“In această campanie mizez pe dialog”

Interviu cu dr. Alexandru Paziuc, candidat independent la Camera Deputaților

- Domnule doctor, reiau întrebarea de pe buzele tuturor. Ce v-a determinat să porniți în această, hai să zicem, aventură?

- Nu vreau să fie un clișeu, dar vreme de peste 25 de ani am asistat la un uriaș circ politic, marcat de crize, scandaluri, corupție, actuala clasă politică fiind compromisă în întregime. Partidele și-au apărat în primul rând interesele lor, blocând proiectele altor partide, care se doreau benefice societății sau au favorizat anumite grupuri de interese. Eu am un alt mod de a face politică. Tin la principii, la doctrină, la acțiuni conforme unei doctrine. Uite, eu am salvat un spital de la desființare și tot personalul de la disponibilizare și cred că pot face mai multe ca deputat independent decât ca unul tributar intereselor unui partid prin simpla prezență pe o listă. Se promite în grup, pentru ca în caz de eșec, degetul arătat înspre ei să nu vizeze de fapt pe niciunul.

- Să mai adăugăm corupția …

- Corupția din clasa politică a ajuns la cote inadmisibile și de neconceput. Evenimentul de la Colectiv este o mărturie clară a faptului că s-a atins această limită. Au murit 64 de oameni pentru că în posturile unde ar fi trebuit să fie profesioniști se găseau oameni plantați politic care, fie nu știau, fie nu aveau competențe necesare postului pe care-l ocupau atunci. Apoi scandalul dezinfectanților din spitale, al echipamentelor sportivilor de la Olimpiadă, al medicamentelor care nu se produc pentru a fi aduse din altă parte și așa mai departe..

- Si la Suceava sunt câteva exemple …

- Nu am informații despre acest aspect în afara celor spuse în presă, însă sunt semne că anumite priorități sunt ținute la sertar, iar altele sunt semnalate drept succese. Un exemplu? Vatra Dornei. Are cel mai mare preț la gigacalorie din țară, în vreme ce conducta de gaz menită a deservi bazinul Dornelor este oprită la Pojorâta. Asta ca să nu mai pomenim de faptul că sunt și comune care nu sunt conectate la magistrală, deși trece pe teritoriul lor. Si seria poate continua.

- Faptul că sunteți specialist în Psihiatrie ajută sau incomodează?

- Sunt medic și dincolo de orice, obiectul muncii mele și al colegilor este omul. Faptul că știu să văd oamenii și prin altă prismă, sigur, poate fi un impediment pentru alți, însă nu am dat niciodată diagnostice la prima vedere, așa că nu sunt de speriat. Recunosc că mi-ar plăcea, ba chiar putem reclama o necesitate, ca cei ce doresc să ajungă în Parlament să facă obiectul unei evaluări psihiatrice, urmată de un stagiu de instruire pentru statutul de parlamentar. Un pic de retorică, ceva diplomație, politologie, elemente de drept – nu cred că ar face rău celor din politică.

- Vedeți reală această măsură?

- Istoria ne arată că în trecut deputații și senatorii aveau o astfel de instruire. Faptul că lipsește, este deliciul tabloidelor. Cred că se poate reveni la această măsură normală.

- Pe ce mizați în această campanie?

- Pe dialog. Până în prezent am fost deschis la dialog, am fost alături celor cu probleme, am sprijinit acolo unde am putut fi de folos și nu am de gând să mă schimb, pentru că a asculta oamenii în orice stadiu al existenței lor face parte din atributele meseriei de medic. Este parte, dacă vrei, din structura vocației mele. Nu fac promisiuni deșarte cu autostrăzi, pensii, ploaie de locuri de muncă și altele. Eu promit doar că nu voi abdica de la principiile mele politice, respectiv, politica îndreptată spre om, făcută cu minte și discernământ, pentru că în realitate un deputat trebuie să fie o voce a comunității în Parlament. Or, pentru asta, trebuie să arăți că ești capabil de așa ceva. Si fără dialog, cam greu.

- Aveți un slogan interesant: “E ceasul!”

- Este. M-am gândit că trebuie început de undeva, într-un moment care impune o resetare a misiunii reale a celor ce fac politică. Am spus mai înainte ce m-a determinat să iau această cale. Dacă vrei, a venit timpul să fac asta, deci… e ceasul!