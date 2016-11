IMPARATII APEI CHIOARE

Neînțelegând statutul de societate furnizoare de servicii de interes public, aflată în proprietatea comunității, directorii de la ACET SA Suceava și-au dat în ultimii ani lefuri lunare halucinante. Nu mai puțin de 17.156 lei net/lună a încasat în ultimul an directorul general al societății furnizoare de apă, Stefan Groza. Rodica Nistor, directoarea economică de la ACET, a ridicat lunar 15.064 lei net. Spre comparație, omologul lui Groza de la compania de apă din Botoșani are o leafă lunară de 5.158 lei. ACET SA are drept acționari principali municipiul Suceava și Consiliul Județean, dar directorul Stefan Groza, cu largul acord al consilierilor plantați în AGA și Consiliul de Administrație al societății, a ajuns să câștige de câteva ori mai mult ca primarul Lungu, plătit cu 3.916 lei/lună, sau ca președintele CJ, care are un salariu lunar de 4.678 lei. Investiții de miliarde într-un parc de mașini numeros și luxos, renovări de sedii la standarde nepermis de înalte pentru o regie publică, închirieri de sedii la prețuri uriașe și în condiții discutabile, lefuri și beneficii de neînchipuit pentru suceveanul de rând – toate s-au petrecut și se petrec la ACET cu aprobarea consilierilor suceveni

La precedenta ședință a Consiliului Local Suceava, un mare scandal s-a iscat între consilierii prezenți de la numele celor doi dintre ei care ar fi urmat să facă parte din Adunarea Generală a Acționarilor de la ACET SA Suceava (furnizorul local de apă și servicii de canalizare). Cum conform noilor legi reprezentanții Consiliului Local în AGA de la ACET nu mai pot fi retribuiți și cum aproape niciunul dintre consilierii suceveni nu poate fi bănuit că adoarme greu seara de grija comunității, întrebarea firească pentru orice om de bun simț este: de ce atâta zbucium? Ce poate fi atât de tentant încât 23 de oameni maturi nu reușesc să aleagă doi dintre ei care să ocupe aceste posturi?

Până acum vreo lună, șapte (7) consilieri făceau parte din AGA societății de apă. Primeau pentru fiecare ședință la care participau până la 25% din leafa directorului societății. Chiar dacă, după modificarea legii, mai pot fi trimiși la ACET doar doi consilieri locali care nu mai pot fi plătiți, bătaia pe aceste două posturi a fost mai mare decât ar fi fost normal. De ce atâta îndârjire? Din grijă față de oraș, suceveni, apă, natură, mediu – vor răspunde toți în cor. Foarte probabil așa o fi. Nu va povesti însă niciunul despre cât sunt de tentante sumele uriașe pe care șefii regiei de apă le smulg din bugetul societății, din care este posibil ca o parte să ajungă, printr-o modalitate sau alta, la cei care trebuie să dea un vot pe placul directorimii de la ACET în Consiliul de Administrație sau în inutila AGA.

Pentru că, chiar dacă pare o glumă, câțiva șefi de la ACET au găsit posibilitatea de a scoate averi din apă chioară sau chiar din apa de ploaie.

Prevalându-se de statutul de societate comercială pe acțiuni, adoptat parcă de ACET taman pentru a putea ascunde asemenea manevre financiare, directorii societății au avut grijă să-și stabilească niște venituri uriașe. Astfel, uitând că de fapt ACET prestează un serviciu de interes public, plătit din banii oamenilor și acționarul principal al societății e orașul Suceava, acești șefi eterni ai regiei de apă și-au ascuns de ochii oamenilor, cum au știut ei mai bine, vreme de ani de zile, averile adunate de când conduc această societate.

