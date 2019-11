Grav accident la iesirea din Campulung Moldovenesc. Doi tineri morti, iar alti doi, din care unul minor, in stare grava la spital (FOTO)

UPDATE, ora 00.55: Din pacate, dupa efectuarea manevrelor de resuscitare, medicii au fost nevoiti sa declare decesul celor doua persoane. Este vorba despre doi tineri, unul in varsta de aproximativ 18 ani, iar celalalt, cel gasit incarcerat, de aproximativ 25 de ani.

Miercuri seara, in jurul orei 23.30, la iesirea din Campulung Moldovenesc spre Suceava a avut loc un grav accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme in care se aflau cinci persoane, printre care si un minor.

La fata locului s-au deplasat modulul SMURD de la Detasamentul C-lung Moldovenesc, cu autospeciala pentru descarcerare si ambulanta SMURD, precum si trei echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean.

Conform primelor informatii, intr-o masina se aflau trei persoane, printre care si minorul, iar in cea de-a doua se aflau doua persoane.

La sosirea echipajelor de interventie, una dintre persoanele aflate in cea de-a doua masina era incarcerata, iar cealalta, probabil soferul, nu a mai fost gasita la fata locului.

Persoana incarcerata, precum si un adult din cealalta masina se afla in stop cardio-respirator, executandu-se manevrele de resuscitare.

Minorul si o persoana aflate in prima masina au fost preluate de ambulante si au fost transportati la UPU Suceava.

La fata locului s-a deplasat inca un echipaj SMURD, de la Garda de Interventie Gura Humorului.