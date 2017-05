In următoarele zile va fi montat gard, astfel încât cetățenii să nu mai arunce în zonă deșeuri de la con­strucții sau chiar deșeuri menajere

Groapa de gunoi neautorizată de la granița Sucevei cu Ipotești a fost nivelată, urmând ca în urmă­toarele zile să fie montat gard, astfel încât cetățenii să nu mai arunce în zonă deșeuri de la construcții sau chiar deșeuri menajere. Viceprimarul Marian Andronache a arătat ieri că după împrejmuire se dorește semănarea de trifoi în acea zonă. De asemenea, el a mai spus că speră ca gardul să nu fie furat și că cetățenii vor înțelege că nu trebuie să depoziteze în zonă gunoaie, mai ales că în apropiere se lucrează la zona de agrement și ar fi neplăcut ca locul în care sucevenii ar trebui să se relaxeze să se afle lângă o groapă de gunoi.

“Este o groapă de gunoi practic neautorizată la limita dintre municipiul Suceava și Ipotești. Aici, în această zonă se construiesc foarte multe case și s-au adunat multe deșeuri, nu menajere, însă s-a cărat pământ, s-a cărat moloz. N-ar fi fost asta o problemă, dar în ultimul timp au început să care chiar deșeurile menajere. Anul trecut am reușit să aducem în zona respectivă tot mâlul pe care l-am scos din iazurile unde se face zona de agrement, un mâl fertil. Am stabilit în acea perioadă să înierbăm, însă nu am avut timpul necesar. Imediat, s-a umplut iarăși groapa cu tot felul de molozuri. Așa că acum s-a luat decizia nivelării, interzicem căratul oricărui pământ sau moloz în zonă și vom îngrădi și groapa pe aliniamentul drumului, în așa fel încât aici să nu se mai care nimic. Avem foarte multe reclamații de la proprietarii de case din zonă, de pe strada Comărnescu, dar chiar și cei din Ipotești, care locuiesc în zona asta nu sunt mulțumiți de ce se întâmplă. Este de datoria noastră, așa că am luat imediat măsuri și vom pune indicatoare de avertizare, să nu se depoziteze gunoaie în zonă. Cei care vor fi prinși făcând așa ceva vor primi o amendă destul de piperată”, a precizat viceprimarul Andronache.

Inierbarea se va face după ce gardul va fi ridicat, urmând ca polițiștii locali să patruleze în zonă, astfel încât să poată fi prevenite alte încercări de a depozita gunoaie. Andronache a mai arătat că cei care vor fi surprinși în timp ce încearcă să lase gunoaie pe respectiva suprafață de teren riscă să primească amenzi usturătoare. Chiar aseară, un cetățean a încercat să descarce în zonă mai multe deșeuri, tentativa nereușind, întru­cât acesta a fost surprins de angajați ai Primăriei care desfășurau lucrări în zonă.

Cei care locuiesc acolo sunt extrem de nemulțumiți de groapa de gunoi neautorizată, pentru că, mai ales atunci când bate vântul, mizeria și mirosul se răspândesc și ajung în curțile oamenilor. Aceștia spun că cei care aruncă gunoaie pe acea suprafață de teren de obicei îl aruncă noaptea și că devin violenți atunci când sunt atenționați de cineva.

“Nu o să mergem neapărat pe un gazon, încercăm ceva trifoi, o plantă care să crească rapid, să nu fie nevoie chiar s-o înglobeze în sol. Ai dat sămânța și în câteva săptămâni va înverzi. După ce se îngrădește nu vom mai avea probleme cu cei care își depozitează gunoaiele. Sincer, cred că nu se va ajunge chiar să se strice sau să se fure gardul din zonă. Vom trimite din când în când Poliția Locală să își facă rondul pe aici, pentru că va fi și zona de agrement, va fi și aceea păzită. Sunt convins că nu vom mai avea probleme în locația asta”, a mai arătat ieri Marian Andronache. (Alexandra IONICA)