Salariile fabuloase ale celor care ne vând nouă apa noastră

Dacă azi dimineață ați coborât în fugă scările, de frică să nu vă vadă administratorul blocului și să vă ceară iar banii de întreținere, dacă ați fost nevoit să-i spuneți copilului că o să-i cumpărați ghetele promise luna viitoare, pentru că luna asta e musai să plătiți nenorocita de restanță la apă, dacă ați făcut un împrumut la CAR-ul pensionarilor doar ca să vă plătiți dările la asociația de locatari sau dacă pur și simplu ați înjurat, în gând, dar cu năduf ieri, când ați văzut factura la apă și canalizare, e clar că nu sunteți director sau vreun șefuleț pe la ACET. Pentru că acești oameni au inventat mecanismul perfect de a obține pentru ei bani mulți vânzându-le fraierilor din oraș apa care nu le aparține.

Nu ai probabil grija facturii la apă când câștigi pe lună nu mai puțin de 17.156 lei. V-a luat cu amețeală? Stați jos și beți un pahar cu lapte. E mai ieftin oricum decât apa pe care ne-o vinde ACET-ul. Ca să putem digera mai ușor cifra, o scriem și în lei vechi: una sută șaptezeci și ceva de milioane lei vechi a încasat lunar Stefan Groza, directorul general al ACET SA Suceava. Net. Calculați dumneavoastră cam câte zeci de milioane de lei pe lângă suma asta a mai plătit lunar regia de apă suceveană pe impozitele și contribuțiile pentru ca directorul Groza să poată lua acasă acești bani. Vorbim de sumele pe care directorul Groza le-a trecut în declarația de avere pe care a completat-o în luna iunie a acestui an, conform căreia veniturile sale în ultimul an, ca director general și administrator al ACET SA Suceava, s-au ridicat la suma totală, netă, de 205.882 lei. Să nu credeți cumva că anul ăsta o fi fost vreo excepție și că în anii trecuți directorul Groza a fost plătit cu vreo 1.500 de lei lunar, cam cât e leafa medie în Suceava. Precedenta declarație de avere a acestuia, depusă în iunie 2015, arată că directorul general al ACET a încasat 188.644 lei în anul respectiv, adică “doar” 15.270 lei, net, pe lună.

Nici directoarea economică a societății care ne vinde apa nu poate fi considerată o amărâtă de lucrătoare la o societate de interes public. Rodica Nistor, care face tandem de ani de zile cu Groza la conducerea ACET Suceava, a primit, conform declarației semnate și depuse de ea în vara acestui an, o leafă netă de 15.064 lei lunar. Si ea, ca și Groza, în anul precedent, probabil din cauza secetei și a încălzirii globale, a avut un salariu ceva mai mic: “numai” 13.627 lei lunar. Tot net.

Si restul găștii de directori și directorași care au pus stăpânire pe ACET de ani de zile primește lunar sume care-i fac pe directorii de bănci de prin târg să-și dea palme.

Să nu vă închipuiți însă că toți cei peste 800 de angajați ai regiei de apă sucevene încasează mii de euro lună de lună. Mulți au lefuri care se înscriu în media județului, existând chiar o categorie de angajați care nu câștigă într-un an cât câștigă directorul general Groza într-o lună.

Si Groza și Nistor și ceilalți șefuleți care ne numără și taxează fiecare gură de apă sunt probabil conștienți că sumele pe care le încasează sunt nemeritate și, așa cum am spus, au făcut de-a lungul anilor tot posibilul să le ascundă de ochii lumii. Dar toate aceste venituri uriașe au fost posibile numai cu complicitatea consilierilor de care pomeneam mai sus, numiți în Adunarea Generală a Acționarilor. Aprobarea acestor lefuri nesimțite a trecut și prin Consiliul de Administrație (CA) al ACET, populat însă și el cu personaje care mai de care mai interesante, vechi mulgători ai sinecurilor pe care le oferă instituțiile din târg și care, la rândul lor, încasează sume uriașe pentru simpla prezență în acest Consiliu. OBIECTIV va prezenta în una dintre edițiile următoare și indemnizațiile pe care le încasează acești specialiști în nimic, plasați politic în CA-ul de la ACET.

Vecini săraci, care n-au după ce bea apă

Pentru că nu suntem specialiști cu diplomă în apă și canale, am încercat să vedem cum sunt plătiți omologii din alte județe ai lui Stefan Groza, încercând să vedem dacă o societate publică furnizoare de apă poate să-și plătească directorii cu asemenea sume.

