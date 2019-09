Gheorghe Flutur a participat la „Sărbătoarea Roadelor” de la Soloneţu Nou, care a încheiat manifestările din cadrul Zilelor Culturii Polone

In discuţiile pe care preşedintele Consiliului Judeţean Suceava le-a purtat cu omologul său din Voievodatul Podkarpackie au fost abordate teme economice

Sâmbătă, 31 august, a avut loc „Ziua Roadelor – Dozynki”, organizată de comunitatea poloneză din Suceava în localitatea Soloneţu Nou. Manifestarea a început la ora 11.00 cu Sf. Liturghie la biserica „Coborârea Duhului Sfânt” din localitate cu participarea episcopului Aurel Percă, unde s-au sfinţit roadele pământului, iar apoi cu toţii s-au îndreptat spre Casa Polonă unde au vizitat toate standurile pregătite şi au vizionat programele artistice susţinute de Ansamblul „Sołonczanka” din Soloneţu Nou, Ansamblul „Pogórzanie din Gorlice” – Polonia, Ansamblul „Mała Pojana” din Poiana Micului, dar şi grupul tinerilor Dimma’s care a încântat publicul cu un alt fel de gen muzical ce a fost foarte apreciat. Sărbătoarea Roadelor s-a încheiat cu un festin popular cu etalare şi degustare de produse, feluri de mâncare, concerte şi petrecere populară. Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat, sâmbătă, 31 august, la „Sărbătoarea Roadelor” de la Soloneţu Nou, ocazie cu care a avut o întrevedere cu omologul său polonez, Wladyslaw Ortyl, mareşalul voievodatului Podkarpackie (Subcarpatia).

„Am transmis un cuvânt de apreciere privind rolul pe care îl are şi l-a avut etnia poloneză, alături de celelalte etnii, la dezvoltarea Bucovinei, a relaţiilor de bună convieţuire, aici, în Mica Europă. Am mulţumit şi autorităţilor poloneze pentru implicare şi sprijin efectiv în acest sens. Am vorbit despre tradiţii, despre gastronomia polonezilor din Bucovina, pe care noi îi invităm să participe, împreună cu celelalte etnii, alături de noi, la promovarea Bucovinei. În cadrul discuţiei bilaterale am abordat o serie largă de teme de interes pentru ambele părţi. Astfel, am convenit să organizăm cât mai curând un Forum economic cu participarea oamenilor de afaceri din cele două regiuni. Aici am vorbit şi despre Parcul Industrial „Bucovina” pe care urmează să-l deschidem lângă Aeroport. Turismul este un domeniu pe care dorim să-l dezvoltăm în mod deosebit. Ne vom întâlni cu specialişti în domeniu, atât la Suceava cât şi la Rzeszow, pentru că îmi doresc mult ca numărul turiştilor din Polonia care vizitează Bucovina şi judeţul Suceava să crească în perioada următoare. Apoi, noi ne vom pregăti sa fim prezenţi în luna decembrie la Târgul internaţional de produse eco şi tradiţionale de la Rzeszow. Am convenit, de asemenea, să insistăm, inclusiv la Bruxelles, cu abordări comune pe dezvoltarea infrastructurii în zona Carpaţilor. Noi ne dorim realizarea unui drum de mare viteză Nord – Sud în Moldova, Drumul expres Bucureşti-Suceava-Siret şi care să continue la Cernăuţi, Liov, Varşovia, pentru a lega România şi Polonia printr-un drum de mare viteză”, a declarat Gheorghe Flutur.

Cu această ocazie, şeful administraţiei judeţene sucevene a anunţat că drumul din localitatea Pleşa peste Obcina Mare care va scurta semnificativ distanţa între Soloneţu Nou şi Gura Humorului va fi asfaltat



Precizăm că „Ziua Roadelor – Dozynki” (sâmbătă, 31 august, în localitatea Soloneţu Nou) încheie activităţile din cadrul Zilelor Culturii Polone. Aceasta este o sărbatoare populară legată de obiceiurile de mulţumire pentru încheierea secerişului şi a lucrului în câmp, precum şi pentru roadele culese. Sărbătoarea se organizează în semn de recunoştinţă lui Dumnezeu pentru roadele de peste an. „De peste 20 ani Zilele Culturii Polone sunt o manifestare care uneşte simpozionul pe tema relaţiilor polono – române de-a lungul veacurilor înţelese în sens larg, precum şi manifestări culturale. Din anul 2006 un element permanent al Zilelor Culturii Polone este Sărbătoarea Roadelor în Soloneţu Nou în timpul căreia se prezintă toate comunităţile poloneze din România, precum şi vecinii români şi alte minorităţi”, au explicat organizatorii acestui eveniment.

Reamintim că acţiunile cu ocazia „Zilelor Culturii Polone” – activitatea ajunsă anul acesta la cea de-a XXI-a ediţie, sub deviza “Mai aproape unii de alţii” – au debutat joi, 29 august, la Muzeul Bucovinei.

Printre oaspeţii de seamă la eveniment s-a numărat consulul Republicii Polone la Bucureşti, Andrzej Kalinowski, directorul Institutului Polonez din Bucureşti – Agnieszka Skieterska, secretarul de stat din cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice – Amet Aledin, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava – Gheorghe Niţă, Prefectul Judeţului Suceava – Mirela Elena Adomnicăi, viceprimarul municipiului Suceava – Lucian Harşovschi, militari ai Schimbului V a Contingentului Militar Polonez care staţionează la Craiova, conduşi de maiorul Jacek Cwieka, profesorii şi invitaţii la sesiunile de lucrări din cadrul conferinţei, precum şi preşedintele Uniunii Polonezilor din România – Ghervazen Longher şi deputatul din partea minorităţii polone în Parlamentul României – Victoria Longher care în cuvântul său adresat participanţilor a spus, printre altele că „Astăzi (sâmbătă, 31 august – n.red.), aici şi acum Polonia poate fi simţită, văzută şi chiar gustată”. De menţionat că anul acesta au fost alături de noi şi reprezentanţi ai comunităţii Poloneze din Pătrăuţii de Jos din Ucraina, Forumul Democrat German din Câmpulung Moldovenesc, dar şi reprezentanţi ai Primăriei din Zakopane (Polonia) care au avut propriul stand. (D.P.)