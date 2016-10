Hotelul și restaurantul Gloria se închid definitiv peste două săptămâni

Complexul Gloria a intrat efectiv în proprietatea tandemului Armenean – Troașe. Din 25 octombrie, restaurantul și hotelul vor fi închise și imobilele vor intra în conservare. In anul ce vine, pe terenul de 5.000 de metri pătrați se va construi, cel mai probabil, un ansamblu mixt – hotel, restaurant, birouri, dar și spații rezidențiale, în funcție de analiza de piață ce va fi făcută, a declarat Vasile Armenean, unul dintre cei doi cumpărători ai fostului hotel al partidului din vremea comunismului. Vasile Armenean și Nicolae Troașe au plătit împreună 2.051.900 euro, fără TVA, pentru clădirile și terenul aferent de pe strada Vasile Bumbac

Complexul Gloria din centrul municipiului Suceava se va închide începând cu data de 25 octombrie, a.c., așa cum anticipasem deja într-o ediție anterioară a ziarului “Obiectiv”. Vasile Armenean, patronul firmei Betty Ice și partener al afacerii de cumpărare a ultimei redute a RAAPPS din Suceava cu Nicolae Troașe, patronul firmei Calcarul Pojorâta, a oferit ieri pentru prima dată o serie de detalii privind viitorul acestui imobil care zeci de ani a fost privit ca un fel de etalon al vechii puteri comuniste.

“Noi nu am cumpărat o firmă care are activitate, ci doar complexul Hotel – Restaurant Gloria cu terenul aferent de circa 50 de ari. Am plătit suma integrală. După 25 octombrie, clădirea va intra în conservare. Se va stabili ulterior ce vom face și vom face ce este mai profitabil pentru zonă, pentru oraș și ca utilitate economică, să obținem o plus-valoare. Nu vom continua activitatea în felul în care s-a funcționat până acum. Cel mai probabil vom construi în zonă un ansamblu mixt – hotel, restaurant, birouri dar și spații rezidențiale. Vom face un studiu de piață pentru a identifica soluția cea mai bună”, a spus Vasile Armenean. El a arătat că acest studiu se dorește a fi realizat cât mai repede, astfel încât, în cursul anului 2017, în funcție de termenele la care vor fi obținute autorizațiile de la autoritățile de profil, să se înceapă reconstruirea spațiului în care deocamdată ființează complexul hotel – restaurant Gloria. El a mai arătat că proiectanții sunt provocați în acest moment să identifice o valorificare cât mai optimă a suprafeței de 5.000 de metri pătrați pe care se află actuala construcție.

Banii ceruți de RAAPPS au fost plătiți de Vasile Armenean și Nicolae Troașe în termenii stabiliți. La sfârșitul lunii trecute anunțam că chiar RAAPPS a cerut amânarea semnării contractului până la data de 8 octombrie, în condițiile în care mai sunt înțelegeri angajate pentru o serie de festivități – nunți, botezuri, etc – programate până spre sfârșitul lunii octombrie, când se va intra în postul Crăciunului. Pe data de 12 iulie a fost semnat procesul verbal de confirmare a achiziționării, de către asocierea formată din Betty Ice SRL Suceava și Calcarul SA Pojorâta, a complexului Gloria, de pe strada Vasile Bumbac din municipiul Suceava, fosta cantină a partidului din vremea comunismului, cu hotelul aferent. Asocierea între Betty Ice SRL Suceava și Calcarul SA Pojorâta a cumpărat caietul de sarcini pentru licitația organizată de RAAPPS vizând imobilele din municipiul Suceava, cu terenul aferent de peste 50 de ari.

Prețul ofertat pentru cumpărarea activelor complexului Gloria a fost de 2.051.900 euro, fără TVA, cu care atât vânzătorii, cât și cumpărătorii au fost de acord. Toate proprietățile fostului PCR, inclusiv clădirile de pe strada Vasile Bumbac, cu terenul aferent, au fost scoase după anul 2000 la vânzare de către RAAPPS – Regia Autonomă a Protocolului de Stat. Casa de Oaspeți de la ieșirea din Suceava către Ipotești a fost vândută cu tot cu livadă și pădure. “Casa lui Ceaușescu” a intrat în proprietatea fostului director de la Comaliment, Gheorghe Buruiană. Livada a fost împărțită în parcele a câte 25 de ari și a fost vândută pe bucăți. Mai rămăsese de vândut Hotelul Gloria, cu restaurantul aferent. Au fost mai multe încercări, dar ani în șir nu s-a găsit niciun ofertant, până în această primăvară, când omul de afaceri sucevean Vasile Armenean împreună cu Nicolae Troașe au cumpărat caietul de sarcini privind achiziția hotelului și restaurantului Gloria. Este vorba despre o suprafață construită de 1.193 metri pătrați și de o suprafață de teren de 5.021 metri pătrați. (Neculai ROSCA)