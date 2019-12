Goian spune că au existat “presiuni politice” ca Bucovina Rădăuți să piardă în fața Forestei Suceava

“Au fost multe telefoane în ultima săptămână din partea unor persoane și multe presiuni politice. Să țină minte că Dorin Goian va juca numai și numai pe teren. Nu fac jocurile nimănui. Cineva a spus că Goian aduce deservicii fotbalului sucevean pentru că vrea să joace corect, dar suntem în 2019 și așa cum am jucat cu Aerostar așa am jucat și cu Foresta și așa vom juca cu oricare echipă”, a spus antrenorul Bucovinei Rădăuți după meciul pierdut sâmbătă de echipa sa cu 0-3 in fata Forestei

Dorin Goian a răbufnit după în­frân­gerea, scor 0-3, cu Foresta, afirmând că, toată săptămâna pre­mergătoare meciu­lui, au existat “presiuni politice” ca formația pe care o antreneză să piardă deliberat în fața celor de pe Areni. “Au fost telefoane multe în ultima săptămână din partea unor persoane și multe presiuni politice. Să țină minte că Dorin Goian va juca numai și numai pe teren. Nu fac jocurile nimănui. Suntem în 2019 și așa cum am jucat cu Aerostar așa am jucat și cu Foresta și așa vom juca cu oricare echipă. Cineva a spus că Goian aduce deservicii fotbalului sucevean pentru că vrea să joace corect, dar eu vreau să le implementez o anumită mentalitate aceastor copii”, a declarat Dorin Goian care a evitat să ofere numele celor care i-ar fi contactat pe oficialii clubului rădăuțean.

Grigoraș: “Am făcut un meci aproape perfect. Mă mulțumeam cu o victorie la un gol”

De partea cealaltă, Petre Grigoraș a recunoscut că s-ar fi mulțumit și cu o victorie la un gol la Rădăuți, scor final de 3-0 venind pe fondul unui joc perfect făcut de elevii săi. “Am întâlnit un adversar greu al campionatului, o echipă agresivă în sensul pozitiv al cuvântului. Nu știu dacă va mai pleca vreo formație cu puncte de aici de la Rădăuți. Scorul final este 3-0, dar nu am câștigat atât de ușor pe cât pare la prima vedere. Am făcut un meci aproape perfect. Aș fi fost mulțumit și cu o victorie la un gol diferență. Rămânem în urmărirea liderului, dar returul trebuie să ne găsească și mai puternici”, a declarat antrenorul principal al Forestei. (Dănuț CHIDOVEȚ)