Vecinii noștri din Botoșani nu pun mare preț pe apă. Cel puțin asta se poate deduce din faptul că societatea NOVA APASERV, sora ACET din Botoșani, și-a plătit directorul general – conform declarației sale de avere, depusă tot în această vară - cu doar 5.158 lei lunar. Cât de un rahat servit cu apă rece, ar spune directorii suceveni care încasează de vreo trei ori mai mult ca botoșăneanul.

Nici vecinii din Bistrița, de la SC AQUABIS SA, n-au fost prea darnici cu directorul lor, care a încasat tot anul trecut cam de patru ori mai puțin decât omologul său sucevean. Directorii generali de la Bacău, Vaslui sau Neamț au lefuri care pot fi considerate bunișoare de muritorii de rând, dar mult sub cele pe care le încasează directorul Groza sau chiar directoarea economică a ACET Suceava, Rodica Nistor.

La fel de relevant este faptul că directorii de la ACET au reușit performanța de a depăși de câteva ori și salariile șefilor administrației locale șI județene. E absolut de neînțeles cum poate un director de la o societate la care acționari principali sunt municipiul Suceava, Consiliul Județean Suceava și o parte din orașele din județ să încaseze de 4-5 ori mai mult decât primarul Sucevei, care are o leafă lunară de 3.916 lei, sau față de președintele CJ Suceava, plătit cu 4.678 lei pe lună.

Ce e de făcut

De foarte mulți ani de zile, “Obiectiv” atrage constant atenția că societatea suceveană de apă are probleme de funcționare și de administrare. Am spus de nenumărate ori că nu trece o zi fără ca străzi din oraș să nu fie lăsate fără apă rece. Proiectele de reabilitare și modernizare a rețelelor de apă și canalizare au fost un eșec scump, ascuns adânc în pământ. Stația de epurare e o gafă de care râde o țară întreagă și care ne mută nasul la spate în fiecare vară. Toate s-au petrecut sub aceeași conducere a directorului uitat în funcție de patronii săi – consilierii aleși de suceveni –, Stefan Groza. In toți acești ani, aproape niciuna dintre oficialitățile sucevene nu a îndrăznit să atragă atenția conducerii ACET că lucrurile nu merg cum ar trebui și că nemulțumirea sucevenilor față de serviciile și tarifele regiei de apă este imensă. Banii despre care am scris mai sus sunt doar o mică parte din sumele uriașe care se învârt la ACET. Contractele de lucrări pe care constant ACET le oferă diverselor firme au, probabil, capacitatea de a-i face pe mulți membri ai AGA sau din CA-ul societății să închidă ochii la aceste plăți fabuloase către conducerea firmei.

Investiții de miliarde într-un parc de mașini numeros și luxos, renovări de sedii la standarde nepermis de înalte pentru o regie publică, închirieri de sedii la prețuri uriașe și în condiții discutabile, lefuri și beneficii de neînchipuit pentru suceveanul de rând – toate s-au petrecut și se petrec la ACET cu aprobarea consilierilor suceveni.

Aceiași consilieri locali suceveni, în calitatea lor de acționari principali ai SC ACET SA, au însă puterea să schimbe lucrurile. E suficient ca în fruntea regiei care se ocupă de furnizarea de apă în municipiul Suceava și în multe din localitățile județului să fie puși oameni care să înțeleagă principiile simple după care funcționează societățile de interes public. Nu profitul este scopul acestor societăți, ci serviciile de calitate oferite la preț accesibil consumatorilor. Nu e de admis ca o mână de directori care prin împrejurări oarecare au pus mâna acum zeci de ani pe o societate care oferă servicii publice, societate deținută de comunitate, să fie plătiți din banii încasați de la membrii acelei comunități, cu sume care depășesc de opt-zece ori salariul celor care, cel puțin teoretic, i-au angajat să administreze cu bună credință acel serviciu public. (O.S.)