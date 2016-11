Gheorghe Flutur: “Romsilva a dat avizul pentru începerea construcției magistralei de gaz Pojorâta – Vatra Dornei”

Regia Națională a Pădurilor a acceptat scoaterea din fondul forestier a celor 15 hectare pe care se va construi magistrala de gaz metan de la Pojorâta la Vatra Dornei. Conform președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, lucrările pentru construcția magistralei de gaz de la Pojorâta la Vatra Dornei ar putea să înceapă în primăvara anului viitor



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a emis luni avizul pentru scoaterea din fondul forestier a unei suprafețe de 15 hectare de teren pe care se va construi magistrala de gaz metan de la Pojorâta la Vatra Dornei. Gheorghe Flutur a spus că întreaga documentație depusă de Transgaz a primit avizul RNP, urmând ca procedurile să fie finalizate prin adoptarea unei Hotărâri de Guvern pentru scoaterea terenului din fondul forestier. „Imediat după ce am preluat mandatul de președinte al Consiliului au fost începute demersurile pentru elaborarea și depunerea documentației la RNP. Acum această documentație a fost aprobată și este un semn foarte bun pentru începerea investiției”, a declarat șeful administrației județene. El a adăugat că lucrările pentru construcția magistralei de gaz de la Pojorâta la Vatra Dornei ar putea să înceapă în primăvara anului viitor. Gheorghe Flutur a mai precizat că Transgaz are fondurile necesare pentru începerea și finalizarea lucrărilor. „Depunerea documentației pentru obținerea avizului de scoatere a terenului din fondul forestier a fost o lucrare laborioasă pentru că magistrala va trece atât pe proprietatea statului, cât și pe terenuri aflate în proprietate privată. Însă în cele din urmă am reușit să avem avizul și vom putea începe lucrările”, a mai spus președintele CJ Suceava. (O.S.)