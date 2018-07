Gheorghe Flutur, în inspecție pe șantierele de pe drumurile județene: Am făcut un plan, ne ținem de el, cu toate resursele limitate pe care le avem

In această perioadă se execută lucrări la Pătrăuți, la drumul dintre Dorna Candrenilor și Poiana Negrii, la cel care face legătura între Mănăstirea Humorului și Poiana Micului și curând vor începe lucrările la drumul județean de la Breaza la Moldova Sulița. Pe alte 8 drumuri județene vor începe lucrări de modernizare după desemnarea câștigătorilor pentru proiectele finanțate prin PNDL 2

Președintele Consiliului Județean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a inspectat, în cursul zilei de ieri, stadiul mai multor lucrări de întreținere și reparații la drumurile județene. Potrivit unui comunicat de presă al CJ Suceava, sunt în execuție lucrări la Pătrăuți, drumul județean care duce la Biserica având hramul „Înălțarea Sfintei Cruci” – monument UNESCO, iar acestea lucrări ar urma să fie finalizate în această săptămână.

Conform sursei citate, se lucrează la drumul județean care face legătura între Dorna Candrenilor și Poiana Negrii, au început lucrările la drumul județean care face legătura între Mănăstirea Humorului și Poiana Micului, fiind făcute toate pregătirile pe un tronson foarte greu pe care vor începe, de asemenea, lucrările: drumul județean de la Breaza la Moldova Sulița.

„Vreau să amintesc și faptul că sunt deja finalizate lucrări de întreținere și reparații pe mai multe drumuri județene, cum ar fi cele de la Volovăț, Voitinel, Fântânele, la Dolhești, Valea Bourei, apoi la Todirești, drumurile Soloneț – Cajvana, precum și Adâncata – Hănțești, iar la Horodniceni, drumul Mihăiești – Rotopănești. Așa cum am mai spus, în unele zone am fost obligați să începem mai târziu lucrările, ca urmare a condițiilor meteo. Am făcut un plan, ne ținem de el, astfel încât să aduceam toate drumurile județene la o stare normală, și asta cu toate că resursele pe care le avem sunt limitate”, a declarat Gheorghe Flutur.

Potrivit CJ Suceava, mai multe drumuri județene urmează să intre în lucrări ample de modernizare și reabi­litare, iar Gheorghe Flutur a precizat că „așteptăm desemnarea câștigătorilor pentru proiectele pentru care am obținut finanțare prin PNDL 2 și să începem lucrările pe alte 8 drumuri județene”. Un alt aspect asupra căruia Gheorghe Flutur a insistat pe motiv că ar fi „foarte important” este reabilitarea și modernizarea unei porțiuni foarte mari din drumul județean care este în extravilanul orașului Frasin, pe toată raza comunelor Stulpicani și Ostra, precum și în zona extravilană a orașului Broșteni, pentru care Consiliul Județean Suceava a contractat un credit. Motivul pentru care a fost contractat un credit pentru această lucrare este cauzat de faptul că acest proiect nu a fost acceptat la finanțare prin PNDL 2. (Dan PRICOPE)