Habar n-aveți ce mișto e să fii senator! Când te strici la burtă, în loc să bei ceai, te plimbi cu elicopterul SMURD

Senatorul sucevean Virginel Iordache a ajuns săptămâna trecută la Spitalul Județean pentru că se simțea cam rău. După ce a fost consultat și i s-a spus că nu e nimic grav, parlamentarul a insistat să fie transferat cu elicopterul la București. Elicopterul SMURD, ajuns de urgență la Suceava, l-a transferat pe Iordache de la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Suceava către Institutul “Matei Balș“ din București cu diagnosticul de enterovirus. In ciuda neîncrederii în medicii suceveni, diagnosticul a fost confirmat în Capitală: un virus aerogen, o formă ușoară de boală, ceva dureri de cap, amețeală și diaree.

Senatorul PSD Virginel Iordache a ajuns miercurea trecută la Unitatea de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean Suceava, prezentând simptome de toxiinfecție alimentară. Acesta acuza dureri de cap, vărsături și diaree. După o evaluare a me­dicilor urgentiști, pacientul a fost transferat către secția de Boli Infecțioase, unde a fost diagnosticat cu un enterovirus. Pâ­nă aici nimic ieșit din comun. Doar că politicianul nu a avut încredere în evaluarea medicilor suceveni și a solicitat personal, uzând de poziția pe care o deține în Parlamentul României, transferul către o clinică universitară din Capitală, și nu oricum, ci cu un elicopter SMURD.

Pacientul Virginel Iordache nu a ținut cont de recomandările medicilor suceveni, ba mai mult, le-ar fi vorbit urât și ar fi menționat în repetate rânduri că el nu va fi tratat aici, în provincie. În aceste condiții, s-a operat transferul pacientului către Institutul Național de Boli Infecțioase “Matei Balș“, unde a primit același diagnostic, de virus aerogen, prezentând o formă foarte ușoară. În concluzie, senatorul PSD a fost transferat cu un elicopter SMURD, către un spital bucureștean pentru o durere de cap și un episod de diaree.

Dupa aparitia articolului in OBIECTIV, medicul Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), a contactat redactia pentru a preciza ca nu el personal a autorizat deplasarea elicopterului SMURD la Suceava pentru transferul la Bucuresti a pacientului Virginel Iordache, adaugand ca in acea perioada nu se afla in tara si ca, asa cum prevad procedurile, solicitarea a venit de la medicii Spitalului Judetean Suceava.

Indiferent de persoana care a autorizat acest transfer cu elicopterul, se pune intrebarea daca, oricare ar fi numele pacientului, pentru un dignostic asemanator celui pus de medicii suceveni se impunea aceasta operatiune.

Menționăm că până la închiderea ediției, senatorul Virginel Iordache nu a putut fi contactat de reporterii “Obiectiv” pentru un punct de ve­de­re, deși a fost apelat de mai multe ori.

Se pare că a ajuns o modă printre politicienii suceveni să ridice pretenții, dar și suspiciuni asupra cadrelor medicale de la Spitalul Județean, simțindu-se un fel de stăpâni pe moșie. Cu câteva luni în urmă, un fel de șef din Consiliul Județean Suceava a ajuns în Unitatea de Primire Urgențe cu unul dintre părinți, ce-i drept, într-o stare destul de precară de sănătate, dar în loc să le permită medicilor să evalueze corect pacientul, acesta s-a dat în “stambă”, menționând că el e cel care le plătește salariile și ar trebui să fie mai drăguți cu el. Abia când a remarcat că este filmat de mai mulți medici s-a mai temperat. (Cristina RUŞTI)