Grav accident la Spataresti

Sambata, in jurul orei 14.00, pe E85, la intrarea in Spataresti dinspre Falticeni, a avut loc un grav accident de circulatie, in urma caruia o persoana a fost grav ranita.

Un autoturism a fost lovit puternic de un camion, autoturismul iesind in afara partii carosabile, soferul fiind incarcerat. De asemenea, camionul a iesit in afarasoselei si s-a rasturnat.

Dupa descarcerare, soferul respectiv a fost transportat la Spital, constient si cooperant.

La fata locului au intervenit modulul SMURD de la Detasamentul de Pompieri Falticeni, cu o autoapeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD