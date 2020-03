Grav acident la Draguseni. Un mort si trei persoane ranite in urma impactului dintre un trailer si o masina (FOTO)

Sambata, 7 martie, in jurul orei 11.30, pe DN2 (E85), la kilometrul 386, pe raza localitatii Draguseni a avut loc un grav accident de circulatie in care au fost implicate un trailer si un autoturism. Patru persoane au fost ranite, dintre care doua, aflate in masina, au ramas incarcerate.

La fata locului intervin pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul a doua ambulante SAJ.

În urma impactului, patru persoane au fost rănite, dintre care două sunt în stare gravă.

Din pacate, una dintre persoanele incarcerate, un barbat de 45 de ani a fost declarat decedat.

La spital au fost transportate doua femei de 47 si 18 ani si inca un tanar de 19 ani, toti ocupanti ai autoturismului.

Conform unor informatii, tanara de 18 ani este in stare grava.

Circulația rutieră s-a desfășurat pe un fir, alternativ.

Politistii fac cercetari pentru a stabili cum s-a produs nefericitul eveniment.