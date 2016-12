Handbaliștii suceveni n-au mai fost plătiți de trei luni. CSU riscă să se destrame

Neplătiți de trei luni de zile, mai mulți componenți ai echipei locale de handbal au depus memorii la FRH pentru a deveni liberi de contract. Până ieri, CSU Suceava primise doar jumătate din bugetul promis de Primărie la începutul anului, iar dosarul cu ultima cerere de finanțare depus de conducerea universitarilor a zăcut, incomplet, pe o masă în Primărie de mai bine de o lună și jumătate. “E o situație foarte grea pe care nu știm dacă putem să o gestionăm. Nu refuză nimeni să intre pe teren, dar s-a instalat în mintea jucătorilor această stare de neliniște, de nesiguranță și îmi este foarte greu să le cer să dea 100% la antrenamente”, spune antrenorul Adi Chiruț. Primarul Ion Lungu susține că vinovată pentru nefinanțarea echipei de handbal este chiar conducerea clubului, care nu a depus deconturi din luna septembrie. brusc, ieri s-au dat clubului 100.000 de lei, dar alți cel puțin 300.000 au rămas pierduți

CSU Suceava se află în cel mai de­licat moment de la revenirea în Liga N­a­țională. In ciuda unui început promițător de sezon, cu șase victorii în primele 14 etape, echipa locală de handbal este pe cale să-și piardă cei mai buni jucători din cauza restanțelor financiare.

Până ieri, CSU Suceava primise doar jumătate din bugetul de 1,2 milioane de lei promis de municipalitate la începutul anului, iar dosarul cu ultima cerere de finanțare depus de conducerea echipei locale de handbal a zăcut pe masa Pri­măriei de mai bine de o lună și jumătate de zile. “Stim că dosarul este în regulă. Nu înțelegem ce se întâmplă”, se plâng oficialii de la CSU.

Acest lucru a dus la mari întârzieri salariale către jucătorii echipei de handbal, care n-au mai primit vreun ban din luna septembrie.

George Selaru este primul care a părăsit corabia. Sătul de promisiuni, portarul în vârstă de 29 de ani a plecat în pauza dintre tur și retur la Dunărea Călărași. Alți jucători, printre care și cei doi stranieri, bosniacul Dușan Sipka și sârbul Sașa Puljizovic și-au depus memorii la FRH și pot pleca oricând de la CSU Suceava.

“Sunt mai mulți jucători care și-au depus memorii și pot pleca oricând. E o situație foarte grea pe care nu știm dacă putem să o gestionăm. Nu refuză nimeni să intre pe teren. Toți vor să joace, vor să câștige, dar s-a instalat în mintea lor aceasta stare de neliniște, de nesiguranță și îmi este foarte greu să le cer să dea 100% la antrenamente”, a precizat antrenorul principal Adi Chi­ruț.

Tehnicianul echipei de handbal speră ca problemele să se rezolve măcar în ceasul al 12-lea, înainte ca jucătorii să apuce să plece. “Am discutat cu cei de la Primărie și ni s-a promis că săptămâna aceasta vor încerca să ne dea niște bani. Așteptăm să vedem dacă va intra ceva în contul clubului. Am avut și ghinionul de a prinde această perioadă cu zile libere. E greu însă să cred că se poate rezolva ceva în timpul acesta foarte scurt care a mai rămas până la finalul anului. Promisiunile pe care le-am primit ne duc cu gândul că echipa își va continua totuși activitatea. Sunt restanțe financiare destul de mari, iar dacă acestea nu se vor achita, gândiți-vă cu ce deficit la salarii vom începe anul viitor”, a mai spus Adi Chiruț.

“Trei luni de zile e mult. Săptămână de săptămână tot le zicem jucătorilor că vor intra banii. Băieții așteaptă și ar fi foarte dezamăgiți dacă nu ar primi ceva săptămâna aceasta. Situația este grea, dar lumea trebuie să ne înțeleagă. Din păcate, fără ajutorul Primăriei, nu se poate face sport de performanță, mă refer aici la orice ramură sportivă”, a completat secundul Iulian Andrei.

Primarul Ion Lungu spune că vinovată pentru nefinanțarea echipei de handbal este chiar conducerea clubului care nu a depus deconturi din luna septembrie

