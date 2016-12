Harta electorală a județului Suceava s-a colorat în roșu. Cine a câștigat alegerile în fiecare localitate

Orașele mari din județ au devenit de pe 11 decembrie fief-uri ale PSD . Din cele 114 unități administrativ–teritoriale, doar în 23 nu a câștigat PSD alegerile

Harta electorală a județului Suceava, după preferințele electorale ale cetățenilor participanți la votul de duminică, este colorată în majoritate în roșu, Partidul Social Democrat fiind câștigător detașat în țară și în Suceava. Din cele 114 unități administrativ–teritoriale, comune, orașe și municipii, doar în 23 nu a câștigat PSD alegerile, în unele dintre acestea situația nefiind încă clară pentru că nu erau ieri după-amiază centralizate datele necesare pentru a se creiona o statistică finală a alegerilor parlamentare din acest an, pentru următoarea legislatură. In municipiul Suceava, PSD a câștigat în mod clar și detașat alegerile, la mai puțin de jumătate de an în care sucevenii dădeau votul lor majoritar aleșilor locali liberali. Cârlibaba, Ciocănești, Iacobeni, Fundu Moldovei, Sadova, Vatra Moldoviței, Bilca, Horodnic de Sus, Marginea, Mănăstirea Humorului, Botoșana, Comănești, Mălini, Păltinoasa, Ciocănești, Horodniceni, Ipotești, Serbăuți, Dărmănești, Adâncata sunt certe ca fiind localități câștigate de Partidul Național Liberal. Comunele Capu Câmpului și Bosanci au fost câștigate de ALDE. In acest context, putem arăta care sunt localitățile în care PSD a câștigat, mai mult sau mai puțin detașat, alegerile de duminică: municipiile Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuți, Vatra Dornei, orașele Broșteni, Cajvana, Dolhasca, Frasin, Gura Humorului, Liteni, Milișăuți, Salcea, Siret, Solca, Vicovu de Sus și comunele Arbore, Baia, Bălăceana, Bălcăuți, Berchișești, Bogdănești, Boroaia, Breaza, Brodina, Bunești, Burla, Cacica, Calafindești, Ciprian Porumbescu, Cornu Luncii, Coșna, Crucea, Dolhești, Dorna Candrenilor, Dorna Arini, Dornești, Drăgoiești, Drăgușeni, Dumbrăveni, Fântâna Mare, Fântânele, Forăști, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Frumosu, Gălănești, Grămești, Grănicești, Hănțești, Hârtop, Horodnic de Jos, Iaslovăț, Ilișești, Izvoarele Sucevei, Mitocu Dragomirnei, Moara, Moldova Sulița, Moldovița, Ostra, Panaci, Pătrăuți, Pârteștii de Jos, Poiana Stampei, Poieni Solca, Pojorâta, Preutești, Râșca, Satu Mare, Siminicea, Slatina, Straja, Stroiești, Stulpicani, Sucevița, Saru Dornei, Scheia, Todirești, Udești, Ulma, Vadu Moldovei, Valea Moldovei, Vama, Verești, Vicovu de Jos, Voitinel, Volovăț, Vulturești, Zamostea, Zvorâștea. Ca o primă concluzie, orașele mari din județ au devenit de pe 11 decembrie 2016 fief al PSD, PNL trebuind să se mulțumească cu câteva unități administrativ-teritoriale de rangul doi și trei. (Neculai ROSCA)