Gheorghe Flutur, noul președinte al Consiliului de Dezvoltare al Regiunii Nord Est

El va fi secondat de președintele CJ Botoșani, Costică Macaleț. Gheorghe Flutur a preluat funcția de la fostul și actualul președinte al CJ Vaslui, Dumitru Buzatu. Pentru perioada următoare, se are în vedere în primul rând recuperarea timpului pierdut pentru Programul 2014- 2020, a declarat Gheorghe Flutur

Ieri în în sala de ședințe a Muzeului Bucovinei, a avut loc o întâlnire a Consiliului de dezvoltare regională a Regiunii Nord- Est, prilej cu care s-a stabilit că Președintele CJ Suceava Gheorge Flutur va fi noul președinte al Consiliului pentru anul viitor. Gheorghe Flutur a preluat de la precedentul preșe­dinte al Consiliului, șeful CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, funcția. Vicepreședinte a fost desemnat președintele Consiliului Județean Botoșani. Sedința de la Suceava precum și conferința de presă care a urmat s-a desfășurat în prezența directorului ADR Nord – Est, Vasile Asandei.

“Astăzi, conform procedurilor, s-a petrecut o predare de ștafetă. Județul Suceava prin președintele consiliului județean Gheorghe Flutur a preluat președenția Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, pentru anul următor – 2017 iar vicepreședinte a fost ales președintele Consiliului Județean Botoșani, domnul Costică Macaleț”. Gheorghe Flutur a explicat că a fost ieri, la Suceava o ședință cu 16 puncte pe ordinea de zi. “Separat, anul 2017 are câteva mari provocări la care trebuie să găsim soluții. In primul rând – închidem mandatul 2007 – 2013, un mandat în care Agenția de Dezvoltare Nord – Est este campioană la absorbție. Trebuie să precizez încă odată că foarte multe fonduri au veni și ne apropiem la gradul de absorbție 90% pe mandatul 2006 – 2013. Nu întâmplător am avut această întâlnire la Muzeul de istorie al Bucovinei pentru că aici se poate face o vizită la un obiectiv realizat pe Programul operațional regional, Axa 5.1. Suceava a beneficiat de un astfel de proiect de 11 milioane de euro. O valoare mare dar și un obiectiv care nouă ne face cinste, alături de Cetatea de Scaun a Sucevei”, a declarat Gheor­ghe Flutur.

El a mai spus că în ceea ce privește provocările pentru perioada următoare, se are în vedere în primul rând recuperarea timpului pierdut pentru Programul 2014- 2020. “Sunt întârzieri în ceea ce privește eliberarea ghidurilor dar și ca ritm de absorbție. Va trebui să găsim cadența și să recuperăm timpul pierdut pentru a nu pierde noi, ANDR Nord Est, fonduri pentru perioada care urmează”, a declarat Gheorghe Flutur care a anunțat că “imediat după sărbători va avea loc o nouă întâlnire pentru a se stabili un grafic lunar și teme de lucru pentru rezolvarea problemelor care împiedică deblocarea finanțărilor. De asemenea, am discutat lărgirea sferelor de parteneriate, cu universitățile din regiunea Nord – Est dar și cu mediul de afaceri, cu camerele de comerț. Trebuie să avem o abordare pragmatică în ceea ce privește încurajarea mediului de afaceri în perioada care urmează”, a conchis președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. (Neculai ROSCA)