Pe de altă parte, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu aruncă vina pentru situația apropiată de colaps a echipei de handbal altcândva fanion al Sucevei pe conducerea clubului CSU Suceava. “Din păcate, pentru că nu au adus deconturile la timp pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie, timp de trei luni nu au putut primi bani de la Primărie, pentru că așa este legea. Aceste deconturi au venit în data de 28 noiembrie. A fost perioada cu zile libere precum și cea de verificare a documentelor. Azi (ieri, n.r.) s-a dat clubului 100.000 de lei” a declarat primarul Lungu. El a spus că în mod normal trebuiau alocați echipei de handbal în fiecare lună începând din septembrie, câte 1 – 1,5 miliarde de lei vechi. “Puteam face acest lucru dar să plătești la sfârșit de an 5 miliarde de lei vechi este imposibil” a spus Ion Lungu. “In această săptămână o să le mai dăm un miliard (100.000 de lei, n.r.) dar să nu caute țapi ispășitori la Primărie, să se uite mai bine în ograda lor. Eu vreau să le dau bani dar trebuie să facă deconturi în condițiile legii. S-au dat, cu tot cu virarea de azi, 7 miliarde de lei vechi. Sper că în această săptămână să mai alocăm încă pe atât. Stiu că sunt tensiuni în cadrul conducerii clubului. Cert este că s-au pierdut cel puțin 3 miliarde de lei vechi (300.000 de lei noi, n.r.) din cauza lor pentru că nu au adus documentele de decont la timp în lunile septembrie, octombrie și noiembrie. Aceștia bani nu vor fi primiți de CSU Suceava”, a declarat primarul municipiului reședință de județ Ion Lungu.

Mâine seară înfruntă o contracandidată la evitarea retrogradării

Antrenorii echipei sucevene le cer jucătorilor să facă un ultim sacrificiu la meciul cu HC “Adrian Petrea” Reșița, programat mâine seară, cu începere de la ora 18.00, în sala LPS. E ultimul meci de campionat pe care universitarii îl joacă în acest an pe teren propriu, iar în joc sunt puse la bătaie trei puncte foarte importante în lupta pentru menținerea în Liga Națională. “Este ultimul meci de campionat pe care îl jucăm în acest an acasă și trebuie neapărat să luăm cele trei puncte. Intâlnim o echipă a Reșiței care a pierdut mulți jucători, astfel că nu avem voie să facem vreun pas greșit. In ciuda problemelor financiare pe care le avem, sper să ne mobilizăm la meci pentru a obține victoria. Sper ca măcar atmosfera, asta dacă sala va fi plină, să-i facă pe băieții noștrii să dea totul pentru cele trei puncte”, a declarat principalul Adi Chiruț.

La rândul său, Iulian Andrei a spus că doar victoria i-ar mulțumi pe universitari. “Ne așteaptă un meci greu în fața unei echipe a Reșitei care nu are nimic de pierdut la Suceava. Va juca din plăcere, iar când joci de plăcere, atunci ai șansă să-ți iasă și jocul. Ne dorim victoria, orice alt rezultat ar însemna practic un eșec pentru noi. Trei puncte ar însemna enorm pentru noi în clasament, unde stăm destul de bine. Ar fi trei puncte luate în fața unei echipe cu care ne vom bate și în play-out. E greu să-i motivăm pe băieți. Problemele financiare care sunt la echipă îi afectează foarte mult, dar eu cred că vor da dovadă de profesionalism, iar la ora jocului vor da tot ce au mai bun pentru a câștiga”, a completat secundul echipei CSU.

Universitarii se confruntă cu două probleme de lot înaintea meciul cu HC “Adrian Petrea” Reșița. Adi Târzioru este accidentat, iar Sebastian Polocoșer e incert din cauza unei contuzii la genunchi.

Intâlnira de la Suceava va fi arbitrată de buzoienii Velișca – Vlad.

Programul etapei a XV-a:

CSU Suceava – HC “Adrian Petrea”

CSM Focșani – CSM Satu Mare

HC Vaslui – CSM București

HC Dobrogea Sud – CSM Făgăraș

Steaua București – HC Odorhei

Dinamo București – Potaissa Turda

Dunărea Călărași – Poli Timișoara

In meciul direct din tur, HC “Adrian Pe­trea” s-a impus la Reșița, în fața for­mației sucevene, la o diferență de două goluri, scor 26-24.

Universitarii organizează un eveniment caritabil la meciul cu Reșița

In altă ordine de idei, jucătorii de la CSU Suceava se pregătesc să facă un act caritabil cu ocazia meciului de mâine cu HC “Adrian Petrea”. Mai exact, va avea loc o strângere de fonduri pentru a-l ajuta pe Lucas, un băiețel de 7 ani, elev în clasa I la LPS Suceava, care diagnosticat cu autism și sindromul ADHD. Pe lângă fondurile ce vor fi strânse de la spectatori prin intermediul unei urne mobile ce va circula prin tribunele sălii LPS, la finalul meciului, universitarii vor scoate la licitație și tricoul căpitanului Bogdan Soldănescu, prețul de pornirii al licitației urmând să fie de 100 de lei. “Lucas este integrat în învăță­mântul de masă, având mereu ca sprijin pe mama lui. Din această cauză, aceasta nu poate avea un servici, fiind în permanență alături de fiul său. Suma strânsă sperăm că îl va ajuta pe micuț să-și achiziționeze tratamentul necesar și să-și efectueze orele de terapie de care acesta are nevoie”, au precizat oficialii echipei locale de handbal. (Dănuț CHIDOVET)