Ieri a fost deschisă oficial prima zonă de agrement a Sucevei (FOTO)

Zona de agrement Tătărași se întinde pe 7,5 hectare de teren situat la baza dealului cu același nume. Au fost construite terenuri de sport, de minigolf, locuri de joacă pentru copii, un debarcader cu bărci și hidrobiciclete pe iazul care întinde pe 10.000 de metri pătrați, o cafenea, un foișor etc. Primarul Ion Lungu “vrea să creadă că s-au făcut lucrări de calitate” . Accesul la toate facilitățile din zona de agrement este gratuit, dar primarul le recomandă celor interesați să facă programări, pe baza unui act de identitate, pentru terenurile de sport sau debarcader

Începând de vineri, 13 aprilie, zona de agrement Tătărași este deschisă, în mod oficial, iar sucevenii care vor ajunge în acest loc au la dispoziție un foișor musical, terenuri de minigolf, iar pentru părinții și bunicii care vin însoțiți de cei mici au fost pregătite locuri de joacă. De asemenea, pe iaz este amenajat un debarcader cu bărci și hidrobiciclete. Zona de agreement mai dispune de terenuri de sport, o fântână arteziană, clădiri administrative și o cafenea. Printre celelalte lucrări care s-au efectuat menționăm amenajările spațiilor verzi prin plantarea de plante și arbuști ornamentali. De altfel, suprafața zonei de agrement este de 7,5 hectare, din care suprafața iazurilor este de 10.000 mp (un hectar).

„Am vrut să fie în data de 1 mai și ar fi fost mai înverzit locul acesta. Sefii noștri sunt cetățenii și în zilele de Paști au fost foarte mulți aici. Le-a plăcut, au fost încântați, m-au contactat să-mi spună să deschidem mai repede această zonă de agrement”, a spus Ion Lungu la inaugurarea oficială a zonei de agrement. El a precizat că de Izvorul Tămăduirii se inaugurează prima zonă de agrement a municipiului Suceava. Si vrea să creadă că au ieșit lucrări de calitate. Ulterior, opinând că presa caută senzaționalul și făcând referire la posibile teme de discuție precum că „terenurile de sport nu sunt mari, nu sunt suficiente, nu sunt omologate” a precizat că vrea să lămurească un lucru: „Tătărași nu este bază sportivă, este o bază de agreement și nu vor avea loc întreceri profesioniste”.

Inaugurarea s-a făcut pe acordurile muzicii interpretate de Fanfara Primăriei Suceava. Fiind o zi mare de sărbătoare creștină – Izvorul Tămăduirii – înainte de inaugurarea oficială, un sobor de preoți, în frunte cu preotul Viorel Vîrlan de la Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, a oficiat o slujbă de sfințire.

Printre oficialitățile care au participat la inaugurare s-au numărat, alături de primarul Ion Lungu, cei doi viceprimari ai Sucevei – Lucian Harșovschi și Marian Andronache – dar și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și deputatul liberal Ioan Balan. De asemenea, printre cei prezenți la eveniment a fost și directorul aeroportului, Ioan Măriuța.

„Suceava are nevoie de zonă de agrement. Mă bucur că se va continua cu Parcul de la Cetate. Municipiul Sucea­va, o aglomerare de 100.000 de oameni, are nevoie de așa ceva. Înseamnă că mai multă lume va veni aici și mai puțină va fugi la Humor și în alte părți”, a transmis Gheorghe Flutur, precizând că speră în continuare că pe râul Suceava, prin regularizare, vom putea crea și alte zone de agrement. În asentimentul acestuia a fost și Ioan Balan care a spus că „atunci când merg prin Suceava cel mai important obiectiv pe care-l cer cetățenii este acela de a crea zone de agrement”, iar el crede că râul Suceava trebuie să reprezinte pentru municipalitatea suceveană un proiect de grad zero, pentru că acolo se poate realiza adevărata zonă de agrement a Sucevei.

Este de precizat că accesul în zona de agreement se face pe jos, accesul cu autoturisme fiind destul de limitat, ca și numărul locurilor de parcare, de altfel. De altfel, aceasta a fost și recomandarea transmisă de viceprimarul Lucian Harșovschi.

Investiția municipalității – care s-a ridicat la peste 6 milioane de lei, față de aproape 11 milioane de lei cât a fost valoarea rezultată din indicatorii tehnico-economici – a fost realizată de firma botoșăneană „Victor Construct”. Menționăm că din partea Victor Construct a participat la inaugurare directorul Victor Mihalachi.

În ce privește funcționarea zonei de agrement, precizăm că nu se percep taxe pentru facilitățile din bază: acces la terenurile de sport, biciclete, hidrobiciclete, bărci, mini golf etc. Totuși, primarul Ion Lungu a spus că pentru folosirea terenurilor de sport și a debarcaderului sunt necesare programări. „Se fac solicitări pe baza unui act de identitate, cu timp limitat astfel: o oră pentru terenurile de sport, jumătate de oră pentru hidrobiciclete, o oră pentru biciclete etc.”, a declarat Ion Lungu, adăugând că dorește sucevenilor să se simtă cât mai bine nu doar în prima zona de agrement a Sucevei, ci și de acum încolo. (Dan PRICOPE)