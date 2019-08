Ilie Niță trece la PSD

Senatorul de Suceava Ilie Niţă a demisionat din ALDE şi s-a înscris în PSD.

“Am trecut la PSD. Consider că această guvernare a fost şi este în folosul românilor, având în vedere că s-au majorat salariile, că au crescut pensiile şi sunt de părere că ţara trebuie guvernată în bune condiţii. De asemenea, acest Guvern trebuie sprijinit până la finalizarea mandatului”, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, senatorul Ilie Niţă.

Nita este cel mai “discret” parlamentar sucevean, practic fara activitate in Senat. Tinand cont de aceasta calitate si de faptul ca noul lor coleg este trimis in judecata (pentru abuz în serviciu, operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia, evaziune fiscală, fals în înscrisuri şi în declaraţii, chestiuni atat de familiare PSD), pesedistii suceveni sunt foarte bucurosi de achizitie, constientizand faptul ca prin parafarea transferului valorosului Ilie Nita, organizatia judeteana va ajunge in sfarsit acolo unde-i este locul si va avea bine-meritata soarta a organizatiei ALDE Suceava.

“După ce partidul a pierdut majoritatea parlamentară, atât premierul Viorica Dăncilă, cât și președintele filialei Suceava, Ioan Stan, au declarat că îi vor lua „la bucată” pe parlamentarii ALDE. Altfel spus, se știe că unii dintre membrii partidului condus de Călin Popescu Tăriceanu nu au fost de acord cu părăsirea alianței și aceasta întrucât ”trebuie continuate proiectele importante demarate deja”. Este și cazul senatorului sucevean Ilie Niță, căruia îi pasă de cei care i-au acordat votul, dar și de cei cărora a fost alături mai bine de trei ani.„Alături de PSD am constituit majorități în consilii locale comunale, orășenești și municipale și am da peste cap foarte multe lucruri în această perioadă în care nu este cazul. Eu nu abdic, nu fug de responsabilități, nu fug de muncă și sunt dispus la o înțelegere amiabilă cu cei de la PSD.”, a spus senatorul Ilie Niță”, relateaza stiripesurse.ro.

Luni, Delegaţia permanentă a ALDE a votat ieşirea de la guvernare. Trei din cei patru miniştri ALDE au demisionat marţi din funcţie. Ramona Mănescu a ales să îşi continue activitatea în Guvern, ca ministru al Afacerilor Externe, şi a demisionat din ALDE.