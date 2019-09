Grav accident rutier la Sucevița, provocat de un sofer baut (VIDEO)

Luni seara, în jurul orei 18.56 , C. Cornel, de 51 ani, din municipiul Rădăuți, în timp ce conducea autoturismul marca Mercedes Benz, pe DN 17A, km 51+100 metri, pe raza localității Sucevița, într-o curbă la stânga a pierdut controlul direcției, autoturismul a părăsit partea carosabilă spre dreapta, a intrat în șanțul de pe marginea drumului, alovit un podeț și s-a răsturnat pe cupolă. În urma accidentului a rezultat rănirea lui R. Marcel de 47 ani, din municipiul Rădăuți, pasager, care a fost proiectat in urma impactului in afara masinii.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest rezultatul fiind de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i s-au recoltat probe de sânge la Spitalul Municipal Rădăuți în vederea stabilirii alcoolemiei .

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunii de ,,vătămare corporală din culpă” și ,,conducerea pe drumurile publice a unui autoturism de către o persoană al cărei alcoolemie este de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge”.