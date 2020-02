Gheorghe Flutur vrea includerea în Master Planul de Transport a Autostrăzii Nordului (A14) și vrea ca măcar într-o primă fază să fie realizate centurile la Humor, Câmpulung și Dorna

„Acum am cerut schimbarea în Autostrada A14. Se justifică legătura cu Ardealul. În Master Planul pe care l-a lăsat domnul Cuc când a plecat era drum expres până la Bistrița și TransRegio până la Suceava. Încercăm să împărțim: mai întâi bani pentru centuri și apoi autostradă. Altfel, la ce ne folosește încă o dată un DN17?”, a declarat Gheorghe Flutur. Discuțiile recente de la Suceava cu specialiștii CNAIR s-au axat pe soluția realizării separate a centurilor pentru Humor, Câmpulung și Dorna, în speranța că se va reuși ca măcar acestea să fie eligibile în exercițiul financiar 2021 – 2027. „Sunt optimist dacă ne agățăm de bani europeni. Și dacă ne agățăm, atunci trebuie să ne ținem de ei. Am văzut că Autostrada A7 este o prioritate. Autostrada Nordului cer să fie o prioritate pentru că este balonul de oxigen al zonei noastre de dezvoltare. Nu vreau să concurăm cu autostrada Moldovei sau cu autostrada A13 de la Bacău la Brașov. Fiecare are logica lui, dar dacă e să luăm drumul cel mai scurt până la autostrada care ne duce spre Viena, e la Satu Mare, este pe aici”, a declarat Gheorghe Flutur

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a declarat că în perioada următoare vor avea loc întrevederi cu câștigătorii licitației pentru studiul de fezabilitate al drumului rapid Suceava – Vatra Dornei – Bistrița – Baia Mare, dând și o veste bună.

Acesta a precizat că s-au deschis ofertele pentru studiile de fezabilitate, iar pe tronsonul Bistrița – Vatra Dornei sunt doi ofertanți (prețul estimat fiind de 16,5 milioane de lei) iar pentru tronsonul de la Vatra Dornei la Suceava sunt trei ofertanți (prețul estimat fiind de 17,6 milioane de lei). „Ofertele au fost deschise pe 6 februarie. Va trebui să ne întâlnim foarte repede cu câștigătorii acestor licitații, să discutăm trasee”, a spus Gheorghe Flutur.

Potrivit caietelor de sarcini pentru fiecare din cele trei loturi de la drumul rapid respectiv vor fi realizate minim trei variante pentru o analiză multi-criterială după care vor fi selectate două variante pentru ca acestea să fie comparate detaliat la nivel de proiect conceptual, analiză de impact asupra mediului și analiza cost-beneficiu.

Pe de altă parte, ca noutate față de ceea ce este prezentat în caietele de sarcini, președintele CJ a spus că variantele ocolitoare ale orașelor trebuie să fie date în construcție primăriilor. În acest sens se fac deja demersuri la Minister și urmează ca municipiile Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei și orașul Gura Humorului să construiască centuri ocolitoare pe fonduri europene, care să fie însă incluse în drumul rapid respectiv. De asemenea, Gheorghe Flutur a spus – cu referire la o adresă de la Ministerul Transporturilor – că și șoseaua de centură a municipiului Fălticeni va fi dată în responsabilitatea Primăriei pentru a fi construită cu finanțare europeană.

În privința a ceea ce unii susțin că drumul rapid de la Suceava la Baia Mare via Vatra Dornei-Bisttița ar fi al „Autostrăzii Nordului”, menționăm că există o lege aprobată în 2019, dar că respectivul obiectiv de investiție nu a fost inclus în Master Planul General de Transporturi din România (MPGTR).

