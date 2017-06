Ieri a început igienizarea în perimetrul Curții Domnești, a parcurilor și a celorlalte zone pe care municipalitatea le are în administrare

Acțiunea a început ieri cu igienizarea Curții Domnești, a zonei de la intrarea dinspre Botoșani, dar și a peluzelor stradale din zona centrală. Aceasta este a treia acțiune de acest gen din această primăvară, desfășurată de municipalitate

Angajații Direcției Domeniului Public din cadrul Primăriei municipiului Suceava au început operațiunea de igienizare a parcurilor și a zonelor pe care municipalitatea le are în administrare. Ieri acțiunea a început cu igienizarea Curții Domnești, a zonei de la intrarea dinspre Botoșani, dar și a peluzelor stradale din zona centrală. Aceasta este a treia acțiune de acest gen din această primăvară, desfășurată de municipalitate.

In ceea ce privește igienizarea Curții Domnești, viceprimarul Marian Andronache a arătat ieri că, deși locația a fost împrejmuită cu un gard de protecție, totuși, cetățenii aruncă în continuare deșeuri peste gard, angajații domeniului public fiind nevoiți să adune televizoare, pet-uri, pungi, pahare, sticle, doze de la bere. De asemenea, Andronache a anunțat ieri că se dorește ierbicidarea zonei, astfel încât iarba să nu mai crească atât de repede, măcar până la sfârșitul verii.

“Astăzi (n.r. ieri) avem operațiunea de igienizare a Curții Domnești. Deși, Curtea Domnească a fost împrejmuită cu un gard de protecție, în continuare sunt persoane care aruncă gunoaie de la televizoare, pet-uri, pungi, pahare, sticle, doze de la bere. Cosim iarba și încercăm apoi să ierbicidăm în așa fel încât să crească cât mai puțin cel puțin pe ruinele cetății, ca să nu le degradeze mai tare.

O echipă se ocupă de Curtea Domnească, o echipă de la Domeniul Public igienizează intrarea dinspre Botoșani și altă echipă se ocupă de zona centrală, la peluzele stradale, unde sunt flori.. In fiecare zi sunt lucrări programate. Din primăvară am cosit de două ori zonele pe care Direcția Domeniului Public le are în antemăsurătoare, restul sunt zonele de care se ocupă Diasilul, în asociațiile de proprietari. Incepem a treia tură de cosit iarba și de tuns gardurile vii din toate parcurile și zonele stradale. Ne ajută și clima: plouă, este cald, iarba crește cu repeziciune, în așa fel încât în momentul în care ajungem la finalul lucrării, din urmă vegetația este crescută și trebuie cosită din nou”, a declarat ieri viceprimarul Marian Andronache.

Remus Teodorovici, șeful Serviciului Spații Verzi și Sere din cadrul Direcției Domeniului Public Suceava a explicat ieri că, deși ierbicidarea a fost făcută și în ceilalți ani, efectul este unul temporar, acțiunea trebuind repetată în fiecare an. Si în acest an zona va fi ierbicidată, astfel încât zidurile Curții Domnești să fie afectate cât mai puțin posibil de vegetația din zonă.

“Anul trecut am făcut ierbicidare totală dar, efectul durează doar o anumită perioadă, după care vegetația începe să crească din nou. Erbicidul distruge ceea ce este verde dar ceea ce este din rădăcină și din sămânță nu moare.

Vom încerca să erbicidăm zona. Voi face un amestec de erbicid cu acțiune sistemică pentru frunză lată, pentru pir și voi interveni și cu un erbicid total în amestec și sper să își facă efectul, măcar până la sfârșitul anului să nu mai fie probleme”, a explicat ieri Remus Teodorivici. (Alexandra IONICA)