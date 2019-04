HRISTOS A ÎNVIAT!  Bisericile din Bucovina, pline de credinciosi in noaptea Invierii

Lumina Sfântă adusă în România de la Ierusalim a ajuns la Suceava sâmbătă seara, in jurul orei 20.45, fiind adusa de o delegatiei a Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor. De pe Aeroportul de la Salcea, Lumina a fost oferita de IPS Pimen zecilor de preoti veniti din Suceava, Botosani, Neamt si din zona Cernautiului. Pe Aeroport s-a aflat si presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, care a reamintit faptul ca incepand din 2009, an de an la Suceava este respectata aceasta traditie de aducere a Luminii Sfinte de la Ierusalim. “Sper sa putem face acest lucru si in anii urmatori. Bucovina este un taram binecuvantat, un leagan al credintei si al tolerantei si mii de oameni vin la manastirile noastre pentru a lua Lumina Sfanta”, a declarat Gheorghe Flutur.

Mii de oameni au participat sambata noapte la Slujba de Inviere la bisericile si manastirile din judetul Suceava. Majoritatea lăcaşelor de cult din judeţ s-au dovedit neîncăpătoare pentru oamenii care au dorit să celebreze Învierea Domnului Iisus Hristos.

La Manastirea Sf. Ioan din Suceava, Slujba a fost oficiata de IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautiului, alaturi de un sobor de preoti.