Holzindustrie Schweighofer anunţă consultări cu organizaţii de mediu, pentru a combate tăierile ilegale în România

Firma austriacă Holzindustrie Schweighofer se consultă cu organizaţii de mediu pentru a combate tăierile ilegale în România, a anunţat marţi compania printr-un comunicat prin care invită comunitatea De-clic.ro la dialog. Iniţiativa companiei a venit după ce în semn de protest, dar şi pentru a boicota vânzarea de lemn ilegal, nouă membri ai comunităţii De-clic.ro s-au costumat pe 10 decembrie 2016, în animale sălbatice şi au vizitat două magazine de bricolaj care comercia­lizează lemn de la firma austriacă.

Prezentăm mai jos, integral, comunicatul companiei:

“Holzindustrie Schweighofer (HS) susţine activiştii de mediu din România în convingerea că sustenabilitatea trebuie să fie principiul călăuzitor în toate acţiunile noastre. În această privinţă, responsabilitatea noastră de a ne îngriji de viitorul pădurilor depăşeşte obligaţiile legale. HS a iniţiat deja mai multe măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor companiei. Acestea se bazează pe propunerile constructive primite de la toţi factorii interesaţi, iar compania invită şi comunitatea De-Clic să se angajeze la acest dialog constructiv.

Cum De-Clic menţionează decizia FSC® de a institui o perioadă de supraveghere pentru Holzindustrie Schweighofer, oferim câteva informaţii relevante: în justificarea deciziei de supraveghere, Comitetul Director al FSC® (BoD) spune că scopul Politicii de Asociere nu este de a institui pedepse (cum ar fi dezasocierea) ci de a obţine progres durabil în sectorul silvic şi al prelucrării lemnului. Acesta consideră că Holzindustrie Schweig­hofer se găseşte într-o poziţie bună pentru a introduce noi îmbunătăţiri care să declanşeze schimbări pozitive în întregul sector. Din acest motiv au instituit o perioadă de probă pentru Grup, în loc să se ­di­socieze de acesta. Documentul Ratio­nale for the FSC BoD decision of ‘probation’ menţionează că:

„Problemele sistemice legate de legalitatea şi sustenabilitatea sectorului forestier din România depăşesc cu mult graniţele Grupului Schweig­hofer. (…) Grupul Schweighofer poate juca un rol important ca parte a soluţiei la aceste probleme, dată fiind anvergura sa în piaţa naţională şi regională.” (p. 3)

Este oportun să notăm şi că panelul independent care a investigat plângerea pentru FSC®, şi care iniţial recomandase disocierea, acum „înţelege şi susţine decizia Comitetului Director de a institui o «perioadă de probă» pentru Grupul Schweighofer.” (p. 3)

Noi suntem convinşi că propunerile critice dar constructive ne pot ajuta în eforturile noastre spre mai bine. În prezent suntem angajaţi în consultări cu organizaţii de mediu şi dorim să lărgim acest dialog, sa includem alte organizaţii, comunităţi şi factori interesaţi. Orice recomandare constructivă este importantă şi va fi ascultată. Această invitaţie la cooperare include si comunitatea De-Clic. În definitiv, avem un obiectiv comun – silvicultură ­suste­nabilă şi utilizare sustenabilă a lemnului în România. Cu încredere, deschidere şi dialog, putem reuşi împreună!

