonduri către alte programe, cei care coordonează programul nefiind foarte interesați să cheltuiască banii alocați în beneficiul pacienților, lucru care, foarte probabil, se va întâmpla și în acest an. Până nu demult, cadrele medicale se plângeau că nu au destui bani pentru derularea Programului de depistare a cancerului de col uterin, că fondurile sunt insuficiente în acest sens.

Acum se întâmplă exact pe dos. Medicii nu reușesc să cheltuiască banii alocați de Ministerul Sănătății pentru buna desfășurare a acestui program. Pentru a nu se ajunge în situația de a returna fondurile nefolosite Ministe­rului Sănătății, conducerea Direcției de Sănătate Pu­blică a decis, la sfârșitul anului trecut, redistribuirea unor sume către alte programe de sănătate. Peste 2.000 de sucevence au făcut testul pentru depis­tarea cancerului de col uterin în cursul anului trecut, fondurile alocate de Ministerul Sănătății pentru derularea acestui program permițând însă testarea gratuită a peste 3.000 de paciente. In județul Suceava sunt două centre acreditate de recoltare, la Spitalul Ju­dețean pentru zona Sucea­va, Vatra Dornei, Câmpu­lung Moldovenesc, Siret și Gura Humorului și la Spitalul Municipal Fălti­ceni pentru zona Fălticeni.

De la începutul acestui an au fost descoperite la mai multe femei diferite forme preneoplazice, dar au fost descoperite și 14 cazuri de neoplazii, iar pacientele respective au început tratament de specialitate. In cursul anului trecut, din cele 2.083 de femei testate, 90 au fost luate în evidență cu anormalități de țesut de col uterin, iar de la începutul acestui an, 30 de femei au pierdut lupta cu viața din cauza acestei ma­ladii, pe lista pacientelor diagnosticate cu cancer de col uterin medicii specialiști mai adăugând în acest an încă 14 cazuri. Anul acesta, bugetul alocat pentru Programul de depistare a cancerului de col uterin a fost în valoare de 211.000 lei, permițând testarea gratuită a unui număr de aproximativ 2.000 de femei. Mențio­năm că un singur test costă 73 de lei. De remarcat că fondurile destinate derulă­rii acestui program s-au diminuat față de anul trecut, când județului nostru i-a fost alocată suma de 260.000 de lei.

Potrivit declarațiilor medicilor de specialitate, în cazul depistării cancerului de col uterin într-o formă precoce, rata de supraviețuire ajunge până la 90%, iar dacă boala este într-un stadiu avansat la momentul diagnosticării, rata medie de supraviețuire a pacientei este de 20%. Pentru efectuarea testului, o femeie trebuie să se pre­zinte la medicul de familie, care îi va face fișa de tri­mitere către centrul de recoltare. Rezultatul va fi trimis în termen de 30 de zile la cabinetul medicului de familie, iar dacă rezultatul este pozitiv, pacienta va fi îndrumată către investigații suplimentare. In caz contrar, va fi reprogramată pentru o altă recoltare peste o perioadă de cinci ani. Potrivit conducerii DSP, Programul de screening pentru cancerul de col uterin este foarte eficient, numai că nu este corect promovat. (C. R.)