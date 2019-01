Gripa inchide vineri toate scolile din Romania. Elevii au liber de joi pana luni

Ministerul Educatiei a comunicat ca suspenda cursurile in toate scolile din Romania in cursul zilei de vineri, 25 ianuarie, din cauza cazurilor in crestere de gripa. Astfel, toti elevii vor fi liberi de joi pana luni.

Școlile vor fi închise vineri din cauza cazurilor de gripă. Decizia a fost luată de Ministerul Educației, la recomandarea Ministerului Sănătății.

Ordinul semnat de Ecaterina Andronescu prevede si obligatia cadrelor didactice de a recupera orele pierdute pana la sfarsitul semestrului.

Este vorba despre toate unitățile de învățământ preuniversitar din țară. Decizia a fost luată miercuri, după ce specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică au declarat a doua saptamana cu caracter epidemic.

În cazul în care va urma și a treia săptămână cu caracter epidemic, în România va fi declarată epidemie de gripă.

Ministerul Sănătății a informat astăzi Ministerul Educației Naționale despre situația privind evoluția infecțiilor gripale şi despre oportunitatea unei măsuri suplimentare de prevenire a îmbolnăvirilor cu gripă, care constă în suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar pentru dată de 25 ianuarie 2019.

Această măsură a fost aprobată printr-un Ordin al ministrului Educației Naționale. Astfel, dat fiind că 24 ianuarie este declarată oficial zi liberă, timp de 4 zile, copiii vor putea evita expunerea în colectivități.

” Vom continuă să supraveghem atent evoluția gripei în toată țară. Împreună cu Ministerul Educației, vom continuă triajul epidemiologic în unitățile de învățământ săptămâna viitoare, odată cu realuarea activității în unitățile școlare. Recomand părinților să pună accent în continuare pe măsurile igienico-sanitare , iar pe parcursul celor 4 zile libere să evite expunerea copiilor în colectivități”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

Măsurile de prevenire și control demarate de Ministerul Sănătății săptămâna trecută, la debutul sezonului gripal, se mențin în perioada următoare. Deciziile de suspendare a orelor de curs pe o perioada limitată de timp se vor aplică punctual.