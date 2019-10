Ieri a avut loc deschiderea oficială a anului universitar la USV

Ieri a avut loc deschiderea oficială a anului universitar 2019-2020 la Universitatea ”Stefan cel Mare” Suceava (USV), la festivitatea din proaspăt renovata aulă din corpul A participând rectorul Valentin Popa, prorectorii Stefan Purici, Mircea Diaconu, Mihai Dimian şi Gabriela Prelipcean, decanii celor zece facultăţi din cadrul instituţiei, preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, şi primarul Ion Lungu, alături de studenţii boboci, dar şi cei din anii superiori, masteranzi şi doctoranzi.

”Am intrat într-o economie de piaţă, am intrat într-o societate bazată pe profit. Vă asigur în acest sens, dragi studenţi, că Universitatea <Stefan cel Mare> Suceava vă pregăteşte pentru o piaţă europeană a muncii, nu neapărat pentru piaţa româneasc”, a declarat rectorul USV, Valentin Popa, care a subliniat în discursul său că instituţia pe care o conduce se află pe locul 2 în România din punctul de vedere al finanţării per studentul echivalent unitar şi că astfel sunt asigurate premisele ca următorul mandat al conducerii Universităţii să se concentreze şi pe investiţii, ”pentru că am dovedit în aceşti ultimi opt ani că suntem o universitate dinamică, crescând de la an la an, dar această pantă nu mai poate fi menţinută dacă nu reluăm procesul de investiţii”, a explicat rectorul Valentin Popa.

N Gheorghe Flutur: ”Universitatea trebuie să devină elementul de dezvoltarea de idei, de soluţii, alături de administraţia publică”

Preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a ţinut să aprecieze implicarea USV în deschiderea noilor domenii de pregătire în domeniul sănătăţii, exprimându-şi speranţa că înfiinţarea Facultăţii de Medicină la Suceava este mult mai aproape de realizare. ”Chem Universitatea Stefan cel Mare Suceava la acţiuni de eliminare a decalajelor dintre regiunea Nord-Est şi celelalte regiuni din România. Universitatea va trebui să devină elementul de dezvoltarea de idei, de soluţii, alături de administraţia publică, de Camera de Comerţ, de mediul de afaceri, pentru că realitatea economică asta arată, suntem la 60 la sută din PIB-ul României şi aproape jumătate faţă de vecinii din Vest. Odată cu deschiderea Parcului industrial Bucovina 1, de la Aeroportul Suceava, va trebui să începem o activitate intensă de atragere de investitori, să devenim mult mai ofensivi, pentru că zona noastră are probleme cu demografia, migraţia dar şi subdezvoltarea şi va trebui să găsim soluţii la fiecare dintre ele, şi asta nu se poate face decât prin dezvoltare economică consistentă şi curajoasă. Îmi pun mari speranţe în colaborarea cu dumneavastră pentru dezvoltarea sudului Bucovinei”.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a urat bun venit în municipiul nostru studenţilor din afara României şi din celelalte judeţe ale ţării. ”Sunteţi foarte importanţi pentru comunitatea noastră, pentru oraşul nostru, în ceea ce vrem noi să transformăm Suceava, într-un oraş de tip smart-city, un oraş inteligent, şi dorim să vă avem alături”, a declarat edilul Sucevei, punctând apoi toate proiectele importante ale Sucevei, aflate în derulare sau în faza de proiect, şi subliniind buna colaborare dintre instituţia pe care o reprezintă şi universitate. Acesta a spus că va sprijini şi în acest an sportul studenţesc, va acorda gratuităţi în privinţa transportului studenţilor şi va încerca să ajute în continuare universitatea prin punerea la dispoziţie a locurilor de cazare vacante din căminele liceelor din municipiu.

Printre oficialităţile care au fost invitate să ia cuvântul în cadrul festivităţii de ieri de la USV se numără şi vice prim-ministrul Republicii Moldova, Andrei Năstase. Acesta nu a putut participa la deschiderea noului an universitar, însă a ţinut să transmită un mesaj: ”Vă mărturiesc că nu am încercat niciodată aici, la Suceava, sentimentul pe care-l are un student sosit la studii din altă ţară. Mai simplu spus, m-am simţit încă de la început ca acasă, iar această senzaţie a devenit foarte repede o certitudine pentru mine şi pentru toti colegii mei din Republica Moldova”. (Oana NUTU)