Unii – inclusiv președintele CJ Suceava, după cum s-a exprimat în conferința de presă de vineri, 14 februarie – mai fac referiri la respectiva autostradă ca având denumirea de A14. De fapt, în varianta revizuită din 2016 a MPGTR nu mai apare menționată A14, adică mai nou „Autostrada Nordului”, iar traseul din Master Plan care s-ar putea plia pe cel al imaginarei autostrăzi a Nordului include doar drumul exepres DX4 de la Satu Mare la Dej via Baia Mare și de la Dej spre Bistrița DX4A iar de la Bistrița spre Suceava un așa numit TransRegio (TR „Bucovina”).

n la ora actuală, niciunul din cele trei loturi la licitația pentru studiul de fezabilitate al Autostrăzii Nordului – cum a fost anunțată de fostul ministru Răzvan Cuc – nu are prevăzut în caietele de sarcini termenul „autostradă”

În ceea ce privește acest aspect, Gheorghe Flutur a afirmat că a luat la cunoștință de această problemă și că, într-adevăr, „prin Master Planul pe care l-a lăsat fostul ministru Cuc” era doar TransRegio. „Acum am cerut schimbarea (de fapt e o revenire la o mai veche variantă altă în calcul până în 2013 – n.red.) în Autostrada A14. Pentru că se justifică legătura cu Ardealul. Dar în Master Planul pe care l-a lăsat domnul Cuc (nici ceilalți miniștri care l-au precedat nu au făcut nimic în sensul acesta – n.red.) când a plecat așa figurează: drum expres până la Bistrița și TransRegio până la Suceava. Mi-au arătat cei de la CNAIR. Noi acum încercăm să împărțim în două: dați-ne bani pentru centuri și apoi să facem autostradă. Altfel, noi ce? … Mai facem încă o dată un DN17. La ce ne folosește?”, a declarat Gheorghe Flutur.

De altfel, ca dovadă a celor afirmate de cotidianul Obiectiv de Suceava în repetate rânduri, CNAIR a organizat o licitație pe traseul respectiv, doar pentru studiul de fezabilitate, dar nu s-a specificat în niciun caiet de sarcini din cele trei loturi termenul „autostradă”, cu toate că Gheorghe Flutur s-a referit în conferința de presă de vineri exact la acest termen care lipsește în respectivele caiete de sarcini, ca de altfel și în fișa de date și în anunțul de participare. Probabil însă în considerarea unor demersuri de revizuire a MPGTR de așa manieră încât să poată fi eligibilă Autostrada Nordului în exercițiul financiar viitor sau măcar cele trei centuri care nici acelea nu sunt menționate în MPGTR-ul revizuit în 2016.

În niciun caz licitația actuală pe trei loturi pentru studiul de fezabilitate la „Drumul de mare viteză Baia Mare – Bistrița – Vatra Dornei – Suceava” nu reprezintă studiul de fezabilitate pentru „Autostrada Nordului” – așa cum a fost aceasta stabilită prin lege – deoarece finanțarea studiului de fezabilitate pentru drumul de mare viteză se face pe bani europeni iar Comisia Europeană nu va accepta finanțarea altor obiective decât cele din MPGTR.

De cele mai multe ori conform MPGTR, reprezintă un drum național existent al cărui traseu urmează optimizat în sensul de a fi lărgit unde terenul permite, de a fi realizate șosele de centură la așezările urbane, de a fi modernizat prin realizatea unor noi pasaje sau sectoare de drum, acolo unde se impune etc. Uneori, cum este un caz în zona Clujlui, se rpevde posibilitatea ca săp fie făpcut un nou drum, dar și acela nu are profil de autostradă sau drum expres, ci este cel mult cu două benzi pe sens, fără a avea bandă mediană de despărțire.

De altfel, în conferința de presă de ieri, Gheorghe Flutur a insistat cu privire la acest aspect al centurilor ocolitoare. „Am intrat în detalii cu ei (specialiștii de la CNAIR) mai mult pe cele trei centuri ocolitoare de pe Autostrada Nordului”, a insistat Gheorghe Flutur. El a precizat că vor fi necesare – dacă se va merge într-un final pe licitarea centurilor de către primării – pe realizarea în prealabil a unor Asociații de Dezvoltare Intercomunitară.

n eforturi titanice pentru trei șosele de centură; două au studii de prefezabilitate înainte de 2014, când încă erau valabile Planurile de amenajare a teritoriului național pe secțiunea infrastructură

La Centura Humorului care va avea 7,2 km va trebui asociere între orașele Frasin, Gura Humorului și comuna Păltinoasa. Traseul va începe pornind de la giratoriul de la Păltinoasa prin lunca Moldovei, va traversa pârâul Humorului, prin parcul Ariniș cu pod peste râul Moldova la Ariniș, traversează drumul județean ce duce spre Voroneț și se finalizează la Frasin, după podul de peste râul Moldova. Vor fi necesare două poduri, două sensuri giratorii și viaduct în zona malului Moldovei (probabil la în zona din relativa apropiere a parcului Ariniș, unde se ia în considerarea realizarea unui dig care să țină și de drum). Este de menționat că în ceea ce privește centura Humorului nu există niciun studiu de prefezabilitate.

