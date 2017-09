Gheorghe Flutur a prezentat din nou necesitatea realizării unei autostrăzi pe ruta Varșovia – Suceava – București – Sofia

In cadrul discuțiilor de ieri la Forumul Economic de la Krynica, din Polonia, președintele CJ Suceava a prezentat importanța legării regiunii Nord Est din România, inclusiv Suceava, de nordul Europei și de Marea Neagră printr-un drum expres sau o autostradă. „Am explicat încă odată că trebuie creat un coridor în estul Uniunii Europene, est-carpatic, de comuni­cații care ar ajuta atât estul României, vestul Ucrainei și nord-estul Poloniei. Toți cei prezenți mi-au dat dreptate. Aceste lucruri trebuie discutate în continuare la Bruxelles, pentru soluții de finanțare”, a declarat ieri Flutur

Președintele CJ Suceava a adus și ieri în discuție necesitatea legă­rii regiunii Nord Est din România, inclusiv Suceava, de nordul Europei și de Marea Neagră printr-un drum expres sau o autostradă. „Din nou am vorbit de coridorul Marea Baltică-Marea Neagă”, a declarat Flutur, care a arătat că a fost susținut în acest proiect de guvernatorul regiunii Lviv, Oleksandr Hanushchyn, dar și de Wladyslaw Ortyl, mareșalul voie­vo­­d­atului Podkarpackie, precum și de Istvan Grezsa, reprezentantul Guvernului Ungariei pe probleme de dezvoltare regională și de reprezentantul Slovaciei, Tomas Malatinec, șeful proiectului Via Carpatia. „Am explicat încă odată că trebuie creat un coridor în estul Uniunii Europene, est-carpatic, de comunicații care ar ajuta atât estul României, vestul Ucrainei și nord-estul Poloniei”, a spus Flutur.

Președintele CJ Suceava a ară­tat că până acum strategiile pe autostrăzi au fost est-vest și mai puțin nord-sud. „Toți cei prezenți mi-au dat dreptate. Aceste lucruri trebuie discutate în continuare la Bruxelles pentru soluții de fi­nan­țare”, a spus Flutur, care a subliniat că acest drum ar scurta dis­tanța între Varșovia și Marea Neagră cu 500 de kilometri.

Flutur a mai arătat că în Master Planul de Transporturi al Româ­niei este inclus acest traseu, dar se prevede începerea lucrărilor abia după 2020, ceea ce este târziu. “Trebuie adus în actualitate în condițiile în care Ucraina are vize libere pentru Uniunea Europeană și este o nouă realitate de care trebuie să ținem cont”, a spus președintele CJ Suceava.

Gheorghe Flutur a mai spus că a vorbit și de necesitatea autostră­zilor Satu Mare-Suceava-Iași și Tg. Mureș-Iași care să lege regiu­nea de rețeaua de autostrăzi din Ungaria.

„Poziția mea a fost de a găsi soluții pentru a suplimenta fondurile pe programele transfron­taliere cu Ucraina și Republica Moldova pentru a folosi acești bani în direcția deschiderii de noi puncte de trecere a frontierei și de modernizare a infrastructurii spre aceste puncte de trecere a frontierei”, a spus Flutur care a men­țio­nat că Suceava are pregătite pentru deschidere patru noi punc­te. Președintele CJ Suceava a mai arătat că e nevoie și de modernizarea căilor ferate pe traseul Lviv-Suceava-București, dar și implementarea transportului de mărfuri intermodal. În cadrul discuțiilor, Flutur a mai arătat că turismul este o ra­mu­ră economică având cea mai mare dinamică de creștere și poate fi un liant între regiuni. „Am vorbit aici despre Sucea­va care este județul cu patrimoniul UNESCO cel mai dens din România, având opt monumente și Codrii seculari de la Slătioara, dar și despre parcurile naționale și rezervații”, a adăugat Flutur. In cadrul discuțiilor privind strategia Carpatică a Europei și cooperarea transfrontalieră, preșe­dintele Consiliului Județean Su­­cea­va, Gheorghe Flutur, a spus că România trebuie să aibă principalul rol pentru că are peste 900 de kilometri din cei 1.500 de kilometri lungime a Munților Carpați, respectiv 60 la sută, și aproape ju­mătate din suprafața Munților Car­pați se află în România, iar județul Suceava are cea mai mare pon­dere din toate județele Româ­niei.

Ca președinte în exercițiu al Con­siliului Regional Nord-Est, Flutur a arătat că acestă regiune, cu 37.000 de kmp, reprezintă 15 la sută din suprafața României, are 3,2 milioane de locuitori în 46 de orașe și 500 de comune. Totodată în regiunea Nord Est sunt nouă universități cu 60.000 de studenți, trei aeroporturi și are graniță cu Ucraina pe o lungime de 152 de kilometri și de 562 de kilometri cu Republica Moldova. Gheorghe Flutur a mai a spus că a vorbit de experiența în ­c­oo­p­erarea transfrontalieră a județului Suceava cu regiunea Cernăuți, arătând că pe fostul ciclu de programare bugetară alocările UE pentru proiecte transfrontaliere au fost de 60 de milioane de euro cu Ucraina, iar pe actuala finanțare sunt alocați 67 de milioane de euro. (O.S.)