În privința centurii de la Câmpulung Moldovenesc există însă o mai veche documentație în acest sens: șoseaua ocolitoare a municipiului Câmpulung Moldovenesc (de la podul Bucătar prin spatele munților Măgura și până în spatele fabricii de var din Pojorâta) ar avea 18 km lungime, 12 poduri, un tunel de 400 de metri, două pasaje, două giratorii și trei viaducte. Valoarea acesteia este de 120 de milioane de euro.

Pentru municipiul Vatra Dornei, centura preconizată este de 4 kilometri lungime și începe de la Argestru – cu pod peste râul Bistrița, un tunel de 2,2 km și încă un tunel de 0,7 km, două sensuri giratorii și un pasaj, precum și trei viaducte – și se încheie la podul Alunului de la Dorna Candrenilor, dincolo de localitatea Roșu.Valoarea lucrărilor este de 80 de milioane de euro. „Sumele sunt mari, însă dacă vrem să facem Autostrada nordului – legătura cu Ardealul – trebuie să fugim repede după bani europeni că altă sursă de finanțare nu este iar zona de munte este destul de costisitor (pentru astfel de lucrări) de trecut și atunci ceea ce vreau eu foarte repede să se întâmple este să începem construcția șoselelor de centură de pe Autostrada Norrdului”, a declarat Gheorghe Flutur, adăugând că va veni la Suceava, cât de repede, ministrul Lucian Bode, pentru noi discuții pe această temă.

El a precizat că a parcurs la pas împreună cu specialiști din CJ și cu cei de la primăriile localităților implicate pentru a vedea unde pot spărea eventuale probleme legate de situații precum: relocarea conductelor de gaz metan; diguri în zona cursurilor de apă; intersecții cu drumuri județene care nu vor fi la nivel, ci pe bretele; identificare de trasee care să nu deranjeze proiecte europene aflate în perioada de monitorizare sau de execuție (parcul Ariniș este cel mai bune exemplu); zonele unde trebuie amenajate panouri fonoizolante; selectarea unor variante care să nu „fragilizeze” versanții și să genereze eventuale alunecări de teren (exemplul dat fiind la Câmpulung Moldovenesc).

Președintele CJ Suceava a adăugat că își menține optimismul dacă aceste obiective de investiții vor fi eligibile pe exercițiul financiar 2021 – 2027 al UE. „Sunt optimist dacă ne agățăm de bani europeni. Și dacă ne agățăm, atuinci trebuie să ne ținem de ei. Am văzut că Autostrada A7 este o prioritate (pe perioada 2021 – 2027). Autostrada Nordului, eu cer să fie o prioritate pentru că este balonul de oxigen al zonei noastre de dezvoltare. Nu vreau să ne concurăm cu autostrada Moldovei (A8 sau Autostrada Unirii, de la Ungheni la Iași și de acolo la Pașcani, Târgu Neamț și mai departe peste munț, la Ditrău și de acolo până la Târgu Mureș – n.red.) sau cu autostrada A13 de la Bacău la Brașov. Fiecare are logica lui, dar dacă e să luăm drumul cel mai scurt până la autostrada care ne duce spre Viena, e la Satu Mare, este pe aici (județul Suceava – n.red.). Atunci, chiar dacă va costa 40 de mii de euro metrul de tunel nu trebuie să ne temem. Austriecii, croații au făcut tuneluri în vreme ce noi am fugit. Avem nevoie și de așa ceva”, a declarat Gheorghe Flutur, adăugând că la Vatra Dornei este un exemplu de curaj în condițiile în care din 4 km de centură, aproape trei sunt pe tuneluri, dar a mai adăugat că tuneluri vor fi făcute și la autostrada care va lega Brașovul de Bacău. (Dan PRICOPE)